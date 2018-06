Poche: Prezident mi nabízel různé pozice nebo funkce, ale já nesháním trafiku

Sociálnědemokratického europoslance Miroslava Poche odmítá prezident Miloš Zeman jmenovat ministrem zahraničí. Vadí mu, že mají rozdílný názor na migraci. ČSSD však na svém kandidátovi trvá a podle Pocheho by měl premiér Andrej Babiš (ANO) podat na hlavu státu kompetenční žalobu, s jejíž pomocí si lze podpis pod jmenováním na prezidentovi vynutit. "Premiér by musel podat kompetenční žalobu, aby se to v dohledné době vyřešilo," řekl Poche s tím, že mu nejde o křeslo. "Prezident mi nabízel různé pozice nebo funkce, ale nesháním trafiku," uvedl.

Řekl jste, že můžete být na ministerstvu zahraničí v jiné roli než v křesle ministra. Jak jste to myslel?

To neřeším já, to řeší právníci. Ve chvíli, kdy nedojde ke jmenování, jak předpokládá ústava, museli bychom to řešit nějakým jiným způsobem v rámci služebního zákona. A to velmi dočasně. Pan premiér by musel využít svého práva a podat kompetenční žalobu, aby se to v dohledné době vyřešilo. Není možné, aby jeden člověk zvládal dvě ministerstva třeba rok nebo ještě déle. (Šéf ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že by do vyřešení jména ministra zahraničí vedl vnitro a diplomacii sám, pozn.red.)

Máte šanci uspět?

Jsou tu precedenty z minulosti, jako třeba jmenování soudců Václavem Klausem, kdy ani soud nedonutil prezidenta splnit tu povinnost. Ale to už jsme hrozně daleko. Minulý týden, přestože jsme měli informaci, že jména kandidátů na ministry již byla předána panu prezidentovi, tak se ukázalo, že nikoli. Pan premiér tak učiní v pondělí ráno. Už nejsem schopný se v tom orientovat, ta situace mi přijde nestandardní.

Jste domluvený s Andrejem Babišem, že podá kompetenční žalobu, kterou může prezidenta přimět k podpisu jmenování?

To ještě ne. Ale mezi jmenováním, respektive nejmenováním té vlády a hlasováním o důvěře, je nějaká časová prodleva. A v té době sociální demokracie vyvolá takové jednání s ANO. Mohlo by jít třeba o podepsání dodatku koaliční smlouvy nebo něco podobného.

Nově by koaliční smlouva úkolovala premiéra, aby musel podat kompetenční žalobu?

Neúkolovala by premiéra, ale zavázal by se k tomu. Každý premiér, kterému prezident nejmenuje ministra na základě jeho návrhu, by měl takový krok učinit. Předseda vlády se vždy bil za toho ministra a bylo jedno, jestli byl koaliční nebo jednobarevné vlády.

Andrej Babiš ale pravděpodobně kompetenční žalobu nepodá. Pokud by to odmítl, existuje možnost, že byste byl třeba pověřený řízením resortu zahraničí?

Ano, asi ano. Musíte se na to však zeptat Jana Hamáčka. Já na to nemohu odpovídat.

Máme informace, že Babiš kompetenční žalobu nechce podat.

To není můj problém, to je problém Andreje Babiše.

Pokud by se to tak vyvíjelo, jste ochotný ustoupit a chopit se na ministerstvu nějaké jiné role i na delší čas?

To ne. Pan prezident mi nabízel různé pozice nebo funkce, ale nesháním trafiku, mám dost práce v evropském parlamentu. Budu dočasně pracovat pro Českou republiku a vládu, ale tohle se musí v dohledné době vyřešit.

Jaké pozice vám pan prezident nabízel?

To nebudu komentovat.

Ani nenaznačíte?

Ne.

Nabídl jste Janu Hamáčkovi svůj tým. Kdo v něm je?

Konzultuji to s ním, nebudu říkat žádná jména, to počká až po jmenování. Myslím, že všichni sociálnědemokratiční ministři s Janem Hamáčkem pravidelně konzultují přípravu na vládní angažmá.

Je možné, že tam je bývalý náměstek Lubomíra Zaorálka Lukáš Kaucký nebo váš asistent v Evropském parlamentu Tomáš Petříček?

Třeba. Ale těch lidí je celá řada.

Jsou tam tedy oba?

Ne, řekl jsem třeba.

Video: Miroslav Poche a Jan Hamáček po jednání s prezidentem