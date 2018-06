Pokud se Poche nestane ministrem, ještě si rozmysleme vládu s Babišem, zní z ČSSD

Předseda ANO Andrej Babiš a šéf ČSSD Jan Hamáček se sice chystají na středeční jmenování společné vlády, ale ta může ještě před hlasováním o důvěře ztroskotat. A to především za situace, že by prezident Miloš Zeman nejmenoval ministrem zahraničí kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho.

Praha - Plán předsedy ČSSD Jana Hamáčka na účast ve společné vládě s ANO za tolerance KSČM může ještě narazit na odpor v jeho vlastní straně. Někteří členové ČSSD volají po dalším posouzení předsednictva v případě, že by prezident Miloš Zeman ve středu odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho.

Varianta, že ho Zeman nejmenuje, je velmi pravděpodobná. Prezident i jeho mluvčí Jiří Ovčáček několikrát avizovali, že se Poche ministrem nestane, a premiér Andrej Babiš i sám Poche přiznali, že k jmenování nedojde.

"Nepočítám s tím, protože pan prezident pravděpodobně nedostojí svým ústavním povinnostem," odpověděl Poche na dotaz, zda počítá se středeční cestou na Hrad, kde má být vláda jmenovaná.

Odmítnutí sociálně demokratického kandidáta na ministra ale těžce nesou někteří členové strany. Volají po svolání předsednictva ČSSD, které by v krajním případě mohlo odhlasovat usnesení, že strana vládu ANO nepodpoří.

"Předpokládám, že v takovém případě pan předseda Hamáček předsednictvo svolá už proto, že my jsme v minulosti schválili, že našim nominantem bude pan Poche. Pokud by nebyl jmenovaný ministrem, tak by to měnilo situaci, " tvrdí například člen předsednictva Václav Votava, který byl do loňského podzimu poslancem sociální demokracie.

Podle jeho názoru by situaci nijak nevylepšilo ani to, kdyby místo Pocheho zastával post ministra zahraničí dočasně Hamáček, který má sedět v křesle šéfa vnitra. V politickém zákulisí se už o této možnost mluví několik dní a Hamáček ji nepopřel. Jenže, Votava i někteří další členové ČSSD namítají. "Je neudržitelné, aby předseda ČSSD vedl dva resorty, byť třeba jen krátkou dobu," podotkl Votava.

Hamáček: Předsednictvo nemůže změnit výsledek

referenda o společné vládě

Případné svolání předsednictva by podpořil i místopředseda strany Roman Onderka, proti by patrně nebyli ani další místopředsedové: Jiří Zimola a Martin Netolický, kteří nebyli během pondělí k zastižení. "Pokud by měla nastat změna v nominantech na ministerstva, tak by bylo minimálně nutné informovat předsednictvo strany, které nominanty schvalovalo," míní Onderka.

Zimola nebyl příznivec Pocheho nominace ani střetu se Zemanem. Jako jeden z mála dává najevo, že by sociální demokracie měla vybrat do vlády někoho jiného. "Budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že ČSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post," napsal na sociální sítě.

S jakým výsledkem by jednání předsednictva skončilo, nelze předvídat. Z názorů v ČSSD je zřejmé, že by se zcela jistě objevily i návrhy proti vzniku společné vlády. Předseda Jan Hamáček ale avizuje, že bude trvat na vládnutí s ANO. "Referendum rozhodlo o vládě. Toto rozhodnutí členské základny nemůže předsednictvo změnit," soudí.

Například z pražské sociální demokracie i z některých jiných míst zaznívají hlasy, že neúčast Pocheho ve vládě mění situaci. "V takovém případě by předsednictvo mělo debatovat o tom, jestli máme v takové vládě být. Včetně toho, abychom odešli," říká jeden z pražských sociálních demokratů, který si nepřeje být jmenovaný.

Předseda ČSSD v Praze Petr Pavlík nechtěl postup pražské organizace komentovat do doby, než nastane jmenování ministrů. "Vše se bude odvíjet od toho, jestli prezident pana Pocheho jmenuje," uvedl.