Žalobce je nácek, Čermák je podprůměrně inteligentní, padlo u soudu s dezinformátory

Dezinformátoři Patrik Tušl a Tomáš Čermák jsou první, kteří po ruské invazi na Ukrajinu dostali nepodmíněný trest za podněcování nenávisti vůči okupovanému národu. Mají strávit deset a šest měsíců za mřížemi. Takový rozsudek vynesl ve středu kladenský soudce Vít Sochovský. Oba muži už mají téměř tři měsíce z trestu za sebou, strávili je ve vazbě. Rozsudek není pravomocný.

Třicet minut soudce Sochovský četl rozsudek a vysvětloval Tušlovi s Čermákem, proč je poslal do vězení. Potrestal je za hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Muži natočili počátkem srpna video, v němž vyzývali diváky k násilí vůči Ukrajincům.

"Kdyby svoboda slova byla neomezená, tento trestný čin v zákoně nemáme. Ona ale naráží na určité hranice. A z mého pohledu jste šli za ně," řekl soudce. Pak zdůraznil, co je podstatou podněcování k nenávisti. "Když video pustíte mezi lidi, ztrácíte nad ním kontrolu. Nevíte, kdo se na to podívá a co z toho vyzobne. Stačí, aby se našel jeden, který to přetaví v něco dalšího, a je problém."

Pak je upozornil, že Česká republika, jejímž jménem rozsudek vynesl, stojí na jiných hodnotách, než které prezentují. "Vlastenectví je láska k národu, který je váš. Ale není to vzbuzování nenávisti vůči jiným. Tato republika nese hodnoty, které vás stály svobodu," promluvil soudce k Tušlovi s Čermákem.

Paskvil, který měl špatnou formu

Tušl s Čermákem sedí od 5. srpna ve vazbě. Ve středu pár minut po deváté hodině je přivedla eskorta do největší jednací síně kladenského soudu zarostlé, přišli s plnovousem. Pobyt v cele se viditelně více podepsal na Čermákovi. Mluvil tišeji, zdrženlivěji a projevil větší sebereflexi než jeho spoluobžalovaný. Když se coby důkaz přehrávalo klíčové video, ani jednou se na něj nepodíval.

"Cítím se být nevinen. Ale chtěl bych uznat, že to bylo podáno špatnou formou. Používali jsme nevhodné výrazy, které jsou v dnešní společnosti za hranou," řekl Čermák. Spolu s Tušlem mluvili o "za*ranejch bu*erantskejch Ukrajincích", kterým je třeba "ukázat boj", přejít vůči nim "do pořádný protiofenzivy", aby "táhli do pr*dele do Kyjeva".

Čermák podotkl, že ve vazbě měl hodně času na přemýšlení. Vyhlížel prý den, kdy začne soud. Aby mohl vše na rovinu popsat. "Člověk sleduje zprávy, Facebook, můžete získávat jakékoliv informace. Nedokázali jsme si uvědomit, že to může někoho pohoršit," řekl k videu. Vadilo mu prý, že viděl v pražském metru tři mladé Ukrajince s iPhonem.

Své video nazval paskvilem. Dokud prý nestanul před soudem, podle svých slov si takovou hrozbu neuvědomil. Sám přiznal, že tomu, co natáčí, nevěří. "Chtěl jsem vyvolat kontroverzi, protože to poutá pozornost. Kdybychom byli tak špatní a byli zaměření na násilí, už bychom něco udělali," vysvětlil. Za video se omluvil.

"Opravdu jsem vězněný kvůli videu?"

Patrik Tušl byl méně smířlivý. Nejprve se sice omluvil za vulgarity ve videu, nechtěl prý mířit na všechny Ukrajince. Nemá ale rád ty, kteří do Česka přijeli na "dovolenou". Popsal svou údajnou zkušenost, kdy si pro podporu od státu přijeli v drahých vozech a pak je hasiči doprovodili do hotelu. Ukrajince podle svých slov pozná podle tvaru tváře a "uječeného hlasu". Na rozdíl od Čermáka mluvil hlasitě, gestikuloval rukama. Střídavě hovořil k soudci i státnímu zástupci.

Video vzniklo, když byli u známé v Netolicích na Kladensku pomáhat stavět dům. Oba přiznali, že roli sehrálo pití. "Byl jsem trochu posilněn alkoholem, jinak moc nepiju," řekl Tušl. "U videa nám šlo o to, aby mělo vysoká čísla. Zpětně vyhodnocuji, že je velice špatně, že jsme byli tak vulgární a že to je proti celé Ukrajině. Nechtěli jsme nikoho mlátit," řekl Tušl.

Když však došlo k přehrání záznamu, Tušl otočil a prohlásil se za politického vězně. "To video mi přijde vtipný. Nechápu, proč jsem kvůli tomu vězněný. Je to opravdu kvůli tomu videu?" ptal se Tušl.

Neposlušné publikum

Tušla s Čermákem přišly podpořit na čtyři desítky lidí. Byla mezi nimi například dezinformátorka Jana Peterková, která je obžalovaná kvůli šíření poplašné zprávy o zabíjení seniorů očkováním proti nemoci covid-19. Na místě byl také muž, který točil pro audiovizuální kanál proruského aktivisty Žarka Jovanovyče. Dorazila i Čermákova matka a Tušlova přítelkyně.

Obecenstvo opakovaně komentovalo průběh líčení. Příliš se neukáznilo ani poté, co ho soudce požádal o klid. Do jednání vstoupila také Čermákova matka. Když se soudce jejího syna ptal, co stálo za vystoupením na videu, do publika řekla "chlast". Soudce Sochovský později vykázal ze síně muže, který o státním zástupci řekl, že je "nácek".

Osobitě vedl obhajobu Tušlův advokát Luděk Růžička. Žalobce nazval aktivistou. Soudce ho musel opakovaně upozorňovat, aby nekladl svému klientovi návodné dotazy. O Čermákovi zase prohlásil, že podle psychologického vyšetření se jeho inteligence "pohybuje v podprůměrném pásmu a jako k takovému by se k němu mělo přistupovat".

Drogy, krádeže, dluhy

Z jednání vyšlo najevo, v jaké sociální situaci se Čermák s Tušlem nachází. Čermák je nezaměstnaný, dluží 750 tisíc korun. Tušl je invalidní důchodce s dluhy 250 tisíc. V minulosti bral drogy a kradl. Tušl má dvě děti. Čermák má dítě, na které platí výživné. Za videa prý Tušlovi přišlo od fanoušků do dvaceti tisíc korun. Čermák uvedl desítky darů v rámci stokorun.

"Zlehčovali a popírali válečné strádaní Ukrajinců. Působí jako rozhodní muži, kteří jsou ochotní napadnout Ukrajince. Jejich cílem bylo vzbudit nenávist, která by se přetavila ve skutek," prohlásil mimo jiné ve své závěrečné řeči žalobce Ondřej Hula. "Verbální útoky předchází násilí fyzickému," dodal. Pro Tušla žádal 21 měsíců vězení, pro Čermáka deset.

Soudce Sochovský při svém rozhodnutí plně přijal kvalifikaci, v níž státní zástupce skutky popsal a obžaloval. Tušl dostal přísnější trest než Čermák, protože byl v podmínce. Soudce také oběma mužům vysvětlil, proč sáhl k nepodmíněnému trestu. "Nejde tolerovat netoleranci, kterou šíříte. Pohár trpělivosti přetekl, měli jste zabrzdit mnohem dřív." Ve vazbě je ponechal.