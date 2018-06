Zeman Pocheho odmítl, Babiš donesl nový seznam. Hamáček o všem věděl, souhlas ČSSD ale neměl

Dva vysoce postavené zdroje z Hradu potvrdily, že druhý dopis se jmény ministrů, který premiér poslal z Úřadu vlády, Pocheho jméno neobsahoval.

Praha - Bezprostředně po jmenování vlády vznikly pochybnosti, zda prezident Miloš Zeman neporušil ústavu, když odmítl jmenovat kandidáta ČSSD na post ministra zahraničí Miroslava Pocheho. Podle všeho si však u premiéra Andreje Babiše dokázal zařídit, aby Poche na seznamu navrhovaných ministrů nebyl, přestože sociální demokraté tvrdili, že na svém člověku trvají.

"Premiér odnesl na hrad seznam se jménem Miroslav Poche. Hrad ho odmítl. Na základě této definitivní informace premiér požádal prezidenta, aby dočasně pověřil řízením resortu zahraničí pana Hamáčka, šlo to ze strany pana Babiše," uvedl místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický.

To by ovšem znamenalo porušení koaliční smlouvy ještě před začátkem její platnosti. Nominace na posty ministrů jsou v kompetenci koaličních stran a sociální demokraté opakovaně uvedli, že na Pochem budou trvat i přes výhrady prezidenta. Jenomže dohoda premiéra s prezidentem se zjevně odehrála s tichým souhlasem předsedy ČSSD Jana Hamáčka.

"Hamáček řekl, že na jménu trvá, ale že není možné, aby resort zahraničí byl bez vedení, o tomto postupu věděl a byl zpraven," potvrdil Netolický. Podle něj tak nedošlo k porušení ústavy, protože formálně bylo ústavnímu postupu učiněno za dost.

Předseda strany Hamáček odmítl na dotaz, zda výměna jmen proběhla s jeho souhlasem, odpovědět. A odkázal na prezidentskou kancelář a na Úřad vlády. "Řekl jsem opakovaně, že pokud by pan prezident odmítl jmenovat pana Pocheho ministrem, dokážu si představit, že se tento scénář může odehrát. Jak to ale nyní bylo technicky, to je otázka na zmíněné instituce," řekl předseda strany a nový šéf resortů vnitra a zahraničí Hamáček.

Zároveň odmítl připustit, že by Babišovi povolil výměnu ve vedení ministerstva zahraničí, byť to jeho další reakce poněkud vylučuje. "Řekl jsem mu, že pokud by nebyl pan Poche jmenován, je možné, aby byl řízením resortu zahraničí pověřen jiný člen sociální demokracie. A logicky by to měl být předseda strany. Navrhuje předseda vlády a jmenuje prezident. Komunikace proběhla mezi nimi," dodal Hamáček.

Babiš na dotazy, koho vlastně na ministra zahraničí prezidentovi navrhoval, odmítl odpovědět.

Dva vysoce postavené zdroje z Hradu potvrdily, že druhý dopis se jmény ministrů, který premiér poslal z Úřadu vlády, Pocheho jméno neobsahoval. V kolonce ministra zahraničí byl Hamáček. "Pan prezident postupoval v rámci ústavy. Může vládu jmenovat jen na návrh premiéra," řekl zdroj z Hradu.

Vše se tak zjevně odehrálo bez vědomí předsednictva ČSSD. Potvrdil to i jeho člen Jaroslav Foldyna. "Bylo by dost nestandardní, pokud by tam bylo jiné jméno. Nejde o jméno Poche, ale o princip. A já o ničem takovém nevím," uvedl místopředseda strany.

Podle něj usnesení o nominaci Pocheho znělo jasně. "Kdyby došlo ke změně, tak by se s tím něco muselo formálně dělat," míní Foldyna.

Situace se nelíbí ani pražské ČSSD, která se kvůli tomu chce mimořádně sejít. "Je to porušení dohody. Ze strany Zemana porušení ústavy. Zítra se k tomu schází předsednictvo Krajského výkonného výboru Praha," řekl předseda Petr Pavlík. "Musíme si vyjasnit, jak to vlastně proběhlo a kdo jak konal," dodal.

