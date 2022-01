Poprvé přes padesát tisíc. Omikron začíná pronikat mezi seniory, varuje Dušek

Česko má za sebou rekordní nárůst počtu nakažených covidem. Ve středu odhalily testy nákazu u více než 54 tisíc lidí. To je dvakrát větší přírůstek, než který hygieny zaznamenaly před týdnem. Počet lidí v nemocnicích ovšem nadále spíše stagnuje. "Vděčíme za to dobré proočkovanosti, omikron ale začíná pronikat mezi rizikové skupiny," řekl šéf zdravotních statistiků Ladislav Dušek.

V Česku dále razantně stoupají počty lidí, kteří se nakazili covidem. Ve středu přibylo 54 685 nově nakažených a dalších téměř pět tisíc lidí, u kterých je podezření, že covid dostali opakovaně. Nejvíce se nemoc šíří v Praze a přilehlých okresech, pomaleji pak například v Moravskoslezském nebo Olomouckém kraji. I tam ale hlásí dosud rekordní přírůstky.

Jak ve čtvrtek ráno potvrdil Radiožurnálu Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, výrazné nárůsty způsobuje zejména šíření nové varianty covidu omikron, která již způsobuje drtivou většinu nákaz v Česku a také stojí za zavedením plošného testování v zaměstnání a na školách.

Rychlost, s jakou se nemoc šíří, se ukazuje například na výrazném zvýšení poměru pozitivních testů. Výsledek vyšel ve středu pozitivně téměř polovině všech lidí, kteří šli na test kvůli příznakům covidu - to je o čtrnáct procentních bodů víc než minulý týden.

Ještě výrazněji stoupl poměr pozitivity u lidí, kteří se šli otestovat preventivně. Minulou středu jim laboratoře potvrdily covid jen v 11 procentech případů, tento týden už to bylo téměř 26 procent. Podobně číslo vzrostlo také u těch, kteří šli na test po rizikovém kontaktu - z 21 na 36 procent.

Současná vlna epidemie bude podle Ladislava Duška vrcholit na přelomu ledna a února. "Možná ještě do konce příštího týdne budeme vidět nárůst," řekl Radiožurnálu.

Těžkých případů dále ubývá. Efekt očkování, říká Dušek

Oproti tomu jen velmi pomalu přibývá lidí, kteří kvůli onemocnění covidem skončili v nemocnici. A to i přesto, že počty nakažených v důsledku šíření omikronu v Česku výrazně stoupají už zhruba od poloviny ledna. Ve středu bylo v nemocnicích 1879 lidí. To je sice asi o 160 více než před týdnem, oproti úterku se ale číslo mírně snížilo. Konstantně klesá počet lidí v těžkém stavu - v současnosti jich je kolem dvou stovek, tedy nejméně od konce loňského října.

Zda tento trend vydrží, bude podle Duška záležet na tom, jak se bude nákaza šířit mezi seniory. U neočkovaných lidí s rizikovými faktory a věkem nad 65 let je u varianty omikron pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, velmi podobná jako v předchozí vlně mutace delta - tedy asi 34 procent. Právě neočkovaní lidé nyní obsazují většinu lůžek na jednotách intenzivní péče.

K přírůstkům mezi touto skupinou dosud docházelo jen mírně, nyní ovšem začal počet nemocných lidí v rizikových skupinách narůstat. "Šíření nákazy už dorazilo za hranici potenciálně rizikových obyvatel," řekl Dušek Radiožurnálu.

To se potvrdilo i ve středu, kdy vyšel pozitivní test 354 lidem nad 80 let. Nakazilo se tedy 45 lidí na 100 tisíc obyvatel v této věkové skupině, jak ukazuje graf na stránkách ockovani.opendatalab.cz, které spravuje České vysoké učení technické. Minulý týden to bylo asi dvakrát méně.

Oproti minulým týdnům jde sice o poměrně výrazný nárůst, v ostatních skupinách jsou ale přírůstky nakažených podstatně vyšší. Nejvíce se covid šíří u dětí. Ze středečních 54 tisíců nakažených tvoří asi třetinu děti do 17 let, pozitivní test vyšel 476 lidem na 100 tisíc obyvatel. Nad tři stovky nakažených na sto tisíc obyvatel mají také všechny věkové skupiny do 49 let.

Pomalý nárůst lidí v nemocnicích Ladislav Dušek přičítá také efektu vysoké proočkovanosti mezi staršími lidmi. "Stále platí významný ochranný efekt dokončeného základního očkování proti těžkému průběhu nemoci (v závislosti na době od očkování asi 60 až 75 procent) a zejména velmi vysoký ochranný efekt posilující dávky (proti těžkému průběhu nemoci více než 90 procent)," uvedl ve středu. U mladších, nerizikových pacientů očkování snižuje riziko těžkého průběhu téměř na nulu.

