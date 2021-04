Část akademiků VŠE nesouhlasí s nominací Váni do Rady ČT. Rektorka nominaci nestáhne

Část Akademického senátu VŠE vyzvala rektorku Hanu Machkovou, aby stáhla nominaci Daniela Váni do Rady ČT. Ten je v současnosti místopředsedou rady a před časem prosadil do výroční zprávy televize zmínku o tom, že SPD dostává ve vysílání málo prostoru. Díky nominaci školy se ve sněmovně uchází o své znovuzvolení. Rektorka, která svůj krok se senátem nekonzultovala, však jeho nominaci nestáhne.

Současný místopředseda Rady České televize Daniel Váňa patří k favoritům volby, ve které poslanci vyberou čtyři nové členy kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Váňa svůj post může obhajovat díky nominaci VŠE, kde vyučuje na Národohospodářské fakultě. Poslancům jeho jméno navrhla sama rektorka Hana Machková, aniž by o tom akademický senát dopředu informovala či s ním svoje rozhodnutí konzultovala.

Dvanáctka z jednatřiceti senátorů nyní po rektorce požaduje, aby svou nominaci stáhla nebo alespoň zjistila, jestli pro svůj krok má v akademickém senátu dostatečnou podporu. Minimálně jeho části se nelíbí některé poslední kroky místopředsedy Váni při jednání Rady České televize.

"Nereprezentuje a nezastupuje zájmy a názory akademické obce. On tam vystupuje jako soukromá osoba s vlastními zájmy, které jsou často v rozporu s tím, co si myslí akademická obec. Tudíž nechápu, proč by ho měla akademická obec nominovat, když nezastupuje její názory," vysvětluje senátor za Fakultu informatiky a statistiky Petr Mazouch.

Podobně hovoří také další člen senátu za tuto fakultu Štěpán Staněk. "Mně nevadí, že pan Váňa je v Radě České televize. Mně vadí, že ho tam nominuje VŠE. On určitě představuje názorový proud, který by v radě měl být zastoupený, ale nejsem si jistý, že jeho názory jsou ty, které má většina akademiků či studentů na VŠE. To je za mě ten problém. Z toho důvodu si myslím, že to není úplně vhodný reprezentant," vysvětluje Staněk.

"Osobně jsem rád za kritický pohled, který v radě své místo dozajista má a je to potřeba. Poslední kroky pana Váni mi však přijdou jako účelové a nevím, z jakého důvodu takto jedná," přidává se Matěj Pokorný, který je v senátu jedním ze zástupců Fakulty podnikohospodářské.

Rektorka trvá na svém

Někteří senátoři v pondělí s rektorkou Hanou Machkovou o celé záležitosti diskutovali. Požadovali po ní, aby Váňovu nominaci stáhla nebo ji alespoň nechala posoudit akademickým senátem, aby se zjistilo, jak velkou podporu Váňa v akademické obci má. Machková totiž před nominací svůj krok se senátory nekonzultovala, což je ovšem v podobných věcech zcela běžný postup, který neodporuje žádným nařízením, jak připouští i senátoři, kteří s Váňovou nominací nesouhlasí.

"Z mého pohledu však jde o nominaci do instituce, o níž je v současné době velmi živá diskuse a jde o citlivou záležitost, která vyvolává odlišné reakce ve společnosti. Proto by bývalo lepší, pokud bychom o jakémkoliv kandidátovi vedli otevřenou diskusi," vysvětluje senátor za Fakultu mezinárodních vztahů Josef Bič.

Rektorka však na pondělním jednání senátorům řekla, že na svém stanovisku trvá a nominaci stahovat nebude. Redakce Aktuálně.cz se pokoušela sehnat i její vyjádření, mluvčí školy ho přislíbila, do vydání textu však Machková neodpověděla.

Pokud by škola Váňovu nominaci stáhla, nemohl by současný místopředseda Rady ČT svůj mandát obhajovat. Zákon totiž počítá s tím, že každého kandidáta musí nominovat nějaký spolek či organizace, v případě Váni to byla pouze VŠE.

