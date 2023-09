Vláda hledá způsob, jak otočit propad preferencí. Přijde revoluce, hrozí Středula

Páteční proslov premiéra Petra Fialy o cestě k prosperujícímu Česku sledovali jeho vládní kolegové velmi pozorně i se značným očekáváním. Kabinetu totiž důvěřuje pouhá čtvrtina občanů, lidé jsou nespokojeni hlavně s ekonomickou situací. Koalice věří, že nadějné vize o prosperitě a lepší komunikace s voliči pomůžou propad popularity zvrátit. Kritici jí naopak věští krach ve volbách.

Protiklad byl zřejmý na první pohled. Zatímco premiér Petr Fiala z ODS ve světle reflektorů popisoval vizi Česka jako budoucí významné křižovatky Evropy, vládní poslanci měli úplně jiné starosti. V kuloárech řešili, kde ušetřit peníze už v tak děravém státním rozpočtu, jak lidem vysvětlit další škrty a jak zastavit propad důvěry vládě. Pokud by šli Češi k volbám teď, hrozí kabinetním stranám odchod do opozice.

"Věřím, že se situace otočí. Lidé musí věřit, že nepopulární kroky jsou nezbytné," prohlašuje poslanec Pavel Bělobrádek. Bývalý předseda KDU-ČSL patří k těm, kteří vědí, jak těžké je získat zpět ztracenou důvěru voličů. Když lidovci vypadli v roce 2010 ze sněmovny, tři roky pracoval na návratu. Nynější propad koalice silně prožívá. "Musíme být přesvědčivější a uvěřitelnější, dělat to, co jsme voličům slíbili," dodává důrazně.

Důvěra ve vládu se od loňského listopadu držela nad 30 procenty, v posledních týdnech se však propadla. Kabinetu složenému z ODS, lidovců, TOP 09, Starostů a Pirátů nyní věří pouhých 25 procent Čechů. Čísla v srpnu zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Na klesající důvěře se promítá špatná ekonomická situace a také popření vládních slibů. Balíček k ozdravení státních financí, který kabinet představil v květnu, obsahuje i zvyšování daní. Před volbami v roce 2021 přitom nynější vládní koalice slibovala, že daně nezvýší.

Nedůvěru posiluje i vysoká inflace. Veřejnost viní vládu z toho, že situaci nezvládá. Nejhůře z hodnocení vychází ministerstvo financí. Část lidí také protestuje proti podpoře Ukrajiny, která se od loňského února brání ruské invazi. Více než polovina s podporou nesouhlasí.

Bělobrádek spolu s dalšími vládními politiky tvrdí, že vnímají naštvanost občanů. V kuloárových rozhovorech s Aktuálně.cz shodně uvádějí, že kabinet musí výrazněji oslovovat veřejnost, mnohem lépe vysvětlovat nutnost šetření a zároveň reagovat na ostré výpady hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše.

"Nelze mlčet k tomu, že nás Babiš neustále napadá za vysoké ceny potravin a přitom jeho společnosti patří k těm, které mají velké zisky," komentuje místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix rétoriku bývalého premiéra, který skrze svěřenské fondy kontroluje podniky holdingu Agrofert. Zároveň přiznává, že se bojí hněvu lidí. "Bojím se, jestli něco neříkáme, ale druhá strana je už naladěná na úplně jinou vlnu a vzájemně se neslyšíme. Bojím se, že lidi jsou už frustrovaní a naladění na rychlá populistická řešení," řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vládní politici začali kritiku Babiše a jeho ANO aktivněji odrážet. Na sociálních sítích sdílí například informace, jak Agrofert vydělává na zdražování nebo jak někteří Babišovi ministři chránili jeho podnikání.

Součástí vládní ofenzivy jsou také poslední premiérova vystoupení, především zmiňovaný proslov na konferenci Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy s názvem Česko na křižovatce. Fiala při něm mluvil mimo jiné o tom, jak moc je potřeba, aby Češi změnili svou mentalitu a byli více sebevědomí. Aby vytvořili efektivní stát, smysluplně se vzdělávali a správně investovali do moderních technologií, jaderné energetiky, lithia nebo čipů.

Navíc ODS i ostatní koaliční strany pokračují s cestami svých politiků do regionů, kde je ale dlouhodobě viditelnější Babiš. "Vyjíždíme za lidmi nebo vystupujeme v médiích. Nezbývá než neustále vysvětlovat, co jako vládní koalice děláme. Musíme opakovat, že to je pro budoucnost naší země, a ujišťovat, že vláda dělá to nejlepší, co je potřeba," tvrdí člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS.

