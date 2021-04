V případu ochranky pro radní ČT Lipovskou se obrátím na inspekci, oznámil Hamáček

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se obrátí na Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby prověřila postup pražské policie ve věci radní České televize Hany Lipovské. Minulý týden ve středu Lipovskou na jednání rady doprovodili do budovy České televize dva policisté, podle ČT šlo o její ochranku. Lipovská se obecně zmínila o tom, že radní čelí v poslední době výhrůžkám.

Hana Lipovská studovala na Masarykově univerzitě v Brně, získala prestižní cenu pro mladé ekonomy do 35 let, Cenu profesora Františka Vencovského. | Foto: Masarykova univerzita

"Jsem přesvědčen, že šetření ukáže, že policie nijak nepochybila," napsal v úterý Hamáček na Twitteru.

Dva muži, kteří Lipovskou do budovy ČT doprovodili, pro pořad Newsroom ČT24 uvedli, že jsou policisté a dále odkázali na vyjádření mluvčího pražské policie. "Policie ČR v budově ČT neprovádí úkony trestního řízení ani šetření jakkoli související s činností České televize. Policisté zde plní úkoly dle zákona, které souvisí s potenciálním ohrožením života a zdraví konkrétní fyzické osoby," uvedla pak pražská policie na Twitteru.

Hamáček později na sociální síti k přítomnosti dvou policistů v budově ČT uvedl, že poskytují krátkodobou ochranu členovi Rady ČT.

"Co tady děláte?" "Plníme úkoly Policie ČR."(…)"Přišli jste s p. Lipovskou?" "Nemohu říct." "Vy jste taky od policie? Jste na půdě ČT..." "Ano, jsme od policie. To je všechno, co vám můžu říct." "Máte nějaké úř. povolení, že sem můžete vstoupit?" "Obraťte se na tisk. mluvčího." pic.twitter.com/ENtC3CiSfZ — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) April 7, 2021

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v tiskové zprávě vyzvala Hamáčka k prošetření věci. "Zejména požadujeme vysvětlení, zda přidělení členové ochranné služby policie České republiky mají automatické oprávnění ke vstupu do budov České televize a proč o jejich vstupu nebyl informován management České televize," uvedla komise.

Podle časopisu Respekt Lipovská žádala o ochranu policisty z odboru extremismu a terorismu Krajského ředitelství Policie ČR v Praze kvůli tomu, že měla obavu z jednání ve středu 7. dubna, a na němž měla přednést zjištění, které "by se nemuselo líbit generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi". Podle Respektu policistovi, který její oznámení přijal, sdělila, že se cítí být ohrožena na životě. A podala na místě v tomto smyslu trestní oznámení - to je podmínka, aby mohla být člověku přidělena ochrana. Nejvíce ohrožena se měla cítit právě ze strany osoby ředitele a "podnikatelského prostředí, ve kterém se pohybuje".

Policista Hanu Lipovskou dle informací časopisu Respekt vyzval, ať tedy na jednání, z nějž má obavu, nechodí, ale radní ČT mu odpověděla, že tam jít "chce a musí". A zmínila také výhrůžky, kterým čelila na sociálních sítích. K tomu, ať se obrátí na policii, ji podle ní odkázali dva poslanci - exministr kultury Antonín Staněk z ČSSD a Radek Koten z SPD.

"To myslíte vážně? Já? Tak to jsem úplně v šoku," reagoval na dotaz Respektu generální ředitel ČT Petr Dvořák, že právě jeho nahlásila Hana Lipovská do protokolu na policii jako hlavní důvod obav o svůj život. "Doposud jsem bral obvinění paní Lipovské z nekalostí v ČT jen jako zmatená a manipulativní. Ale obvinění z toho, že bych se ji jakkoliv snažil umlčet, nebo dokonce likvidovat, to je vážně za hranou. Pokud v tlaku na Českou televizi používá už i takové nástroje, tak to je smutné. Nebo spíš nebezpečné," řekl listu Dvořák.

Rada o angažmá Dvořáka ve firmě věděla

Rada České televize minulý týden vyzvala Dvořáka, aby vysvětlil možný střet zájmů kvůli spoluvlastnictví počítačové školy Gopas. Podle radní Lipovské má Dvořák v Gopasu čtvrtinový podíl a televize si u firmy objednávala školení. Dvořák se jednání rady neúčastnil z rodinných důvodů. Ve vyjádření na webu televize pak popřel tvrzení, že je ve střetu zájmů a že porušil zákon - žádné smlouvy Gopasu s ČT sám nepodepisoval a ani o nich nevěděl. Gopas podle něj má 15 000 až 25 000 účastníků kurzů ročně, ale z ČT se IT kurzů firmy účastnilo jen několik jednotlivců za rok.

Lipovská při svém vystoupení 7. dubna přitom ignorovala fakt, že Dvořák o svém vztahu k firmě Gopas opakovaně mluvil veřejně už v minulosti. Zaprvé angažmá ve společnosti uvedl v životopise z roku 2011, kdy ve výběrovém řízení na post ředitele České televize zvítězil poprvé. Ve firmě byl tehdy místopředsedou představenstva, jež opustil roku 2012.

Ředitel poměr k firmě Gopas podrobně popsal také v rozhovoru pro týdeník Respekt z 22. března. Už tehdy upozornil, že angažmá ve společnosti jeho odpůrci zveřejní s poukazem na údajný kriminální kontext. V rozhovoru mimo jiné vysvětlil, proč vlastnictví firmy přes nizozemský holding, o kterém mluvila Lipovská, padlo.

"Celá ta struktura už je dnes vlastně prázdná, protože většinu firem jsme přestali provozovat. Finální vlastník - tedy že jsem spoluvlastníkem i já - je znám nejen z rejstříku ze Slovenska, kde se to musí jmenovitě dokládat a je to veřejné, ale celou dobu o něm ví banka, je to napsáno v registru na obchodním rejstříku, je to v databázi kvalifikovaných dodavatelů. Není to nic tajného," řekl Dvořák Respektu.

Stejně tak o svém podnikatelském poměru ke společnosti Gopas informoval přímo Radu České televize. Sdělil jí to na jejím předposledním zasedání 24. března. Nikdo z radních k tomu bezprostředně neměl kritickou připomínku. Firma Gopas během mandátu ředitele Dvořáka získala za uplynulé čtyři roky několik zakázek na školení v celkové výši 381 tisíc korun. Obrat společnosti byl v loňském roce 120 milionů korun.

Lipovská spolupracuje s Bobošíkovou

Ekonomku Lipovskou zvolila sněmovna do Rady ČT loni v květnu. Její kandidatura budila kontroverze, nominovala ji Česká biskupská konference. Zhruba čtvrtina senátorů a vedení České křesťanské akademie české biskupy vyzvaly, aby návrh stáhli v souvislosti s tím, že Lipovská veřejně zpochybnila smysl existence veřejnoprávních médií.

Třicetiletá Lipovská je spolupracovnicí Jany Bobošíkové. Přednáší na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, dříve učila na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha. V minulosti také pracovala pro ČT (jako autorka soutěžních otázek pořadu "AZ-kvíz"), pro Český statistický úřad nebo zpracovávala data pro ministerstvo školství. V letech 2015 až 2019 jako analytička spolupracovala s Institutem Václava Klause.

Video: Dvořák může vést ČT už jen pár měsíců. Policie byla psychologické divadlo, říká Rožánek