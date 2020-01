V ODS vítězí "pardálové" jako Fiala, Stanjura či Vondra. Mládí si ale začíná stěžovat

Pohled na kongres ODS ukazuje, že z něj vyšli vítězně zkušení politici, jakými jsou předseda Petr Fiala či noví místopředsedové Zbyněk Stanjura a Alexandr Vondra. Noční závěr kongresu ale ukázal, že ve straně jsou také mladí, kritičtí členové, kteří upozorňují, že strana rychle stárne a málo myslí na mladé voliče i spolustraníky.

Byly to chvíle, kdy se kongres ODS už chýlil ke konci, hodiny ukazovaly po desáté večer a řídící celého jednání Jana Černochová delegáty vyzývala, aby ještě neodcházeli. Právě v těchto okamžicích, na úplný konec kongresu, přicházeli k mikrofonu mladší členové ODS. A hned několik z nich vystoupilo s vůbec nejvíce kritickými projevy na adresu samotné strany.

"Časy se mění a my jako strana stárneme. U nás je problém v tom, že nejsme dostatečně atraktivní na to, aby se k nám hlásila sečtělá, mladá generace. Společně žijeme ještě v době papírové, a to jen vystihuje, kolik nám v průměru je. A proč jsme právě málo atraktivní pro skupinu mladých voličů," stěžoval si mladý delegát z Prahy Nikola Šafránek.

Přitom popisoval, jak mu nedávno předal stranický kolega rozpočet radnice, který měl na třech stovkách stránek. "Vypadalo to spíše jako román Vojna a mír," glosoval ironicky situaci Šafránek a tvrdil, že ODS žije spíše v nostalgii. "U nás slýchávám skvělé historky od starších členů ODS, jak tenkrát na akcích s ODS zapařili, jaká to byla legrace. Jenže to bylo před dvaceti lety a tobě bylo třicet, říkají mi. Ovšem tehdy jsme byli jako ODS na špici, protože třicetileté nadšence volili mladí i starší," uvedl Šafránek s tím, že teď na kongresu už sedí převážná většina "vzdělaných, konzervativně smýšlejících strýčků a tetiček."

Šafránek si stěžoval také na to, že ODS má sice zkušené "pardály", ale podle něj se nedaří vychovávat nové, mladé členy. "Toto u nás vázne. Vybírejme z mladých intelektuální talenty, předávejme zkušenosti, trénujme a vychovávejme nové kandidáty, Jedině tak můžeme být zajímaví pro voliče, kteří nás v této chvíli považují za neatraktivní a archaickou stranu," prohlásil Šafránek už do poloprázdného sálu.

A toto je opravdu můj posl. příspěvek z kongresu ODS. Předpůlnocní krátké povídání s předsedou P.Fialou. Chtěl jsem se jo zeptat na ty mladé v ODS, protože oni byli fakt při vystoupení zajímaví.A teď vám za redakci @Aktualnecz přeji dobrou noc a krásné sny. A klikejte na nás :) pic.twitter.com/AAgemag77k — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 18, 2020

Nebyl přitom jediný. Mladých členů ODS, kteří měli směrem dovnitř kritické připomínky, bylo několik. Jejich rozdíl ve srovnání se staršími vynikl ještě více ve chvíli, kdy jeden z nejstarších delegátů kongresu po celou dobu projevu ostře kritizoval premiéra Andreje Babiše, zatímco mladí delegáti se vůbec o Babišovi nezmiňovali. Ne, že by ho podporovali, jen vysvětlovali, že důležitější než kritika Babiše je program strany.

Mimochodem, na část program s názvem "Země, která vítězí", vůbec na kongresu nakonec nepřišla řeč. Přitom právě v této části se mělo nejvíce mluvit o tom, jak získat voliče a vyhrát volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Jenže jednání ODS se odpoledne zbrzdilo kvůli zdlouhavému hledání nového prvního místopředsedy strany, takže řada unavených delegátů už večer odcházela ze sněmu a neměli zájem o debatu nad programem. "Něco takového je nedůstojné, příští kongres musí být dvoudenní," stěžovala si jednaz delegátek, která zůstávala sedět na místě.

Kdo ale výtky mladých slyšel, a to na vlastní uši a oči, byl předseda strany Petr Fiala. Když se ho on-line deník Aktuálně.cz ptal na kritiku mladých, tvrdil, že i pozorně vnímal.

