Lipovská dorazila na Radu ČT s policejní ochranou. Dvořáka nařkla ze střetu zájmů

Další nařčení ze střetu zájmů generálního ředitele České televize Petra Dvořáka zaznělo na středečním jednání Rady ČT. Ve svém vystoupení o něm mluvila radní Hana Lipovská, která do sídla ČT na Kavčích horách dorazila v doprovodu dvou policistů v civilu. Dvořák dostal za úkol, aby do pátku zodpověděl otázky, které se týkají jeho majetkového podílu ve firmě Gopas.

"Je to ohrožení podstaty veřejnoprávní televize," prohlásila na středečním jednání Rady ČT Hana Lipovská, když se dotazovala nepřítomného generálního ředitele na jeho akcie ve školicí firmě Gopas. Dvořák se z jednání rady dopoledne omluvil z rodinných důvodů.

Lipovská poukazovala na fakt, že si Česká televize objednala služby u této společnosti za celkem 381 tisíc korun. Ve firmě má kromě Dvořáka akcie například spolumajitel PPF Ladislav Bartoníček, který převzal vedení skupiny po nedávno tragicky zesnulém Petru Kellnerovi.

Hlavním argumentem - jímž radní Lipovská nařkla ředitele Dvořáka z porušování zákona o České televizi, zákona o střetu zájmů a občanského zákoníku - bylo, že skupině PPF patří televize Nova a O2 TV. Jaký konkrétní problém z výše uvedeného plyne, však z jejího vystoupení nebylo jasné. Radní také bez důkazů tvrdila, že firma Gopas je napojená na jiné společnosti zapletené do kriminálních kauz.

Otázky na nepřítomného ředitele

Lipovská kritiku ve vztahu ke společnosti Gopas namířila na školení, která firma poskytla několika úsekům České televize. Podle radní se školení dohodla za netransparentních okolností. "Zákon o ČT takovou činnost výslovně zakazuje, bez ohledu na výši finanční transakce," tvrdila radní, kterou do funkce nominovala Česká biskupská konference.

"Zaprvé: proč jste skryté vlastnictví podílu ve společnosti Gopas neoznámil Radě ČT? Zadruhé: z jakého důvodu byl váš majetkový podíl v Gopasu držen skrytě a nezjistitelně? Co vás vedlo k tomu, tuto strukturu nově opustit a stát se přiznaným a přímým akcionářem Gopasu?" uvedla dále směrem k nepřítomnému řediteli Lipovská.

Upozornila rovněž na to, že firma spoluvlastněná Dvořákem poskytuje své služby také dalším veřejným subjektům, jako je třeba Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ministerstvo obrany či Policejní prezidium. V čem spočívá údajné bezpečnostní riziko těchto aktivit firmy, radní nevysvětlila.

Lipovská ignorovala fakta

Lipovská při svém vystoupení ignorovala fakt, že Dvořák o svém vztahu k firmě Gopas opakovaně mluvil veřejně už v minulosti. Zaprvé angažmá ve společnosti uvedl v životopise z roku 2011, kdy ve výběrovém řízení na post ředitele České televize zvítězil poprvé. Ve firmě byl tehdy místopředsedou představenstva, jež opustil roku 2012.

Ředitel poměr k firmě Gopas podrobně popsal také v rozhovoru pro týdeník Respekt z 22. března. Už tehdy upozornil, že angažmá ve společnosti jeho odpůrci zveřejní s poukazem na údajný kriminální kontext. V rozhovoru mimo jiné vysvětlil, proč vlastnictví firmy přes nizozemský holding, o kterém mluvila Lipovská, padlo.

"Celá ta struktura už je dnes vlastně prázdná, protože většinu firem jsme přestali provozovat. Finální vlastník - tedy že jsem spoluvlastníkem i já - je znám nejen z rejstříku ze Slovenska, kde se to musí jmenovitě dokládat a je to veřejné, ale celou dobu o něm ví banka, je to napsáno v registru na obchodním rejstříku, je to v databázi kvalifikovaných dodavatelů. Není to nic tajného," řekl Dvořák Respektu.

Rada o angažmá Dvořáka ve firmě věděla

Stejně tak o svém podnikatelském poměru ke společnosti Gopas informoval přímo Radu České televize. Sdělil jí to na jejím předposledním zasedání 24. března. Nikdo z radních k tomu bezprostředně neměl kritickou připomínku. Firma Gopas během mandátu ředitele Dvořáka získala několik zakázek na školení v celkové výši 381 tisíc korun. Obrat společnosti byl v loňském roce 120 milionů korun.

"Tuto informaci sděluji Radě ČT, přestože nejsem členem statutárního orgánu společnosti Gopas a nevykonávám na její činnost žádný vliv a přestože nedošlo k porušení zákona o ČT ani Kodexu ČT. Činím tak (…) ve snaze předejít jakýmkoli spekulacím či dezinterpretacím," sdělil tehdy Dvořák radě. Jeho vyjádření je součástí zápisu ze zasedání.

Dále podotkl, že o obchodních vztazích Gopas a ČT se dozvěděl až letos v březnu. Podle svých slov smlouvy nepodepsal ani neinicioval. "Žádné takové smlouvy jsem jménem České televize ani jménem firmy GOPAS, a.s. neuzavíral a o okolnostech jejich případného sjednání mně nebylo nic známo," řekl před dvěma týdny radním včetně přítomné Hany Lipovské.

Školení pro několik zaměstnanců ČT

"Společnost Gopas školí ročně 15 až 25 tisíc účastníků kurzů v oblasti IT a je zdaleka největším poskytovatelem tohoto školení v Česku a na Slovensku. Nyní jsem si nechal zjistit, že z ČT se těchto kurzů účastnilo během posledních let každý rok několik jednotlivců, většinou specialistů na IT. Přihlašovali se sami nebo prostřednictvím referentů vzdělávacího odboru či svých odborných vedoucích bez toho, abych o tom cokoliv věděl," napsal ve středu Dvořák ve vyjádření zaslaném Aktuálně.cz.

Na zmíněném předposledním jednání rady rovněž informoval, že požádal interní audit České televize, aby veškeré okolnosti kontraktů prověřil. Výstupem má být, kdo je za televizi podepsal, čeho se smlouvy týkaly a podle jakých pravidel byly uzavřeny. Ředitel radu ujistil, že až budou výsledky auditu k dispozici, postoupí je dozorčí komisi Rady České televize.

Redakce Aktuálně.cz má tento audit k dispozici. Mimo jiné z něj vyplývá, že Česká televize skutečně firmě Gopas platila za školení jednotlivých zaměstnanců. V loňském roce šlo o kurz pro jednoho zaměstnance na téma "tvorba responsivních stránek pomocí HTML5, CSS3 a Bootstrap", který stál 19 tisíc korun. V předchozích letech šlo o školení věnovaná především programování.

PPF vadí u Dvořáka, u Institutu Václava Klause ne

Z notářského zápisu z letošního 26. února uloženého v obchodním rejstříku plyne, že polovičním vlastníkem firmy Gopas je podnikatel Petr Daniel. Čtvrtinu akcií drží čerstvě jmenovaný šéf skupiny PPF Ladislav Bartoníček, jehož ve výkonu vlastnických práv zastupovala na poslední valné hromadě společnosti Gopas Dvořákova partnerka Milena Dubská. Ta je i členkou správní rady. Zbylý podíl náleží Dvořákovi.

"Ve statutárních orgánech firmy figuruje moje partnerka proto, že firma potřebovala do statutárních orgánů určitý počet osob a moje partnerka s touto rolí, která je neplacená, souhlasila, protože se s panem Danielem dlouho zná. Pokud bych chtěl nějak skrytě společnost Gopas ovládat, tak by nebylo nijak složité tam umístit člověka, který by nebyl se mnou navenek nijak spojený. Účast mé partnerky byla spíše pasivním vyjádřením toho, že jsem konečným beneficientem firmy a že se to nesnažíme skrývat," vysvětluje Dvořák.

Vazbu ředitele ČT na nynějšího prvního muže PPF Ladislava Bartoníčka vnímá Lipovská jako problematickou. Nicméně do roku 2019 působila pět let coby externí analytička Institutu Václava Klause. Hlavním sponzorem Klausova institutu je přitom právě PPF. Od jeho vzniku darovala institutu dohromady 85 milionů korun.

Ředitel má radě odpovědět do pátku

Po vystoupení Lipovské, která podle předsedy rady Pavla Matochy přednesla "závažné informace, trošku vyrážející dech", následovala zhruba hodinová pauza na interní jednání. Nemohli se ho ovšem účastnit radní, kteří byli kvůli protikoronavirovým opatřením připojení prostřednictvím videokonference. Možnost být na neveřejné poradě dostali až později.

Radní René Kühn, který byl připojený on-line, během přestávky Aktuálně.cz řekl, že se o možném odvolání ředitele nemluvilo. Právě obavy o Dvořákovu budoucnost v čele televize opakovaně zaznívají od opozičních poslanců či mediálních odborníků. Mluvčí kriticky naladěné části rady je Lipovská. Média ji opakovaně zastihla s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem, Miloš Zeman otevřeně volá po Dvořákově odvolání.

Radní Lipovská po poradě navrhla usnesení, ve kterém vyzvala generálního ředitele, ať do pátku odpoví na řadu otázek týkající se jeho zmiňovaného působení ve společnosti Gopas. V hlasování ji podpořilo dalších sedm radních. Proti byl radní Zdeněk Šarapatka, zdrželi se Martin Doktor, René Kühn, Jaroslav Dědič a Tomáš Samek.

V doprovodu policistů

Rozruch během jednání rady způsobilo také to, že Lipovská na něj přišla v doprovodu dvou pražských policistů v civilu. Ty navíc v průběhu jednání přišli ztotožnit jiní policisté - tentokrát již uniformovaní. Po kontrole služebního průkazu jednoho z nich Kavčí hory bez dalšího opustili.

"Policie v budově České televize neprovádí úkony trestního řízení ani šetření jakkoli související s činností České televize. Policisté zde plní úkoly dle zákona, které souvisí s potenciálním ohrožením života a zdraví konkrétní fyzické osoby," napsala policie na Twitter. Mluvčí pražské policie Jan Daněk pak odmítl věc dále jakkoliv komentovat.

Že má jeden z členů Rady ČT policejní ochranu, vzápětí potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Na základě rozhodnutí policejního orgánu poskytují (policisté) krátkodobou ochranu členovi Rady ČT. Žádný jiný zásah policie v budově ČT neprobíhá," uvedl. Proč policie chránila Lipovskou přímo v budově ČT, kde je hlídaný přístup, není jasné.

Na středečním jednáním se možný střet zájmů generálního ředitele neřešil poprvé. Před dvěma týdny navrhoval místopředseda rady Daniel Váňa usnesení, podle něhož je Dvořák ve střetu zájmů kvůli svému působení na postu předsedy správní rady obecně prospěšné společnosti Leica Gallery. Návrh usnesení však neprošel. Také o své roli v galerii Dvořák v minulosti informoval.