Babiš se rozčiloval ve sněmovně. Nadával do nul či parazitů a mluvil o nové totalitě

Za nulu a parazita ve sněmovně předseda ANO Andrej Babiš označil ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN). Babiš reagoval na to, že Dvořák se dopoledne ohradil proti jeho přirovnání současného režimu k nové totalitě.

Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) předvedl Babiš morální striptýz, podle místopředsedy sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) představuje hrozbu a riziko pro demokracii Babiš, protože totalitu bude podle něho zavádět v případě návratu k moci.

Slovní přestřelku mezi koaličními politiky a šéfem ANO vyvolal krátce před schvalováním programu schůze Babiš, když obhajoval své tvrzení o tom, že současný kabinet zavádí novou totalitu.

"V parlamentu nás válcujete, ohýbáte jednací řád," uvedl předseda ANO. Obviňoval vládní koalici z toho, že obsadila všechny významné funkce. Podle bývalého premiéra jsou součástí nové totality i veřejnoprávní média, která jdou na ruku vládním politikům a jsou zapojena do jejich antibabišovského programu.

Dvořák už v reakci na dopolední vystoupení Babiše uvedl, že současný režim nemůže být novou totalitou. Argumentoval tím, že ve skutečné totalitě by opoziční poslanec nemohl v šestihodinovém projevu "plivat na vládu", jak to podle něj Babiš předvedl v úterý, a nemohla by se konat protivládní shromáždění. Za projev totality nelze považovat ani to, pokud o někom média zveřejní, že "lže, krade, podvádí a dělá špinavou práci", dodal ministr v odpolední reakci.

Babiš na to řekl, že koalici vadí, že nekrade. "A tahle nula, co tam sedí na konci, kdo ho zvolil, proč tu vystupuje vůbec tenhle zbytečný ministr, nač tam je, tenhle parazit," řekl předseda ANO na Dvořákovu adresu.

Bartošek uvedl, že Babiš svými vyjádřeními poškozuje Českou republiku, rozděluje společnost a štve lidi proti sobě. "Jediný, kdo tady budoval totalitu, byli estébáci a komunisti," prohlásil Bartošek. Babiš s tím má podle něho zkušenosti. Pokud v Česku nastane nějaká totalita a omezování práv, bude to podle Bartoška poté, pokud se expremiér Babiš znovu dostane k moci. "Jezdíte se ochytřovat za (Viktorem) Orbánem do Maďarska," dodal.

Babiš prohlásil, že byl za minulého režimu "pasivní člen KSČ" na rozdíl od lidovců, kteří s komunisty vládli. Předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) dehonestoval jako prodejkyni mobilů. "Můžete bouchat, kolik chcete, vy jste to tady po revoluci všechno rozkradli, vytunelovali, děláte z lidí jenom hlupáky," reagoval na nesouhlasné reakce koalice.

Babiše podle Rakušana stačí rozčílit, aby ukázal, kým je, a předvedl morální striptýz. Podle Bartoška lidé nejsou hloupí, a proto Babiš na začátku letošního roku nebyl zvolen prezidentem. "Pokud budete v parlamentu, budete to muset poslouchat," reagoval Bartošek na Babišovu výzvu, aby lidovci "nežvanili" o demokracii.

Dvořák označil Babišova tvrzení o nové totalitě za "ubohý pokus přihřát si svou politickou polívčičku". Ministr také uvedl, že se skutečnou komunistickou totalitou má velmi intenzivní osobní a rozhodně ne povznášející zážitek. "Proto mě uráží, když někdo, kdo má zásadně jinou zkušenost s totalitou, někdo, kdo totalitě sloužil, kdo na ní prosperoval, kdo s ní spolupracoval, tady dnes znehodnocuje význam slova totalita použitím výrazu nová totalita na současnou realitu," prohlásil Dvořák.

Podle předsedy vlády Petra Fialy výroky šéfa ANO Andreje Babiše vyvolávají otazníky, zda si je vůbec vědom toho, co říká. Soubor Babišových lží, urážek a útoků přesahuje rámec slušné diskuse, míní Fiala.