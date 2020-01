Na velké popularitě Vondry nevidím nic divného, říká Fiala před kongresem ODS

Přestože je Petr Fiala v čele ODS už šest let, to nejdůležitější období pro něj nastává právě nyní. Po očekávaném zvovuzvolení předsedou strany na sobotním kongresu v Praze bude mít před sebou dva roky s několikerými důležitými volbami, které mu mohou zajistit buď další život v čele ODS, nebo naopak jeho konec. "Chci tuto misi dokončit a na kongresu povím jak," sdělil Aktuálně.cz.

Pro ODS bude sobotní kongres v pražském multifunkčním a kulturním centru O2 universum výjimečný, poprvé strana otevřela své klíčové setkání všem zájemcům z řad členů ODS, přijede jich kolem tisícovky.

Mnozí z nich budou bezpochyby tleskat předsedovi ODS Petru Fialovi za to, že strana loni slušně zabodovala ve volbách do vedení obcí a měst, do Senátu i Evropského parlamentu. Zároveň však mnozí jistě vnímají, že preference strany nejdou zdaleka tak rychle nahoru, jak doufali. Budou tak očekávat, s jakým receptem na vítězství jejich předseda přijde, zejména když neexistuje nikdo, kdo by měl odvahu, ambici či schopnost kandidovat proti němu.

"Myslím, že členové ODS prostě vidí situaci reálněji než mnohdy všeobecné komentáře," reaguje Fiala na dotaz Aktuálně.cz ohledně nedůvěry některých komentátorů vůči své osobě a zároveň obrovské podpoře členské základny. Ta ho volí opakovaně už od roku 2014, kdy se ODS ocitla téměř na dně. Zachráncem byl Fiala, který stále žádného soupeře nemá a získává nominace na předsedu ze všech krajů.

"Počet nominací na předsedu není náhodný ani odnikud nadiktovaný, ale je výsledkem mnohaměsíčních diskusí a demokratického rozhodování. Členové vidí, že pokus o záchranu ODS se podařil. Věří mé cestě, kam vést ODS," říká sebevědomě Fiala, se kterým není spojena žádná podezřelá kauza.

Když uslyší pochybnosti, jestli je současná ODS schopná porazit naprosto dominující hnutí ANO s Andrejem Babišem, Fiala vždy začne poukazovat na to, že má ODS v každých dalších volbách od jeho zvolení předsedou lepší a lepší výsledky a strana podle něj náskok ANO stahuje.

"Strategie, kterou sleduji, funguje. Chci tuto misi dokončit a na kongresu povím jak. Cesta, kterou ODS jde, je správná. Za posledních šest let jsem navštívil stovky měst a obcí po celé zemi a setkal se osobně s tisícovkami členů ODS. Zachránili jsme ODS, i když nám to skoro nikdo nevěřil, teď máme nový úkol," prohlašuje.

Vondra vyvolává polemiky stejně jako Zahradil či Skopeček

Na rozdíl od minulosti, kdy Fiala dominoval na třech posledních kongresech, tady ale přece jedna změna je. Kromě jména předsedy se v souvislosti s ODS stále více mluví o europoslanci Alexandru Vondrovi. O jeho vzrůstající popularitě nejlépe svědčí to, že získal řadu nominací na místopředsedu, a má dokonce nominace i na místo prvního místopředsedy. Tedy muže číslo 2 hned za Fialou.

Vondra ale Aktuálně.cz sdělil, že na toto místo kandidovat nebude. "Neumím si představit, jak bych tuto funkci spojil s prací v Evropském parlamentu," vysvětlil. Pokud jde ale o řadového místopředsedu, tak o tuto funkci se ucházet chce. A podle mnoha hlasů zevnitř strany má velkou šanci uspět.

Vondra přitom - na rozdíl od Fialy - dává najevo, že není se současnou situací ODS až tak spokojený. "Od kongresu si slibuji, že ODS pomůže přeřadit v naší jízdě do příštích voleb na vyšší rychlostní stupeň," řekl Aktuálně.cz

V rozhovoru pro Deník N si v tomto týdnu například posteskl, že ODS mlčí v oblasti zdravotnictví a celkově v sociální oblasti. Zároveň podotkl, že takoví Piráti jsou podle něj "často chaos a hodně nalevo", ale nelze jim upřít, že umějí otevírat témata nebo nastolovat agendu. "V tomhle musíme dělat víc," uvedl na adresu ODS.

Když se on-line deník bavil s předsedou Petrem Fialou o jeho vztahu k Vondrovi, pokaždé vyjádřil Vondrovi jasnou podporu. Naposledy to udělal tento týden.

"Jsem rád, že je členem ODS a že uspěl ve volbách do Evropského parlamentu. Je logické, že získal i výraznou podporu mezi členskou základnou ODS při nominacích na místopředsedu. Já na tom nevidím nic divného. Divné by mi spíše připadalo, kdyby na místopředsedu ODS kandidoval někdo, kdo naopak u voličů neuspěl," říká Fiala.

Vondrovy názory jsou ale takové, že podle reakcí značně rozdělují i příznivce ODS. Mnozí oceňují jeho statečnost a činnost v disentu v době komunistické nesvobody, těžko se ale srovnávají s jeho názory v poslední době. Například jeho názory na to, jakým způsobem přistupovat ke klimatickým změnám, jsou jedním z témat, kterými k sobě dokázal přitáhnout značnou pozornost - a patrně budou hodně rezonovat i na kongresu ODS. Samotný předseda Fiala za Vondrou jednoznačně stojí.

"Je to člověk se zajímavým životním příběhem - disident, spolupracovník a poradce Václava Havla, velvyslanec v USA, ministr, poslanec Evropského parlamentu. To, že někdy kritizuje současný vývoj EU a novodobé ideologie, by vzhledem k jeho životnímu příběhu mělo u politických komentátorů naopak vést k přemýšlení, zda náhodou nemá v něčem pravdu," říká předseda ODS, kterému se nelíbí, že ti, kteří současný vývoj v EU kritizují, jsou nálepkováni jako Antievropané. "Tak to ale opravdu není. I já dlouhodobě kritizuji některé věci v EU, ale dělám to právě proto, protože mi na evropské spolupráci a soudržnosti Západu záleží," ujišťuje.

Podobně stojí za Vondrou místopředseda strany Martin Kupka, který byl veřejností označovaný spíše za určitého "sluníčkáře" uvnitř ODS. "Mám ho i osobně rád, věřím, že pokud bude zvolený místopředsedou, tak to bude pro stranu posila," sdělil Kupka, podle kterého Vondrovu pozici velmi posílilo to, že byl loni zvolen do Evropského parlamentu, přestože kandidoval až z 15. místa.

Jeho popularita v ODS souvisí s tím, že dostal tuto druhou šanci od voličů a jeho volební výsledek byl přesvědčivý. "Navíc patří k těm českým politikům, kteří mají co povědět a umí to povědět tak, že vzbuzují pozornost," dodal Kupka.

Politiků ODS, kteří vyvolávají například na sociálních sítích velké emoce i rozepře, je ale více. Počínaje první místopředsedkyní ODS Alexandrou Udženijou přes předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, europoslance a dřívějšího lídra celé kandidátky ODS Jana Zahradila až třeba po poslance a předsedu ODS ve Středočeském kraji Jana Skopečka. Když měl Petr Fiala zareagovat na dotaz, jestli tito lidé neberou ODS hlasy, odpověděl, že pokud k nim má někdo výhrady, tak si jen hledá důvody, proč ODS nevolit.

"Však staré přísloví říká, kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. ODS má 14 tisíc členů, ne každý musí být všem sympatický, nikdo není dokonalý - ani ODS. S někým se shodnu více, s někým méně. Jsem přesvědčen, že je to mnohem lepší a hlavně svobodnější a demokratičtější než marketingové strany a hnutí, kde je vše tak, jak řekne předseda, a zbylí lidé jsou tam kvůli tomu, aby mu dělali křoví a dostávali za to plat od státu," soudí Fiala.