Samotný Váňa se ke kritice některých akademiků nevyjádřil a pouze odkázal na výsledky pondělního jednání. "Jeho výsledkem byla shoda přítomných v tom, že moje nominace na člena Rady ČT byla a je ze strany VŠE de iure v naprostém pořádku, a tedy nezpochybnitelná," říká Váňa.

Kritika kvůli neakademickému postupu

Senátorům kritickým k Váňovi, který je mimochodem rovněž členem akademického senátu, vadí zejména jeho vystupování na posledních jednáních Rady České televize. Na jednom z nich například navrhoval usnesení, ve kterém stálo, že generální ředitel České televize Petr Dvořák je ve střetu zájmů kvůli svému působení ve správní radě Leica Gallery Prague. Svůj postoj pak doplnil vlastní analýzou toho, jak často Česká televize o galerii informuje, která spočívala v porovnání počtu výsledků vyhledání názvu této a podobně velkých galerií ve vyhledávači na zpravodajském webu televize.

Za to, jakým způsobem analýzu zpracoval, ho na jednání rady kritizoval i sám Dvořák. "Přestože přicházíte z vysokoškolského prostředí, tak vaše analýza je velmi nepřesná. Zpracoval jste zmínky na webu, aniž byste posoudil jejich relevanci," kritizoval Váňu tehdy na jednání rady ředitel televize.

Radní Váňa je zároveň tím, kdo do výroční zprávy televize vnesl pasáž o tom, že ve vysílání dostávají málo prostoru politici SPD. Později přiznal, že si špatně vysvětlil grafy, které dodalo vedení televize. Ačkoliv na to byl upozorněn ještě před hlasováním, svůj názor nezměnil a na doplnění věty trval.

"Do výroční zprávy propašoval naprosto mylné tvrzení, které založil na tom, že si neuměl přečíst graf, a místo toho, aby reflektoval tenhle svůj nedostatek a omluvil se, tak toto usnesení ještě podpořil svým hlasem. Tento člověk popírá základy práce se zdroji, nakládání s daty a pro mě jako akademika je to nepřekročitelné. Nedomnívám se, že by zastupoval zájmy té části společnosti, která ho nominovala," vysvětluje senátor Mazouch.

Část akademického senátu však za Váňovou nominací stojí a tvrdí, že neexistují důvody, kvůli kterým by ji měla rektorka stahovat. "Raději bych, aby o osudu doktora Váni rozhodli svým hlasováním poslanci, než aby mu byla odebrána nominace, protože vadí části akademických senátorů VŠE," říká Marek Korejs, který je - stejně jako Váňa - senátorem za Národohospodářskou fakultu.

"Vnímám to jako směs osobní nevraživosti vůči doktoru Váňovi a obav - nakolik oprávněných, to ať posoudí každý sám - o budoucnost ČT. Já bych byl rád, aby se akademický senát VŠE do politiky nemíchal. Složení Rady ČT nechme sněmovně tak, jak je to stanoveno," dodává Korejs.

Podobně mluví další člen senátu za Národohospodářskou fakultu Jan Vondráček. "Pro stažení nominace Daniela Váni jako člen akademické obce VŠE nevidím důvod, přičemž odlišné subjektivní názory některých členů akademické obce na některé kroky v rámci výkonu funkce člena Rady ČT takovým důvodem být nemohou," říká Vondráček.

O nových radních by sněmovna mohla hlasovat už v úterý. Do finálové dvanáctky se z 56 uchazečů kromě Váni dostali také Karel Novák, Jefim Fištejn, Jiří Grund, Jaroslav Kravka, Pavel Černocký, Zdeněk Pernes, Radek Žádník, Petr Brozda, Pavel Černý, Jiří Kratochvíl a Milada Richterová. Poslanci by z nich měli vybrat čtyři, kteří v radě nahradí ty radní, kterým letos končí šestiletý mandát.

