Poslanci hledají cestu, jak zvolit nové radní ČT. Své zástupce může mít i opozice

Emotivní hádky a ostré spory mezi poslanci kvůli volbě čtyř nových členů Rady České televize by mohly tento týden skončit. Podle informací Aktuálně.cz se poslanci snaží tuto komplikovanou situaci vyřešit. Výsledkem by mohlo být zvolení kandidátů, kteří by měli podporu jak hnutí ANO, tak opozičních stran. V této chvíli se z dvanácti jmen rýsuje pětice favoritů.

Když se poslanci zatím naposledy rozcházeli nad volbou nových členů Rady České televize, aniž by kohokoliv zvolili, bylo to minulou středu za hodně dramatických okamžiků. Nejdříve hlavně hnutí ANO prosadilo prodloužení jednání až do ranních hodin druhého dne, následně se poslanci do sebe ostře pustili a nakonec hlasování oddálily opoziční kluby tím, že si vzaly přestávku na jednání až do rána.

Něco takového by se tuto středu, na kdy je opět naplánovaná volba radních, nemělo opakovat. Poslanci hned tří stran Aktuálně.cz potvrdili, že se rozběhla jednání, na jejichž konci by měla být dohoda o volbě radních. "Všechno je to příliš čerstvé a citlivé, ale panuje shoda, že situaci ohledně voleb je už třeba vyřešit," sdělil jeden z poslanců, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Stejně jako další tvrdí, že dohoda ještě není hotová a informování o její přípravě by mohlo výsledek zhatit. "Je to složité už proto, že místa v radě jsou jen čtyři, zatímco stran ve sněmovně devět. Je nutné postupovat velmi opatrně, aby kompromis vznikl," uvedl další poslanec. Aktuálně.cz se ptalo na podrobnosti zákonodárců, kteří se kolem volby pohybují. Jednání nepopřeli, o podrobnostech ale mluvit nechtěli.

"Snažíme se hledat nějaký kompromis tak, aby nezávislost České televize byla nedotčena. Pokud by ale kompromis nevznikl, tak jsme připraveni hlasování oddalovat tak dlouho, jak bude potřeba," sdělil poslanec STAN Petr Gazdík. Podle něj začíná být i kritikům České televize jasné, že nezávislost ČT musí zůstat zachována. "Pokud by se někdo pokusil tuto nezávislost před volbami narušit, tak to je něco, co by národ neskousl," dodal.

Bartošek: Nezávislost je důležitá zvlášť před volbami

Podobně situaci popisuje předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek, podle kterého je nezbytné, aby mezi novými členy rady byli i kandidáti podporovaní koalicemi Spolu a Pirátů se starosty.

"V této chvíli můžu sdělit, že veškeré naše jednání je vedeno snahou o zajištění nezávislosti ČT. Podle toho přistupujeme k dění před plánovanou středeční volbou nových radních," řekl Bartošek.

Ten se před několika dny snažil o to, aby sněmovna projednala chování radní Hany Lipovské. Bartošek chtěl její odvolání, ale většina byla proti. Je přesvědčený, že nynější volba nových radních by mohla dopadnout lépe.

"Pracujeme na tom. Připomínám, že ČT má nejvyšší sledovanost a největší důvěryhodnost. Musíme zajistit, aby ČT byla uchráněna od všech politických tlaků a plnila roli skutečně nezávislého média. Teď před volbami je to o to důležitější," podotkl Bartošek.

"Proč chcete vyhrát deset nula?"

Důležitou roli sehrají také poslanci vládní sociální demokracie, kteří ohledně volby radních vystupují na obranu nezávislosti České televize. Proto mimo jiné navrhovali veřejnou volbu, aby bylo jasné, kdo kterého kandidáta volí. "Řekněme si, jak to je. Jsou tady lidé, kteří chtějí dlouhodobě zaříznout ředitele České televize a přivést televizi do scénáře á la Maďarsko. A pak jsou tady lidé, kteří tomu chtějí zabránit," prohlásil první místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Místopředseda volebního výboru Petr Dolínek z ČSSD potvrdil, že jednání probíhají a sociální demokraté chtějí, aby v radě byli kandidáti s různorodými pohledy na Českou televizi. "Určitě je snaha najít řešení, aby měli v radě zastoupení také kandidáti, které podporuje nynější opozice. Cítím, že je tady vůle. Nemělo by to být tak, že většina bere vše," upozornil Dolínek.

V tomto duchu minulý týden promluvil také předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, který kritizoval postup hnutí ANO. "Proč chcete vyhrát deset nula? Proč chcete všechno? Na naši přímou otázku, jestli máte zájem se dohodnout, zněla odpověď, že nemáte, protože máte většinu. Proto se tak dlouho nedostaneme k volbě," stěžoval si Stanjura a argumentoval tím, že mezi kandidáty jsou lidé, na kterých by bylo možné se domluvit.

Hlasy o jednání znějí také z tábora zdaleka nejsilnějšího klubu, a to hnutí ANO. Jeho 78 poslanců bude mít rozhodující vliv na to, kdo do Rady ČT projde a kdo neprojde. "Byli jsme vybídnuti k jednání a jednáme," řekl jeden z členů klubu. Možnost dohody naznačil také předseda volební komise za ANO Martin Kolovratník. "Mělo by dojít k dohodě s opozicí, aby to nebylo tak, že my získáme sto bodů a oni nula. Jinak oni mají možnosti, jak dál jednání o Radě ČT blokovat," podotkl Kolovratník.

Největší šanci mají podle poslanců Novák či Váňa

Podle informací Aktuálně.cz se zatím nemluví o tom, která čtveřice kandidátů bude zvolena. Spíše to bude tak, že poslanci budou respektovat, koho jiné strany navrhnou. S tím, že někteří poslanci budou hlasovat bez ohledu na dohody klubů.

Nejčastěji zní z dvanácti předvybraných kandidátů pět jmen, z nichž bude nakonec zvolena čtveřice. Největší podporu má podle hlasů z kuloárů novinář a mediální manažer Karel Novák. Jeho pozici naznačila už volba ve volebním výboru, kdy získal patnáct hlasů, což bylo nejvíce ze všech. Velkou šanci na zvolení má také nynější radní Daniel Váňa, který v minulosti vedl mediální sekci hnutí ANO.

U dalších kandidátů se čeká ještě boj. V koalici Spolu zní nejčastěji jméno komentátora Jefima Fištejna, k němuž má řadu let blízko především ODS. Demokratický blok ale prosazuje ještě jedinou ženu mezi dvanáctkou kandidátů, a to dlouholetou rozhlasovou novinářku Miladu Richterovou, ve které vidí záruku nezávislosti televize.

Poslední jméno skloňují hlavně v táboře KSČM, která usiluje o zvolení právníka a bývalého dramaturga České televize Jaroslava Kravky. Toho už komunisté v minulosti chtěli v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.