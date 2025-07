Hejtmani ANO "syslili" funkce. Babiš je posílá do voleb až ze dna kandidátky

Když Aktuálně.cz navštívilo některé letošní mítinky šéfa ANO Andreje Babiše, často se ho lidé ptali na kumulaci funkcí politiků a političek ANO. A Babiš dal pokaždé najevo, že se mu kupení funkcí nelíbí, což lidé vždy ocenili potleskem. Při pondělním večerním schvalování kandidátek ANO do sněmovních voleb však Babiš přišel se šalamounským rozhodnutím.

"My s Karlem a Alenou na to máme jasný názor. Každý má mít jednu funkci. Hejtman má dělat 'full time job' od rána do večera, sobota, neděle. Měla by být jenom jedna funkce," říká Babiš na dřívějším videu Aktuálně.cz. Stejně to podle něj viděli i 1. místopředseda ANO Karel Havlíček i předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová.

Vzhledem ke sjednocenému názoru nejsilnější trojky v hnutí tak nejen voliči ANO s napětím čekali, jak se vedení strany postaví k hejtmanům za ANO, kteří působí současně i jako poslanci. Vedení jim to dosud tolerovalo ať už šlo o sněmovnu nebo Senát, kde je pro změnu senátorka, a zároveň hejtmanka Karlovarského kraje, Jana Mračková-Vildumetzová.

Pokud jde ale o sněmovnu, konkrétně se jedná o poslance a hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce, poslance a hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělicu, poslance a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, poslance a hejtmana Plzeňského kraje Kamala Farhana a poslance i hejtmana Kraje Vysočina Martina Kukly.

Na dotazy novinářů ohledně kumulace funkcí většinou dosud odpovídali vyhýbavě s tím, že se ještě uvidí. Případně, že se ohledně svých funkcí rozhodnou, až podle toho, zda se opětovně dostanou do sněmovny. A Babiš jejich plán usednout znovu ve sněmovně potvrzoval. "Říkají, že přinesou hlasy," konstatuje na zmiňovaném videu.

Šalamounské řešení

Když tedy v pondělí večer vedení ANO schvalovalo kandidátky pro podzimní volby, muselo padnout rozhodnutí. A stálo především na Babišovi. A ten oznámil "šalamounské" řešení. Hejtmani na kandidátkách můžou být a mají tedy šanci v případě zvolení opět kumulovat funkce. Do voleb ale půjdou až z posledního místa kandidátek.

Že šlo o Babišův nápad, potvrdil hejtman za ANO Radim Holiš, který na rozdíl od svých kolegů kumulaci funkcí nepěstuje a soustředí se výhradně na svůj Zlínský kraj.

"Přišel s tím přímo Andrej Babiš a já jeho návrh podporuji. Rozhodnutí dát je na poslední místo je odvážné. Zároveň tím říkáme, že člověk, který má hodně funkcí, pokud bude oblíbený a lidé ho budou chtít volit, má právo zůstat hejtmanem i být ve sněmovně," řekl ČTK Holiš. Sami dotčení hejtmani rozhodnutí Babiše nekritizovali. Buď mlčeli, nebo řekli, že se jim řešení líbí. Brabec později ČTK avizoval, že v případě zvolení do sněmovny nebude funkce kumulovat, vybere si jednu. Ovšem jasně neřekl, která to bude.

Mimochodem, na videu z dřívějšího mítinku dávali návštěvníci Babišovi jasně najevo, že s kumulaci funkcí nesouhlasí. Ve chvíli, kdy jim Babiš přibližuje stanovisko hejtmanů, že chtějí být poslanci a hejtmany, voliči hlasitě reptají. "No, já říkám, že se mi to nelíbí," ujišťuje je šéf ANO. Po pondělním rozhodnutí ale tvrdí: "Pokud je vykroužkují, nemám s tím žádný problém."

Jinými slovy, pokud voliči hejtmany chtějí ve sněmovně, musí jejich jméno na kandidátkách co nejvíce kroužkovat. Tak můžou přeskočit mnohé jiné kandidáty.