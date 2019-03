Vedení přijalo do SPD usvědčeného rasistu, tvrdí poslanec Volný. Ze strany vystupuje

Ještě v únoru se poslanec Lubomír Volný veřejně netajil touhou kandidovat na předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie. Nyní oznámil, že z SPD odchází, protože nesouhlasí s kroky, které učinilo vedení hnutí. Ve sněmovně však zůstane, mandát zákonodárce si chce ponechat. Spolu s ním hnutí opouští i další moravskoslezský poslanec Marian Bojko.

V pátek na Facebooku poslanec Lubomír Volný oznámil, že už nechce být dále členem SPD, za které se v roce 2017 dostal do sněmovny. "Hnutí, za které jsem kandidoval, dnes již neexistuje. Vystupuji z SPD," vysvětluje Volný.

Poslanec SPD se zviditelnil svými kontroverzními výroky. Ve sněmovně vyzval poslance ČSSD, aby s ním šel ven, bývalého prezidenta Václava Havla nazval vlastizrádcem a minulý měsíc oznámil, že se chce stát předsedou SPD. Ve stejné době však vedení hnutí kvůli údajnému dlouhodobému porušování stanov zrušilo jeho moravskoslezskou organizaci, kterou Volný do té doby vedl.

Jedním z důvodů, proč z hnutí vystupuje, je to, že obnovená moravskoslezská buňka nabírá členy, s nimiž on sám nesouhlasí. "Nové vedení SPD v Moravskoslezském kraji přijalo zpět do hnutí, přes opakované varování odvolaného regionálního vedení, usvědčeného rasistu a neonacistu Milana Kuchára a udělilo řádné členství (…) bývalému dlouholetému členovi ČSSD Martinu Dluhošovi," zlobí se Volný. Dluhošovi zároveň vyčítá, že mu na fotografii členů nové moravskoslezské organizace není vidět do tváře.

"Toto je další zákeřný útok proti vlasteneckým silám, řízený přímo z předsednictva SPD," dodává Volný. Spolu s ním vystoupil z hnutí také další poslanec Marian Bojko, o jehož odchodu informoval Deník N.

Ať složí mandát, vyzývá SPD

Oznámení Volného o odchodu z SPD vedení hnutí kritizuje. "Způsob, kdy Lubomír Volný na Facebooku oznámil vystoupení z hnutí SPD, díky kterému se stal poslancem, považujeme především za mimořádně lidsky neslušný styl komunikace," řekla Aktuálně.cz mluvčí SPD Barbora Zeťová.

Zároveň vyzývá vedení SPD Volného k tomu, aby složil svůj poslanecký mandát. Volný to však odmítá a zůstane tak ve sněmovně nejspíš nezařazeným poslancem.

Zeťová tvrdí, že po tom, co Volný odešel z vedení moravskoslezské organizace hnutí, požádalo o členství v SPD v tomto regionu okolo 1 700 lidí. Předloni na podzim zase deník MF Dnes upozornil na to, že v Moravskoslezském kraji odcházejí členové SPD z hnutí, protože se podle nich chová Volný jako diktátor a obklopuje se lidmi, kteří hlasují, jak sám chce.

Volný na sebe upozornil už dříve. Krátce po zvolení do sněmovny se ukázalo, že pronajímá k bydlení své zchátralé domy v ostravském ghettu a inkasuje za ně peníze ze státních příspěvků na bydlení, přestože SPD označuje příjemce dávek za parazity.

Hádka poslance Volného s moderátorem ČT Železným o Havlovi: