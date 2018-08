Stuchlík: Krnáčové se pár věcí i povedlo. Babiš není arciďábel, kavárníci mému rozhodnutí rozumí

Podnikatel Petr Stuchlík, lídr pražské kandidátky hnutí ANO pro podzimní komunální volby, po silném mediálním tlaku prodal svůj podíl ve firmě Fair Credit, zaměřené na krátkodobé půjčky s vysokým úrokem. Jak v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, 24,8 procenta přenechal svému kolegovi Martinovi Nejedlému za 24,8 milionu korun. I když to prý pro něj ve výsledku bude nejspíše znamenat ztrátovou investici, věří, že tím celý svůj reputační problém definitivně vyřešil – už mu nikdo nemůže nadávat do lichvářů a nic nebrání tomu, aby za Babišovo hnutí kandidoval na primátora hlavního města. Před volbami se teď mimo jiné chystá jet sbírat zkušenosti do Vídně.

Aktuálně.cz: V politice jste nepopsaným listem papíru. Voliči se ale budou i nadále zajímat o vaši minulost a nepřestanou vás spojovat s byznysem kolem vysokoúročených půjček. Co jim budete říkat, když zároveň máte podíl ve firmě Fincentrum, která lidem radí, jak rozumně nakládat s penězi?

Petr Stuchlík: Budu stále zdůrazňovat, že když jsme v roce 2013 s kolegou Martinem Nejedlým prodali majoritu ve Fincentru, investovali jsme do vícero projektů, nešlo zdaleka jen o Fair Credit. Zachránil jsem třeba pro Pražany rádio Classic Praha, což je ale záležitost, na kterou se mě nikdo z novinářů neptá. Investoval jsem také do velmi úspěšného módního start-upu Le Premier, který je dnes už ve čtyřech zemích. Těch investic byla celá řada a já s nimi voliče určitě seznámím.

Do Fair Creditu jsem vložil peníze, až když jsem se ubezpečil, že ta investice je v pořádku. Firma poskytuje půjčky lidem, kteří nejsou zajímaví pro banky, a cena úvěru odpovídá míře rizika s tím spojeného a také faktu, že jde vesměs o půjčky v řádů několika málo tisíc korun, u nichž je obsluha nákladnější. Jsem si jistý, že Fair Credit funguje eticky, potvrdil to i Daniel Hůle z Člověka v tísni. Teď už je to ale pro mě ukončená záležitost.

Jak chcete naložit se svým zbylým majetkem? Zvažujete třeba svěřenský fond jako Andrej Babiš?

Je to jedna z možností. Dejte mi pár týdnů, není to tak jednoduché. Právníci teď zpracovávají různé varianty, předevčírem jsem jim také zadal, aby začali připravovat mé majetkové přiznání. Chci být maximálně transparentní, nemám co skrývat.

Do očí bijící pomalost

Před pár dny jste prohlásil, že teď věnujete všechen svůj čas Praze. Co to znamená, věnovat se Praze?

Seznamuji se s jejími problémy, hledám řešení. Teď jsem například přijel ze schůzky týmu, který stojí v čele pražské kandidátky ANO. Jednali jsme s kolegy Patrikem Nacherem a Ivanem Pilným. To mi teď zabírá nejvíc času. My makáme.

Čekali bychom, že kandidát na post primátora už má problémy Prahy dávno zmapované. A měl by mít i recepty, co dělat jinak než současné vedení města v čele s primátorkou za ANO Krnáčovou. Vy ty recepty teprve hledáte?

Některé recepty už mám. Za svou hlavní devízu ale považuji to, že jsem manažer, který pracuje s dobrými lidmi, kteří problémům detailně rozumí a rozumí jim lépe než já. V Praze jsem strávil většinu života, její problémy samozřejmě vnímám. Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl přijmout nabídku pana premiéra Babiše stát se lídrem ANO, bylo i to, že už mě trošku štvalo prostředí, ve kterém žijeme. Ta do očí bijící pomalost řešení problémů. Ale minimálně část z té pomalosti jde na vrub čtyř let vlády hnutí ANO.

Máte nastudováno, v čem je efektivnější řízení jiných evropských měst, třeba Vídně a Mnichova?

