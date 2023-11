Polská a česká policie se potká na hranici, dezinformátora čeká přímá cesta do vězení

Proruský dezinformátor odsouzený za propagaci terorismu Tomáš Čermák sedí ve vazbě v Polsku. Skrýval se tam před trestem pěti a půl let vězení, které za zmíněný zločin dostal. Na videu vyzýval k násilí vůči českým státním představitelům. Nejpozději začátkem příštího roku se má dostat do Česka, kde si trest odsedí. Aktuálně.cz popisuje okolnosti, které Čermákovo vydání provází.

Sedmasedmdesát dní byl na útěku před vězením Tomáš Čermák. Policie po něm vyhlásila pátrání 29. srpna. Bylo to poté, co mu vypršela lhůta pro nástup do výkonu trestu. Za další dva týdny na něj vydal Krajský soud v Plzni evropský zatykač, protože měl podezření, že Čermák uprchl do zahraničí. Dezinformátor dlouhodobě veřejně podporuje Rusko.

Polská policie minulý týden informovala, že Čermáka zadržela večer 14. listopadu na náměstí v Lublinu. Z devátého největšího města Polska s 330 tisíci obyvateli je to vzdušnou čarou 100 kilometrů do Běloruska, které podporuje Rusko v jeho invazi na Ukrajinu.

Čermák v současnosti sedí v cele lublinské věznice. Pravomoc vůči němu má zdejší krajský soud, jenž po vyřízení potřebných formalit rozhodne o jeho předání do Česka. Stát by se tak mělo nejpozději v průběhu ledna.

Potkáme se na hranicích

Čermákova cesta do českého vězení bude diskrétní. Eskorty polské a české policie se v jednu chvíli potkají na společné hranici. Místo a čas si dohodnou předem. Vzhledem k poloze Lublinu na východě Polska by připadal v úvahu jeden z více než deseti silničních přechodů v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Ale záleží na domluvě obou stran.

"Samotné předání je opravdu o tom, že se na určitý čas na dohodnutém místě, konkrétním hraničním přechodu, setkají policisté z obou zemí a po nezbytných administrativních úkonech si osobu předají," popsal David Schön z tiskového odboru policejního prezidia.

Česká policie už s Čermákem ve voze vyrazí k nejbližšímu vězení, cestou se nebude zdržovat dalšími úkony. Nemusí. "Podkladem pro evropský zatýkací rozkaz je v tomto případě příkaz k dodání do výkonu trestu, není tedy nutné vydávat nový příkaz k zatčení," sdělil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Pokud by se skutečně eskorty sborů obou zemí potkaly na hranicích v Moravskoslezském kraji, Čermák by mohl skončit ve třech káznicích, které v regionu jsou: v Ostravě, Heřmanicích nebo Karviné. Za mřížemi už v Česku jednou byl, strávil tam necelých pět měsíců za vyvolávání nenávisti vůči Ukrajincům.

Nejvíce 60 dní

Podle rozhodnutí rady Evropské unie o justiční spolupráci se musí uprchlý odsouzenec předat mateřskému státu k výkonu trestu do 60 dnů od jeho zadržení v jiné zemi, v krajním případě lze lhůtu protáhnout o 30 dní. Děje se tak ale ve výjimečných případech. Čermáka by tak měla česká policie převzít v první půli ledna.

S Krajským soudem v Lublinu komunikuje plzeňský soudce Tomáš Bouček, který na dezinformátora vydal evropský zatykač. Zajišťuje třeba překlad českých podkladů ke kauze do polštiny. "Dle sdělení polských justičních orgánů již probíhá řízení o vydání odsouzeného do Česka," řekl Aktuálně.cz místopředseda plzeňského soudu Miroslav Sedláček.

Video polské policie ze zatčení Tomáše Čermáka:

0:09 Polská policie zveřejnila záběr zadrženého Čermáka | Video: Polská policie (Policja)

Útěkem do Polska se Čermák připravil o možnost podmíněného propuštění, až skončí ve vězení. Při rozhodování o předčasném odchodu na svobodu soud jako k první věci přihlíží právě k tomu, zda pachatel nastoupil včas a o vlastní vůli za mříže. Čermák tak v podstatě jistě stráví v cele celých 5,5 roku.

Útěkem navíc spáchal delikt maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí za něj dva roky vězení. Jenže není pravděpodobné, že se mu přičtou ke stávajícímu trestu. "Osoby mají zpravidla udělen vyšší trest, než který by dostali za tento skutek. Tím pádem se věc odkládá," vysvětlil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Video, které nebylo z Ruska

Dva týdny a několik dní před svým zadržením v Polsku vydal Čermák na sociální sítích video. Ačkoliv to přímo neřekl, z jeho vyjádření vyplývalo, že se měl zdržovat v Rusku. Stál v lese a držel v rukou ruskou vlajku a na sobě měl červené triko se srpem a kladivem, což byly motivy bývalého Sovětského svazu.

"Chtěl bych vyzvat celej národ, celej československej národ, aby se postavil na odpor, a vynesli ty parchanty ven, protože už toho mám plný zuby. Do zbraně, postavte se na odpor, jdeme na ně! Sláva Rusku!" hlásal na záznamu muž, kterého česká police stále vede jako uprchlého a v pátrání. A bude jím, dokud ho nepřevezme od polských kolegů.

Podobné vyjádření jako ze zmíněného záznamu v lese přitom Čermáka přivedlo k trestu za propagaci terorismu. Ve videu z února 2022 vyhrožoval sněmovně, jež schválila pandemický zákon. "Musíme se spojit všichni a udělat pořádný uragán. Musíme těm dobytkům zarazit tipec. Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky," řekl mimo jiné.