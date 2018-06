Babiše v Černínském paláci uvítá i Poche, ve čtvrtek tam začíná pracovat. Premiéra to překvapilo

Europoslanec Miroslav Poche, kterého ve středu odmítl prezident Miloš Zeman jmenovat ministrem zahraničí, bude přece jen v Černínském paláci pracovat. Podle informací Aktuálně.cz nastoupí jako neplacený politický tajemník a blízký spolupracovník ministra zahraničí a předsedy ČSSD Jana Hamáčka.

Praha - Až ve čtvrtek ráno uvede premiér Andrej Babiš do úřadu jako dočasného ministra zahraničí Jana Hamáčka, nebude u toho chybět muž, který měl původně v křesle ministra sedět - europoslanec Miroslav Poche. Politik, kvůli kterému se ČSSD, komunisté i Hrad přou, totiž našel způsob, jak se do Černínského paláce dostat.

"Nastupuji na ministerstvo jako nehonorovaný politický tajemník," sdělil Aktuálně.cz Poche, který potvrdil i to, že bude přítomný čtvrtečnímu uvedení Hamáčka do funkce. "Je to tak, chystám se na tuto akci přijít," řekl.

Prezident Miloš Zeman tak sice dosáhl toho, že Poche úřad nepovede, ale europoslance to až tak trápit nemusí. Hlavní pro něj totiž je, že bude moci spolu s Hamáčkem směřování české zahraniční politiky určovat. "Ministr nebudu, ale budu se podílet na vedení a koordinaci ministerstva personálně, politicky i analyticky," podotkl.

Své nejmenování tak nepovažuje za prohru, spíše naopak. "Od začátku bylo přece jasné, že prezidentovi neustoupím. Nebyl důvod k tomu, aby mě nejmenoval ministrem. Je jasně vidět, že všechny argumenty byly pouze zástupné," sdělil europoslanec.

Vyhrnu si rukávy a budu pracovat, tvrdí Poche

Jako tajemník sice nebude mít žádnou rozhodovací pravomoc, ale prý má před sebou řadu úkolů. "To mi nevadí. Obrazně řečeno si vyhrnu rukávy a budu od rána do večera pracovat pro tuto zemi. Naše zahraniční politika musí být velmi aktivní," prohlašuje Poche s odkazem na to, že už za dva týdny bude velmi důležitý summit NATO.

Poche tvrdí, že nový úvazek dokáže skloubit i s prací v europarlamentu, kde už za několik dní začíná další zasedání. "Toho se samozřejmě účastním. Potom ale následují prázdniny, takže mohu naplno pracovat na ministerstvu," ujišťuje Poche.

Premiér Babiš zřejmě netuší, co se na ministerstvu zahraničí chystá. Ve středu odpoledne ho dotaz České televize, co říká na plánovanou přítomnost Pocheho při uvedení Hamáčka do úřadu, zaskočil. "Teď mě překvapujete, proč by měl být přítomný? To je pro mě nová informace," odpověděl s tím, že definitivní obsazení postu záleží na domluvě Hamáčka se Zemanem.

Jak se bude situace ohledně ministra zahraničí dál odvíjet, není jasné. Hamáček, který navíc vede i vnitro, slibuje, že v řádu týdnů nebo měsíců se musí najít plnohodnotný šéf resortu. Jestli během této doby zkusí přesvědčit prezidenta, aby Pocheho jmenoval, nebo najde jiného kandidáta, nelze předvídat. "Teď nás nechte jednat. Během několika týdnů nebo měsíců bude jasno," avizuje šéf ČSSD.

Prezident Zeman ale opakovaně prohlašuje, že Pocheho jako ministra zahraničí nechce za žádných okolností. Nejčastěji o něm mluví jako o člověku, který prý chtěl v České republice migranty a vystupoval proti Izraeli.

