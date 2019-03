Odpadlíci z SPD budou kandidovat do Evropského parlamentu na kandidátce Samkové

před 1 hodinou

Poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko budou kandidovat do europarlamentu na kandidátce Alternativy pro Českou republiku, kterou vede právnička Klára Samková. Informoval o tom server iROZHLAS.cz. Volný, Bojko a také poslankyně Ivana Nevludová v minulém týdnu opustili SPD a zaregistrovali hnutí Jednotní - Alternativa pro patrioty. S ním by se květnových evropských voleb ale nemohli samostatně účastnit, protože kandidátni listiny je třeba odevzdat do úterý 19. března na ministerstvo vnitra.