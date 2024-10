Volby by v říjnu vyhrálo ANO. Starostové se dotáhli na ODS, obliba Pirátů dál klesá

Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů, druhou ODS by si vybralo 12,2 procenta voličů a hnutí STAN by dostalo hlas od 12 procent. Do sněmovny by se dostali také SPD a Piráti, čtyři strany skončily blízko pod potřebnou pětiprocentní hranicí. Vyplývá to z volebního modelu agentury NMS Market Research.

Jedinou jistotou je vysoká volební podpora hnutí ANO, uvedl analytik NMS Market Research Mikuláš Hanes. "STAN těží z oslabení Pirátů a dotahuje se na dlouhodobě druhou ODS, pokles Pirátů je může tímto tempem dostat na hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny, kolem které se momentálně pohybuje celkově šest subjektů," podotkl. Bez společných koalic nebo kandidátek se podle něj může stát, že podobně jako při volbách v roce 2021 se mimo Sněmovnu ocitne hned několik subjektů s podporou těsně pod pěti procenty. ANO potvrzuje nárůst z posledních měsíců, v říjnu se třetí měsíc po sobě dostalo nad hranici 30 procent, uvedli autoři průzkumu. Proti záři ANO posílilo o necelé procento, podobně jako druhá ODS: Třetí STAN si polepšilo proti září o 2,8 procentního bodu. SPD by v říjnu dalo hlas 7,5 procenta voličů, podobně jako v září, a podle NMS se tak hnutí podařilo zastavit pokles preferencí. Piráty by si vybralo 6,8 procenta, o procentní bod méně než v září. "Voličská podpora Pirátů od špatného výsledku v eurovolbách kontinuálně klesá," podotkli autoři průzkumu. Související Drsný pád Ivana Bartoše. Kalousek s ním ostře "vymetl" na ulici i v jeho začátcích 1:59 Na dohled pětiprocentního limitu pro vstup do Sněmovny skončily podle NMS čtyři strany. KSČM by získala 4,6 procenta hlasů, Přísaha 4,3 procenta, TOP 09 by získala 3,8 procenta a Motoristé sobě 3,6 procenta hlasů. "S přihlédnutím k intervalu spolehlivosti ovšem nelze vyloučit, že by se všechny tyto subjekty do Poslanecké sněmovny nakonec také dostaly," uvedli autoři průzkumu. Motoristé sobě a Přísaha měli v zářijovém modelu NMS Market Research víc než pět procent, výsledek tak nezopakovaly. SOCDEM by v říjnu volilo 2,9 procenta voličů, lidovci by dostali 2,7 procenta a Zelení dvě procenta. K volbám do sněmovny by v říjnu šlo 55,9 procenta oprávněných voličů, podobně jako v předchozích měsících, ukázal průzkum. Deklarovaná volební účast je tak nižší než reálná 65,4 procenta ve volbách na podzim 2021, upozornila NMS Market Research.