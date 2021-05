Ředitel ČT podal trestní oznámení na radní Lipovskou. Chce bránit jméno televize

Generální ředitel České televize Petr Dvořák podal trestní oznámení na radní České televize Hanu Lipovskou. Chce tak bránit dobré jméno média a svou pověst. Ohlásil to během středečního zasedání rady. Lipovská jej podle jeho slov mimo jiné obvinila, že ji ohrožuje na životě. Lipovská to odmítla. Trestní oznámení je podle ní způsob, jak moci nahlížet do cizího trestního spisu.

Podle Dvořáka veřejné aktivity Lipovské v posledních týdnech překročily rámec působnosti člena rady a dostaly se na úroveň osobních útoků. "Na jejích soukromých profilech a v rámci jejích individuálních aktivit se objevují nepodložená a nepravdivá sdělení o mojí osobě, často spojující informace, jež získala v rámci výkonu funkce v radě, s vlastními mystifikačními interpretacemi. Podle některých otevřených zdrojů jsem byl paní radní do policejního protokolu dokonce označen jako osoba, která ji ohrožuje na životě. To je nepřípustné," uvedl Dvořák. Související Očištění Dvořáka. Po nařčení od Lipovské se nepotvrdilo podezření ani kvůli galerii Lipovská uvedla, že tvrzení, že ji chce Dvořák umlčet nebo že ji chce zlikvidovat, nikdy neřekla. "Takovéto nesmyslné a hloupé nařčení, které znělo dokonce ze zpravodajství naší veřejnoprávní televize, opravdu z mých úst nikdy nezaznělo," dodala. Dvořák uvedl, že Lipovská jako radní oslovuje veřejné i jiné instituce, u nichž fakticky poškozuje jeho jméno dezinterpretacemi a účelově tvořenými konstrukcemi, které neodpovídají skutečnosti. "Není pro mě už proto možné, abych dokázal vystoupení paní radní Lipovské v rámci oficiálních zasedání Rady ČT vnímat jako nestranná, považuji je naopak za podjatá," dodal. Její jednání podle něho narušuje důstojnost funkce člena rady. Členkou Rady ČT je Lipovská od loňského května. Počátkem letošního dubna Lipovská obvinila ředitele Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednala školení. Střet zájmů, za který by mu hrozilo odvolání z čela televize, Dvořák odmítl. Žádné nedostatky v obchodních vztazích ČT s firmou Gopas následně nezjistila dozorčí komise Rady ČT. Lipovskou do rady nominovala Česká biskupská konference. Její předseda Jan Graubner minulý týden Lipovskou vyzval k rezignaci, protože podle něj její činnost v radě vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. Za Lipovskou se naopak postavil kardinál Dominik Duka. Související Kardinál Duka podporuje radní Lipovskou i poté, co ji Graubner vyzval k rezignaci