Něco o tom vím. Ve třech jiných městech - dvou evropských a jednom americkém - jsem i delší dobu žil. Byly to Berlín, Rotterdam a Boston. Mohu určitě porovnávat, co kde nefunguje.

Jste dnes schopen kupříkladu spatra říct něco o přednostech vídeňského dopravního systému, v čem může být inspirativní?

Ano, Vídeň je dávána jako příklad města, které má dopravu dobře vyřešenou. Záleží také, v čem inspiraci hledáte. Pro mě je totiž Vídeň hlavně důležitá jako příklad kvality života pro rezidenty. Tady vidím velký rozdíl oproti Praze, protože Prahu nám za poslední roky "vzali" turisté a také dojíždějící z jiných krajů. Je to potřeba zase nějak vybalancovat. Ve Vídni jsem byl tento rok čtyřikrát, mám tam přátele.

Znáte tam ovšem i někoho, kdo pracuje třeba v městské radě, nebo někoho z odborníků, kdo se zabývá urbanismem?

Mohu říct, že za tři týdny mám ve Vídni naplánovánu jednu významnou schůzku. Neprozradím teď s kým, ale bude to na nejvyšší úrovni municipality. Cílem je porozumět právě tomu, co je ve Vídni tak jiné. Já vnímám, že i v Praze na magistrátu je spousta dobrých projektů, ale problém je, že minulé vedení je nedokázalo prosadit. Ať už v rámci magistrátu, nebo ve spolupráci s městskými částmi. Chci porozumět tomu, v čem tkví to tajemství, proč to ve Vídni jde a v Praze ne.

Andrej Babiš jménem hnutí ANO žádá Pražany o druhou šanci. Ale proč by vám ji měli znovu dávat? Proč mají věřit, že vy budete výrazně jiný než paní Krnáčová?

Já bych úplně nechtěl kopat do paní primátorky - pár věcí se jí jistě povedlo, něco po ní zbylo, bezesporu toho však mohlo být víc. Jsem ale přesvědčený o tom, že dokážu lépe komunikovat. To je základ všeho, protože práce primátora je především manažerská, kdy musíte vyjít s lidmi, které jste si často ani nevybral. Zároveň se musíte umět dohodnout s dravými podnikateli, kteří legitimně prosazují své zájmy, a hlavně musíte umět porozumět potřebám občanů, kteří často moc slyšet nejsou. Jsem si jistý, že tohle dokážu, mám s tím dlouholeté zkušenosti.

Jezdím metrem a tramvají každý den

Prahu asi nejvíce tíží problém dopravy a špatně dostupného bydlení. Co v tom chcete dělat jinak?

Společně s celým naším týmem představím detailní plány až za několik týdnů, ale pokud se třeba podíváte na dopravu, tak za zcela nezbytné už teď považuji začít lépe koordinovat opravy komunikací a inženýrských sítí. Třináct let - do prosince minulého roku - jsem bydlel v Dolních Chabrech a moc dobře vím, jaké je to, dojíždět ze severu do centra.

Doprava se každým rokem zhoršuje a říkáte si: "Proč je ta ulice zase rozkopaná? Nedávno se měnily tramvajové koleje, teď se zase dělá voda…" Je to pro mě nepochopitelné. Už jenom software, který by zkoordinoval plány oprav, musí přinést zlepšení. A to je třeba věc, která nebude jednoduchá na implementaci, ale pořád bude rychlejší a snazší než dostavba městského okruhu. Což je samozřejmě klíčové.

Když už mluvíme o dopravě, můžete říct, kdy jste naposledy jel metrem?

Nebudete tomu věřit, ale včera. Já jezdím metrem a tramvají skoro každý den. Chodím i pěšky. Bydlím v centru a do práce to mám běžnou chůzí nějakých pětadvacet minut. Hlavně ráno, kdy ještě Praha není plná turistů, je to moc pěkná procházka. Dnes jsem si ale vzal auto, protože jsem jel na tenhle rozhovor s focením a nechtěl jsem být lesklý potem (smích).

Mnozí politici a podnikatelé hovoří o potřebě veřejné dopravy, ale ve skutečnosti je to pro ně "socka", do které by nikdy nevlezli.

Ale já vám tady na mobilu mohu jasně ukázat, jak si pravidelně kupuji SMS jízdenky. Nejsem ten, který by něco jiného říkal a něco jiného dělal.

Zejména mladí lidé těžce nesou, že si dnes většina z nich v Praze nemůže dovolit koupit byt. Je možné s tím rychlým zdražováním ještě něco dělat?

Praha je obětí toho, že se velmi málo staví. Já tu problematiku znám i z pozice ředitele Fincentra, protože to hraje klíčovou roli v oblasti hypoték, v Česku i na Slovensku. A už před rokem a půl jsem si říkal, jak je možné, že v Bratislavě je rozestavěno nějakých čtrnáct tisíc bytů a v Praze jen šest? Když se tím začnete hlouběji zabývat, zjistíte, že důvody nedostatku bytů jsou různé, od nedokončeného Metropolitního plánu až po problém s neregulovaným pronájmem přes Airbnb.

Je to možná jen detail, ale třeba španělská Palma de Mallorca po regulaci Airbnb docílila toho, že ceny bytů o pár procent klesly. Dnes bohužel spousta nových pražských bytů slouží jen ke spekulaci. Měli bychom se vrátit k tomu, k čemu Airbnb původně bylo - krátkodobý pronájem, když v době dovolených odjíždíme z města.

Jak toho chcete docílit?

Je to zase o komunikaci a vyjednávání. V okamžiku, kdy Airbnb a další sdílené služby pochopí, že tady nemusí být vůbec, že by pro ně mohl být úplný zákaz, budou se jistě chtít dohodnout.

Byl byste pro povinnou registraci pronájmů?

Neřeknu zatím ano nebo ne. Klíčové je, zda jsme schopni takovou regulaci vymáhat a kontrolovat. Pokud si nejsme jistí, že ji můžeme vymáhat, schvalovat nové zákony a vyhlášky nemá určitě smysl.

"Kavárníci mému rozhodnutí rozumí"

To už trochu narážíte i na celostátní politiku. Vy jste opakovaně uvedl, že s nabídkou stát se lídrem v Praze vás oslovil šéf ANO a premiér Andrej Babiš. Říkáte, že pozvání od premiéra se neodmítá, přitom zároveň několik let podporujete časopis Reportér, který je vůči současnému premiérovi velmi kritický. Není v tom rozpor?

Svět není černobílý. Pro mě pan Babiš není žádný arciďábel. Je to tvrdý a úspěšný podnikatel, který toho v byznysu dosáhl mnohem víc než já. Ale chápu také, proč mu někteří lidé nerozumí. V té jeho situaci totiž nikdy nebyli, nedokážou se na svět dívat jeho optikou. Podobně jako někteří lidé nepochopí, proč já jezdím metrem, když bych mohl mít limuzínu s řidičem.

Můžu vám ale říct, že od té doby, co je má kandidatura veřejná, jsem se potkal se spoustou takových těch echt pražských kavárníků a oni tomu mému rozhodnutí svým způsobem rozumí. Stále jim říkám, že vyznávám nějaké hodnoty, které nehodlám opouštět. Jsem stejný Petr Stuchlík, jako jsem byl dříve. Je mi 41, kdy už to většinou má člověk v hlavě srovnáno.

Říkáte o sobě, že jste pravicový liberál. Vám se neprotiví, že se Babiš spojil s komunisty?

To víte, že z toho radost nemám. Kdybych si mohl vybrat, tak bych zvolil jinou vládní sestavu, ale zároveň si moc dobře vzpomínám, jak to sestavování koalice probíhalo. A člověk, který dělá byznys, také ví, že mít stabilní vládu je navenek pro zemi vždy lepší, než kdyby tu bylo pořád nějaké provizorium. Myslím si, že tahle vláda je jediná relativně uspokojivá alternativa z těch dalších, které byly ještě k dispozici. Já se ale určitě nebudu podílet na nějakém protidemokratickém směřování.

Jak se díváte na nynější aktivity umělců kolem písničkáře Tomáše Kluse, kteří se rozhodli zcela bojkotovat akce podporované Andrejem Babišem a nespolupracovat s jím ovládanými médii? Máte pro ně pochopení?

Je to jejich rozhodnutí, oni ventilovali svůj občanský postoj. To je v pořádku. Já věřím, že za tím nejsou žádné úmysly se zviditelnit, to jistě pan Klus nemá zapotřebí. Mě spíše irituje, když jiní lidé jen nadávají v hospodě a málokdo se snaží něco aktivně změnit. Když jsem přijal nabídku od pana premiéra, tak jsem čelil spoustě telefonátů - jé, proč to děláš -, a já stále říkám, vždyť přece teď mám šanci něco změnit.

Do čela kandidátky jste byl dosazen vedením ANO. Má takto fungovat politika? Nebylo by fér, kdybyste si to nejdříve "odpracoval" na nižší úrovni?

Nemám na to názor. To je spíše otázka do nějaké "katovny" s politology. Nejsem rozhodně jediný.

Zvažoval jste i nějakou jinou nabídku od jiné strany?

Ne. Já ani nechci hodnotit jiné partaje, ale jeden z důvodů mého rozhodnutí bylo, že jsem viděl Prahu polepenou plakáty s politiky, kteří tu jsou už dvacet let. Takové retro z devadesátek. Co vlastně předvedli a proč by teď měli Praze něco nového dávat? Vy novináři často voláte po tom, aby do politiky šly nové tváře, já tady jsem, tak mi dejte šanci.

Nechci tu mít pařížské předměstí

Vysvětlete ale, proč vy, údajný pravicový liberál, přijmete nabídku od politika, který za uplynulé čtyři roky ukázal, kterak umí utahovat šrouby, posilovat kontroly, represe ze strany finanční správy, kontrolní hlášení, EET a podobně. To asi není liberální a pravicová politika.

Že se stát snaží lépe vybírat daně, je jedna z jeho základních funkcí, tak fungují státy všude na světě. Protože jsem poslední tři roky studoval ve Spojených státech, vím, jak si USA - které nikdo z levičáctví asi obviňovat nemůže - dokážou dupnout a vybírat daně. V tomto směru jsou ještě kroky pana premiéra Babiše poměrně měkké. Je to vždy o té optice a perspektivě.

Nakolik se ztotožňujete s přístupem Andreje Babiše k migraci ve stylu "už ani jeden migrant", když Praha je v zásadě multikulturní město, kde asi čtvrtina lidí jsou cizinci?

Ano, ale nechtěl bych se dožít toho, že některé části Prahy budou vypadat jako pařížská předměstí nebo předměstí Bruselu. To prostě nechci. Samozřejmě hledat balanc je složité. Myslím si, že jsme v tom až zbytečně sebemrskačští, děláme se horšími, než jsme. Přitom jsme dokázali v Praze přivítat spoustu lidí, kteří se chtějí integrovat, kteří tady chtějí žít a chtějí být součástí naší kultury. Typickou skupinou jsou Ukrajinci. Většinu Ukrajinců Praha potřebuje, buďme rádi, že je tady máme.

Jste jeden z mála lidí v politice, který veřejně přihlásil k "odlišné" sexuální orientaci. Měli by podle vás voliči vědět, že je někdo z politiků gay či lesba? Mají i na tuto informaci nárok?



Je to hodně individuální. Já jsem byl vždy velmi otevřený a transparentní, každý věděl, jaký jsem, nikdy jsem se za to nestyděl. Nějak se narodíte a přijde mi pokrytecké se tvářit jinak. Na druhou stranu chápu, že pro někoho, kdo vyrůstal v jiném typu rodiny, má jiné vzdělání, je jiného naturelu, to může být daleko těžší. Nikoho neodsuzuji, ale já jsem nikdy nic neskrýval.

V Česku nyní probíhá debata o sňatcích osob stejného pohlaví. Chcete se nějak veřejně angažovat ve prospěch LGBT komunity?

V tomto okamžiku to neplánuji, když mě ale někdo osloví třeba s žádostí o názor, proč ne. To je ale spíše na širší celospolečenskou debatu. Já jsem nikdy nebyl nějaký velký propagátor nebo fanoušek nějakých aktivistických bojů, na druhou stranu rozumím lidem, mnohé i osobně znám, kteří chtějí něco změnit. To ale přesahuje mandát primátora.

Podívejte se, s kým na podzim Petr Stuchlík svede boj o křeslo pražského primátora: