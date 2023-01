Tak hnusný projev jsem nezažil. Babiš o téhle zemi neví vůbec nic, říká Pithart

Historik, spisovatel, někdejší premiér české vlády, bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Petr Pithart hovoří v rozhovoru s Lindou Bartošovou o rozdělené společnosti, obou finalistech prezidentských voleb i neúspěšné kandidátce, odcházejícím Miloši Zemanovi či možných obavách z nastolení autoritářského systému. "Totalita u nás nebude, ale autokracie á la Maďarsko může," říká.

"Nástupu totality se nebojím. Nebude. Ale může tady být autoritářská společnost à la Polsko a Maďarsko," upozorňuje Petr Pithart v rozhovoru, který se uskutečnil v jeho soukromé pracovně plné knih a dokumentů.

"V Polsku hraje obrovskou roli církev a víra. U nás není. V Maďarsku hraje obrovskou roli stesk po velkém Uhersku. To u nás také není. Tak nevím, co by bylo u nás hnacím momentem možného autoritářství, potažmo totality," zamýšlí se.

Z kandidátů a kandidátky na prezidenta veřejně podpořil Danuši Nerudovou. Neuspěla. Skončila na třetím místě s bezmála 14 procenty hlasů. "Způsob, jakým přijala porážku, je obdivuhodný. Přiznávám, že jsem to v obdobné situaci ani zdaleka tak dobře nezvládl," svěřuje se bývalý předseda polistopadové vlády a později Senátu.

Vzpomíná i na Miloše Zemana a na to, co zmiňoval před jeho nástupem do prezidentské funkce. "Napsal jsem, že se Miloš Zeman bude mstít sociálním demokratům do té míry, že tu stranu rozbije. A že nebude dbát ústavy. A to se všechno stalo," říká s přesvědčením, že zavedení přímé volby prezidenta bylo chybou. Mimo jiné proto, že zvýraznila rozdělení společnosti.

Hlavní témata rozhovoru:

0:30 - 3:40 O tom, proč přijetí porážky Danuše Nerudové bylo inspirativní a jestli bude Česko za pět let připraveno na ženu prezidentku.

3:40 - 6:45 Proč podle něj musí mít politik osobní kouzlo? A mají ho nynější dva kandidáti?

6:45 - 9:40 Jaký signál vysílá to, že oba kandidáti mají komunistickou minulost.

9:40 - 13:35 O povolební tiskové konferenci Andreje Babiše a rozdělené společnosti.

13:35 - 16:20 O Miloši Zemanovi a o tom, proč přímou volbu prezidenta považuje za chybu. Jak čeští prezidenti (ne)respektovali Ústavu před ním?

16:20 - 20:26 Jaké kvality by měl mít prezident, proč by měl šetřit slovy?