"Jsem rád, že si mladí členové kriticky uvědomují to, že musíme ještě lépe oslovovat mladou generaci, a očekávám i od nich, že budou vymýšlet metody a postupy, jak své vrstevníky oslovit tam, kde třeba my už nápady nemáme," řekl Fiala a chválil organizaci Mladých občanských demokratů. Její zástupci naopak děkovali za spolupráci například končící první místopředsedkyni Alexandře Udženii a končícímu místopředsedovi Evženu Tošenovskému.

Starší politici ODS mají zatím velkou podporu

Výsledek kongresu ale ukázal, že nejmladší členové budou muset na svou příležitost dál čekat, ve vedení je spíše starší generace. Falovi je 55 let, tedy stejně jako prvnímu místopředsedovi Zbyňkovi Stanjurovi. Nový místopředseda Alexandr Vondra má 58 let, dalším místopředsedům, Martinu Kupkovi a Martinu Baxovi, je 44 let a Miloši Vystrčilovi 59 let.

Ženy ve vedení ODS nejsou, ODS je nemá ani ve vedení Poslanecké sněmovny nebo Senátu. Předsedovi Senátu za ODS Jaroslavu Kuberovi je 72 let. Však také, když Kubera na kongresu vystoupil s projevem, jeho povídání se neslo v duchu toho, jak je ten "nový, mladý svět" pro něj jen těžko přijatelný.

Přitom jen chvíli po něm vystoupil jeden z dalších mladých delegátů, který upozorňoval přítomné, že ODS se musí věnovat klimatické krizi, tedy tématu, kterému se například Kubera i v sobotu vysmíval.

"Klimatické změny jsou přitom jedno ze zásadních témat, které zajímají mladou generaci. Nebume-li o nich mluvit vážně ve veřejném prostoru, tak nebudeme pro mladé voliče dostatečně přitažliví," stěžoval si tento delegát. Stejně tak žádal, aby ODS podrobněji popsala, jak si představuje důchodovou reformu, která mnoho mladých lidí zajímá. "Nestačí ho popsat pouze do jediného odstavce našeho programu. Lidé ve věku dvaceti až čtyřiceti lety jsou velmi znepokojeni současným stavem, který vyvolává obrovskou nejistotu," vysvětloval.

Na věk narážel ve svém kandidátském proslovu na místopředsedu Alexandr Vondra, který naznačoval, že byl povolaný do vedení strany už spíše z "důchodu". "Ještě před Vánocemi jsem si myslel, že do toho nepůjdu. Nečekal jsem ale, kolik z vás bude žádat návrat "stárnoucího Havloida " zpátky do práce. Takže Havloid je tady a hlásí se do služby," přiznal před delegáty Vondra v narážce na to, že v sametové revoluci v roce 1989 stál po boku Václava Havla a vydržel v jeho blízkosti několik dalších let.

Atmosféra na kongresu, stejně jako výsledky hlasování, ale ukázaly, že zkušení "pardálové" jako Fiala, Vondra či Stanjura se těší velké přízni členů ODS a zatím nemají konkurenci. Projevy Fialy a Vondry sklidily největší, bouřlivý potlesk a také v zákulisí bylo vidět, jak moc delegátů stojí například o fotku či povídání s nimi.

Noví místopředsedové Stanjura a Vondra jsou velezkušení politici, Stanjura jako předseda poslaneckoého klubu ODS patří k nejvýraznějším členům sněmovny. Často útočí ostře na vládní politiky, nemá daleko ke zvýšení slova. Když se ho včera on-line deník Aktuálně.cz zeptal, zda se teď jako druhý muž strany nebude přece jen mírnit, odpověděl, že chce zůstat svůj.

"Nejhorší je, když se člověk stylizuje do nějaké role, která mu nesedí. Možná jsem trochu ostřejší, pusu mám ve sněmovně prořízlou, to přiznávám, také ale nějakou ránu schytávám. Takový zůstanu, ze všeho nejvíce chci být ale nadále věcný," odpověděl Sanjura, který tvrdil, že zvolení Vondry vítá a na řadu věcí má podobný či stejný názor jako on.

Příští měsíce ukáží, jak trojice Fiala - Stanjura - Vondra bude fungovat, a především s čím programově přijde. Včetně programu pro mladé. Zatímco na Vondrovi byla před půlnocí patrná únava z jednání a mluvil o tom, jak se těší na spánek, mladším delegátům by evidentně nevadilo, kdyby kongres ještě pokračoval. Přesto Vondra ještě po úplném konci čekal na Fialu a už se zajmal o to, na kdy svolá schůzku obměněného vedení strany.