Lidé nechápou, jak ve vážné situaci Česko je

Bližší pohled ale ukazuje, že se politici ODS na výjezdech setkávají jen s malým okruhem lidí - především se svými členy a příznivci. Fialovy vize se zase týkají plánů a slibů na vzdálenější období. Už příští rok ale budou krajské a evropské volby, do sněmovny půjdou lidé volit v roce 2025. Že by mohla pětikoalice boj o parlamentní místa prohrát, připouští i ministr financí a zároveň první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

"Žádná strana nevládne v demokracii napořád," říká. "Buď jste přesvědčený, že děláte správnou politiku s některými nepopulárními kroky, nebo se bojíte, jestli vám to nevezme voličskou podporu, a pak neděláte nic," uvádí s tím, že se kloní k první variantě.

Ujišťuje ale, že věří ve zlepšení ekonomické i sociální situace. Tuto víru sdílí s dalšími představiteli koalice. Všichni prohlašují, že v následujícím roce přestanou ceny zboží a služeb růst. Inflace v Česku dosáhla vrcholu v září 2022, kdy v meziročním srovnání činila 18 procent. Letos v únoru začala její míra klesat, v červenci byla na 8,8 procenta. Česká národní banka usiluje o dvě procenta.

"Jsem si naprosto jistý, že na začátku roku 2024 se inflace razantně sníží. Začne se víc dařit firmám a začne se vzpamatovávat Německo, na které jsme hodně navázáni. V roce 2025 už nic nebrání tomu, abychom měli ekonomický růst alespoň tři procenta," avizuje například předseda rozpočtového výboru za STAN Josef Bernard, bývalý generální ředitel společnosti Škoda Transportation.

Nedůvěru veřejnosti vnímá, upozorňuje ale, že škrty jsou nutné. "Za poslední čtyři roky máme objemově stejný dluh jako za předcházejících 30 let. Jestli to někomu selským rozumem nedojde, nevím už, jak to vysvětlovat. Situace státních financí je fakt vážná, a pokud bychom nezasáhli, dotkne se každého občana," popisuje.

Středula pohrozil tichou revolucí

Mimo koalici ale zaznívají opačné hlasy. Expremiér Babiš mluví o tom, že vláda selhává, a v příštích volbách se chystá vrátit k moci. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula prohlašuje, že vláda při úsporných krocích přenáší zátěž na zaměstnance.

"Lidé se bojí budoucnosti. I podnikatelé jsou nespokojeni. Říkají mi, že vidí jen chaos a nic pozitivního. Český občan je zvyklý dělat tiché revoluce, u voleb to může být taková revoluce, že se všem zakroutí panenky," předesílá.

Kuloárové rozhovory naznačují také to, že vztahy mezi politiky koaličních stran nejsou nejlepší. Často mají příliš rozdílné představy, co a jak by vláda měla dělat. A bojí se, že právě jejich strana ustupuje až příliš. Mnohdy musí na kompromisy naléhat premiér Fiala, což zase vyvolává nevoli u poslanců ODS. "Petr je skvělý mediátor, kterému jde vždy o dohodu. Pak se ale stává, že ODS ustupuje nejvíce," stěžuje si jeden z poslanců.

Naproti tomu poslanci dalších koaličních stran jsou naštvaní na ODS i ministra financí. Aktuálně.cz si stěžovali, že plánované škrty jsou příliš velké a přinesou problémy například do školství či zpomalí rozvoj regionů. "Fiala a Stanjura nesmí šetřit až tak moc," řekl jeden z koaličních poslanců. Nechce své jméno publikovat, protože premiér nejhůř nese veřejné přetřásání vládních sporů. Další koaliční poslanec pro změnu volal po tom, že jeho strana musí mnohem více prosazovat vlastní politiku, kterou od ní její voliči čekají. "Nesmíme tolik v koaličních jednáních ustupovat, jen přicházíme o voliče," vysvětloval.

Jak bude pokračovat vládní reakce na nálady ve společnosti, ukážou další týdny. Jistota je jedna. Díky 108 vládním poslancům nepochybně projde dvousetčlennou sněmovnou úsporný balíček a začne šetření, které pocítí všichni občané.