Podle něj různorodost politiků ODS nemůže racionálně uvažujícímu člověku bránit v tom, aby tuto stranu podpořil. A zároveň nepřímo vybízí uživatele sociálních sítí, aby statusy brali s rezervou. Právě názory na těchto sítích v podání Zahradila či Skopečka vyvolávají časté hádky mezi jejich příznivci a odpůrci.

"Žijeme v době, kdy tweety a statusy soutěží o počet lajků na způsob bulváru. Je to specifický žánr. Ale nepřeceňujme to. Lidé jsou různí jak svým naturelem, tak prioritami a samozřejmě i vkusem a temperamentem. To se projevuje i na sociálních sítích v osobních vyjádřeních," říká Fiala s tím, že rozhodující je skutečná politika, kterou ODS pod jeho vedením dělá.

Hlavním soupeřem nejsou Piráti, ale hnutí ANO

Kongres ODS ale nebude jen o jménech, ale hodně také o programu, kde bude mimo jiné patrné, jak moc se ODS liší od Pirátů. Mimochodem, když byl před týdnem Ivan Bartoš zvolen předsedou, Fiala mu blahopřál s tím, že se "naše strany v mnohém programově rozcházejí, ale současně ukazujeme, že dokážeme spolupracovat a prosazovat rozumné věci, například ať už jde o digitalizaci státu, nebo třeba v radě města Brna". Piráti jsou totiž součástí koalice v čele s primátorkou z ODS Markétou Vaňkovou.

Když se na Piráty zeptal on-line deník Aktuálně.cz, Fiala odpověděl, že pro ODS je hlavním soupeřem a objektem změny hnutí ANO a jeho "polokomunistická" vláda.

"Naší cílovou skupinou jsou lidé, kteří chtějí, aby se jim stát co nejméně pletl do života, pracují, studují, ale jsou to samozřejmě i aktivní důchodci. Svobodní a odpovědní lidé. Tito lidé si zaslouží fungující stát, kde je nedusí nesmyslná byrokracie, zaslouží si i nižší daně, kvalitní životní prostředí, dobré vzdělání a ve stáří samozřejmě i odpovídající důchod," uvedl.

Pokud jde o Piráty, kritizoval Bartošovo ujišťování, že Piráti nesouhlasí s dělením politiky na levici a pravici. "Podle mě platí známé pořekadlo, že kdo tvrdí, že není vlevo, ani vpravo, je vlevo. A to je zásadní rozdíl mezi námi a Piráty - oni jsou středově levicová strana, my jsme zde pro všechny odprava do středu. Pro svobodné, sebevědomé a odpovědné lidi, kteří chtějí, aby stát byl řízen kompetentně a se zdravým rozumem," tvrdí Fiala.

Co ale konkrétní body programu? Občanští demokraté v posledních letech představili několik klíčových programových "balíčků". Jeden, pod jménem Silný program pro silné Česko, Fiala se svými lidmi prezentovali před sněmovními volbami v roce 2017. Nyní nejvíce ze všeho ukazuje ODS kampaň za změnu se sloganem Země, která vítězí. Jeho součástí je pět programových priorit a tři principy vládnutí - princip dobrého hospodaření, slušného vládnutí a hodnot listopadu 1989. Programové priority se týkají větší pomoci seniorům, použití "zdravého rozumu" v ochraně životního prostředí, snižování daní, výrazné snížení státní byrokracie či zlepšení školství.

"Posledních šest let ukazuje, že aktuální garnitura dokáže jen planě řečnit a rozdávat. Tam jejich schopnosti začínají a končí. Naše země potřebuje změnu. Posledních šest let levicově populistické vlády ukazuje, že jsou to lidé bez vize a bez představy o tom, jak pomoci naší zemi. Jsou to lidé bez schopnosti naplnit nějakou vizi a přetavit ji do nějakého výsledku," prohlašuje Fiala. Na kongresu nepochybně za takovou kritiku uslyší od delegátů silný potlesk. Jak zareagují voliči, se uvidí v nadcházejících měsících.