Ten jim to zase nandal. Babišův "výbuch" ve sněmovně není náhoda, varuje politolog

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se při středeční schůzi sněmovny nevybíravě pustil do současné vlády. Podle politologa Lukáše Jelínka to ukazuje, že se rozhodl pro kampaň bez rukaviček. "Ponese se v duchu odmítání politické korektnosti. Půjde o kampaň, která bude do značné míry sázet na ty nejnižší pudy," říká politolog.

Hnutí ANO bude při dalších volbách podle Jelínka chtít na svou stranu získat co nejvíce nespokojených lidí. "Babiš se bude snažit oslovovat voliče SPD, radikální pravice, radikální levice, zkrátka všechny možné nespokojené, naštvané, antisystémově naladěné voliče. A k tomu si nebude brát žádné servítky," vysvětluje.

Právě o to už se expremiér zřejmě snažil při výbušném projevu na středečním jednání sněmovny. U řečnického pultíku mimo jiné označil ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka za nulu a parazita. "Ono je to už vidět na těch sociálních sítích, když kolují různě záběry ze sněmovny. Spousta lidí je už nadšená z toho, jak jim to ten Babiš nandal," popisuje Jelínek.

Babiš si už při svých zahraničních cestách a setkáních například s "trumpovci" nebo Orbánem v Budapešti všiml, že rétorika napadání nebo ostrá kritika Evropské unie a upřednostňování národního zájmu nad internacionální spoluprací funguje. "Potvrdil si, že u se u těch radikálních voličů vyplatí nehledět na slovo, přehánět, klidně i urážet. On i jeho marketéři můžou skutečně okopírovat celé části volebních kampaní, kterými voliče zaujali například Fico nebo Orbán," míní politolog a upozorňuje na dění na Slovensku, kde Robert Fico tvrdě útočí na prezidentku Čaputovou nebo na menšiny.

Zatěžkávací zkouška společnosti

Podle Jelínka bude následovat zatěžkávací zkouška české společnosti. "Přehnaně optimistický bych nebyl. Protože když podobné rétorice dokážou naslouchat Maďaři nebo Slováci, tak jak velký rozdíl je potom mezi nimi a českými voliči. My si můžeme sice fandit, že jsme tolerantnější, liberálnější, evropštější, ale myslím si, že vlastně právě tady ta Babišova snaha posbírat kolem sebe všechny, ať už kované tvrdé tradicionalisty, nacionalisty, nebo jen lidi, kteří nedostávají odpovědi na své otázky od současné vlády, bude silná," uvádí.

"Skoro mám pocit, že vlastně tady tato strategie mu tu podporu k příštím volbám, hlavně těm evropským, na které se soustřeďuje, ale potom i k těm sněmovním, může zajistit," doplňuje politolog. Tvrdí, že bude důležité, aby ale Babiš poznal míru urážek a napadání, které si ještě před svými voliči dokáže obhájit. "Já budu zvědavý, jak bude hovořit na mítincích, jak bude mluvit tam, kde třeba nebude tolik kamer nebo tolik novinářů, aby potom o tom informovali, ale v zásadě si myslím, že si své posluchače najde," říká Jelínek.

Na úspěch drsnější strategie v následujících volbách budou pravděpodobně spoléhat i marketéři hnutí ANO. "Lidé z marketingu mu to museli schválit. Byl to určitě záměr. Oni museli vědět, že to 'vybouchnutí sazí' je pro Babiše typické nepřetržitě. To jeho vystoupení ve sněmovně je podle mě naprosto vědomá a úmyslná kampaň, která staví na tom, že je Babiš emotivní člověk, a snaží se jeho emoce nějakým způsobem využít," popisuje politolog.

Boj s Tomiem Okamurou

Podle Jelínka je nebezpečím Babišovy rétoriky roztáčení radikalizace společnosti a tendence převést na stranu antisystémových hnutí i voliče, kteří se dříve pohybovali v demokratickém politickém spektru. "Nepůjde jen o vulgarity, ale o samotné jádro fungování ANO. Antisystémové politické strany se budou snažit tu demagogii vyšroubovat ještě do vyšších otáček. V tomhle bude Babiše ještě pohánět jakási konkurence nebo snaha soutěžit s Tomiem Okamurou a dalšími radikály," dodává.

Zajímavé bude podle politologa sledovat to, jak na tuto strategii zareagují politici ostatních stran. "Jestli k tomu budou přistupovat podle zásady 'na hrubý pytel hrubá záplata', anebo jestli se pokusí hovořit s voliči přece jenom normálnějším slovníkem a trpělivě vysvětlovat to, o co jim jde," popisuje Jelínek s tím, že by vláda neměla nechávat věci na poslední chvíli, měla by být transparentnější a praktikovat srozumitelnější politiku.

"Několik týdnů mě už napadá, že semknutí těch všech pěti stran proti Babišovi nebo Okamurovi nemusí být nejšťastnější reakce. Koaliční strany by měly hrát nějakou vlastní politickou linku, díky níž se každá po svém pokusí tu Babišovu strategii navrtat," uzavírá Jelínek.

Andrej Babiš svým vystoupením reagoval na vyjádření Martina Dvořáka: