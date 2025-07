"Vidíte v ODS strejcokracii?" Do voleb míří junioři, nejmladšího lídra mají Motoristé

Doba, kdy ve volbách do Poslanecké sněmovny dominovali především muži střední a starší generace, se stává stále rychleji minulostí. V letošní kampani do voleb hrají mladí - muži i ženy - výraznou roli. Ať už jde o ty, kteří přímo kandidují do sněmovny, nebo o ty, kteří pomáhají v kampani. Aktuálně.cz mluvilo s kandidáty ODS i s Matějem Gregorem, který je ve 23 letech lídrem kandidátky Motoristů.

"Vypadá to snad, že v ODS je nějaká strejcokracie? Jen se podívejte kolem sebe," reagoval místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka na dotaz Aktuálně.cz, jestli v ODS dávají šanci mladým lidem, nebo zda mají navrch spíše "strýci", tedy muži staršího věku. Ministr přitom odhodlaně ukazoval na řadu mladých lidí z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, kteří byli v tomto týdnu kolem něj, protože startovali další část předvolební kampaně do podzimních sněmovních voleb.

Dotaz na Kupku přitom souvisel s tím, že si nedávno jeden z jeho mladých spolustraníků Radim Ivan postěžoval, že prý má tato strana na prvních místech některých kandidátek spíše "strýce" než skutečné lídry. Chtěl tím poukázat také na to, že ODS údajně nedává dostatečně prostor právě mladým lidem.

"Máme tady řadu mladých kandidátů, kteří mluví soudobým jazykem a snaží se oslovovat nejmladší generaci," pokračoval Kupka, který je lídrem středočeské kandidátky. A zmiňoval například spolustraníka Jiřího Havránka, který je pětkou této kandidátky a do sněmovny byl v roce 2021 zvolen ve 28 letech.

Aktuálně.cz na pondělní akci nazvané Spolu pro mladé zjišťovalo, jak moc dávají strany této volební koalice prostor mladým lidem. V nyní končícím volebním období totiž byli ve sněmovně s 200 členy a členkami pouze tři poslanci mladší 30 let.

Nicméně mladí z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou skutečně letos v kampani velmi vidět. Někteří mladé umístili i na kandidátky, ale ještě více působí v zázemí kampaně Spolu a také na sociálních sítích, kde koalici mohutně propagují. Mezi těmi, kdo jsou na sítích obzvláště aktivní, je například 25letá členka ODS Lucie Bartošová, která bojuje o poslanecké křeslo z 5. místa kandidátky v Libereckém kraji.

"Politici konečně objevili mladé lidi a konečně jsme dostali prostor. Politika byla dosud pro mladé hodně zavřená a já ji chci dělat otevřenou. Mám vizi, že kdybych se do sněmovny dostala, tak chci mladé lidi vtahovat do veřejného dění. I pro mě byla dříve sněmovna zavřený barák, nevěděla jsem, co se tam přesně děje," říká Lucie. A z jejího nadšení je zřejmé, že ji politika i kampaň samotná baví.

Pokud jde o mladé, na ještě lepším místě ve Spolu je 28letý lidovec Benjamin Činčila, který je v Kraji Vysočina na druhém místě hned za jedničkou, ministryní spravedlnosti Evou Decroix. Činčila má tak reálnou šanci stát se poslancem. Na velmi dobrém místě je také 27letý Štěpán Slovák (ODS), který je čtverkou kandidátky ve Zlínském kraji.

A určitou naději na poslanecké křeslo má také další kandidát ODS Dominik Kolder, který je sedmičkou kandidátky v Moravskoslezském kraji. "Věřím tomu, že se do sněmovny dostanu. Dělám velkou door-to-door kampaň (od dveří ke dveřím; pozn. redakce), což na naší kandidátce skoro nikdo nedělá. Mohlo by to vyjít," věří si Kolder.

A v rozhovorech působí hodně energicky i další. Například jedenáctka pražské kandidátky Giancarlo Lambertini, ve 28 letech mladá naděje TOP 09. "Od dubna kontaktní kampaň každý den, opravdu den co den, bez výjimky. Navštěvuji všechny zastávky metra, co jsou v Praze, bavím se s lidmi, a dokonce se mi už stává, a to je velmi pozitivní, že když mě lidé vidí potřetí, počtvrté, tak přijdou za mnou a dají se do řeči," popisuje.

Pokud jde o nejpopulárnější stranu v Česku, hnutí ANO, ta se rozhodla dát na třetí místo své kandidátky 25letého Samuela Zabolotného, který je prvním místostarostou Mariánských Lázní. V minulých volbách ANO získalo v tomto kraji dva mandáty, Zabolotný, který je hodně aktivní na sociálních sítích, tedy není bez šancí. "Je to pro mě obrovská čest, ale zároveň velká zodpovědnost," říká a hned chválí dva kandidáty před sebou, které patrně nevnímá jako konkurenty.

Vítězství v potencionální soutěži o stranu, která se rozhodne umístit co nejmladšího kandidáta na co nejlepší místo, ovšem vyhrávají Motoristé. Jejich lídrem v Moravskoslezském kraj je Matěj Gregor, který patří věkem k vůbec nejmladším z tisíců a tisíců kandidátů všech stran a hnutí. Letos v dubnu mu bylo 23 let, a pokud Motoristé překročí pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny, Gregor se už může chystat na roli benjamínka v dolní parlamentní komoře.

Jen pro představu, až začnou před volbami televizní duely, Gregor bude stát například proti 70letému předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi či 61letému ministrovi financí za ODS Zbyňku Stanjurovi - to jsou jedničky kandidátek. Obavu z toho patrně nemá.

"Pokud by si třeba řekli, že jsem mladý, nezkušený, tak na něj uděláme tlak, ostře do něj pojedeme tak, aby to byla jejich vizitka… A já se do toho nechci vtáhnout, chci říkat věci za sebe, jak je vidím. Navíc si nemyslím, že by měl pan Stanjura takové výsledky, že by na mě mohl dělat ramena," tvrdí Gregor, který se o politiku zajímá od 15 let.

Hodně spoléhá i na to, že je na severu Moravy velmi často právě mezi mladými. "Klíč k mladým lidem je podle mě ten, že musí vidět, že v politice je někdo, kdo rozumí době a umí ty problémy vyřešit. Není to o formě, ale obsahu," upozorňuje.

Přestože mladí promlouvají do politiky stále více, jejich volební účast nedosahuje takových čísel jako v některých dalších vyspělých demokratických zemích. I proto vznikla iniciativa Tvůj hlas, tvoje volba, za kterou stojí mimo jiné sdružení Zavolíme a také web pro mladé Bold News. Na jejich speciálním webovém odkazu 30 pod 30 je možné najít několik desítek mladých kandidátů různých stran, projít si jejich životopisy a vyplnit si volební kalkulačku, která zájemcům naznačí, s kým z mladých kandidátů mají nejlepší názorovou shodu.

Podle manažerky Zavolíme Terezy Dejmkové se politici snaží zaujmout mladé lidi stále více, ale to podle ní zdaleka nestačí. "Mladí lidé se zajímají o veřejné dění, ale často je úplně nebaví, co sledují. Proto je potřeba jim předávat informace stravitelnou formou tak, aby je to bavilo," říká Dejmková.

"Moc bychom si ale přáli, aby využili svého práva volit, protože jen tak můžou měnit věci kolem sebe," vysvětluje s tím, že 9. září v 9.00 hodin uspořádá její iniciativa velkou předvolební debatu, do které budou zapojeny i mnohé školy v Česku. Mimochodem, podobně už stejná iniciativa vysílala rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem a jeho manželkou Evou nebo debatu před volbami do Evropského parlamentu.