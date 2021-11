Cítím se normálně, už měsíc nekouřím, řekl Zeman. Sestavením vlády pověří Fialu

Prezident Miloš Zeman v pátek řekl, že se jmenováním předsedy ODS Petra Fialy předsedou nového kabinetu nebude problém. Uvedl to v telefonickém rozhovoru na Frekvenci 1. Současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nemá zájem stát se premiérem, poznamenal. Zeman udělá vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji.

Prezident veřejně promluvil poprvé od 1. září, kdy v Brně zahájil školní rok. Médiu poskytl rozhovor poprvé od 22. srpna, kdy s ním hovořil server Blesk.cz. Zeman, který se léčí v Ústřední vojenské nemocnici, řekl, že se cítí naprosto normálně, a protože není přetížený, tak i lépe než obvykle. Uvedl, že už měsíc nekouří. "Můj skutečný stav je založen na tom, že mně nechutná jíst a že špatně trávím. Kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální a díky bohu za to," uvedl prezident. Ve sněmovních volbách Zemana překvapil neúspěch Pirátů, byl extrémnější, než čekal. Piráti, kteří do voleb šli v koalici se Starosty a nezávislými (STAN), získali čtyři mandáty. Mají ale být součástí vznikající vlády společně s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Zeman také uvedl, že si prostudoval programy všech politických stran. Program ODS mu je sympatický, zkritizoval naopak priority Strany zelených. Související Zemanův podpis třikrát jinak. Nejde o padělání, lze to vysvětlit, upozorňují experti Novou vládu Zeman jmenuje na zámku v Lánech, nikoli na Pražském hradě. V rozhovoru nesdělil, zda jmenuje vládu ve složení, které Fiala navrhne. "Ze své strany udělám vše pro to, aby tato vláda vznikla co nejrychleji," řekl. Předseda ODS Petr Fialu deníku Aktuálně.cz napsal, že je zlepšeným zdravotním stavem prezidenta potěšen. "Vítám sdělení pana prezidenta Zemana, že je připraven mne jmenovat do funkce premiéra a udělat všechny ústavní kroky, které jsou nezbytné pro vytvoření nové vlády. Česká republika je ve složité ekonomické i epidemiologické situaci a potřebuje novou vládu s jasným mandátem vycházejícím z výsledku voleb," uvedl Fiala. Prezident Zeman též uvedl, že si váží svého kancléře Vratislava Mynáře, že zdokumentoval, jak Zeman v nemocnici podepisuje svolání sněmovny. Samozřejmě je podpis pravý, řekl prezident. Mynář video 21. října zveřejnil. Žalobci v Praze 6 podle serverů Aktuálně.cz a Respekt.cz prověřují, zda se okolí prezidenta nedopustilo padělání jeho podpisu na dokumentu, a tím i přisvojení pravomocí prezidentského úřadu.