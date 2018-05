Farský: Kdo chce vůdce a mesiáše, volí Babiše. Neporazíme ho tím, že budeme víc lhát a slibovat

před 3 hodinami

Sociální demokraté stojí na hraně propasti, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz šéf poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský. Do vlády, jakou ČSSD nabízí hnutí ANO, by nešel. Je přesvědčený, že hnutí ANO bude sociální demokraty obcházet hlasováním s pomocí extremistické SPD Tomia Okamury a komunistů. Farský také vysvětluje iniciativu starostů podat na prezidenta Miloše Zemana ústavní žalobu.

Spáchal prezident Miloš Zeman velezradu?

Z pohledu ústavněprávního ne. Z jiného pohledu ohrožuje bezpečnost České republiky. Vzhledem k tomu, jak je konstruovaná ústavní žaloba za velezradu, tak je to od roku 2013 neprosaditelné, protože by s tím musel souhlasit Senát i Poslanecká sněmovna. Dnes se konflikty odehrávají spíše v informační a dezinformační rovině. A tady prezident bojuje na straně Ruska. Když Miloš Zeman uložil BIS úkol, že má hledat novičok, bylo prakticky jasné, jaká dezinformační kampaň se chystá. Gerasimova doktrína říká: Není důležité, aby věřili nám, ale aby lidé nevěřili ničemu. Přesně k tomu nyní dochází. Když lidé nevěří ničemu, zpravidla odevzdávají své osudy nejsilnější dominantní osobnosti, největšímu populistovi nebo autokratovi. Bezpečnostní a zahraniční výbor Senátu konstatoval, že prezident je nebezpečím pro Českou republiku. Se senátory jsme se dohodli, že by mělo proběhnout veřejné slyšení věnující se okolí prezidenta, protože to je zdrojem nebezpečí.

Koho tím myslíte?

Kancléř Vratislav Mynář roky čeká na bezpečnostní prověrku, kterou po něm prezident původně chtěl jako nepřekročitelnou podmínku jeho setrvání ve funkci. Už na tom netrvá. Poradce Martin Nejedlý se zase účastní schůzek na nejvyšší úrovni. Když hrozilo, že na Hradě bude muset kvůli sporu s českým státem skončit, tak za něj ruský Lukoil zaplatil, aby nebyl dlužníkem státu. Ta provázanost je alarmující.

Vím, že máte poslaneckou imunitu, ale máte důkaz, o který opíráte svá vyjádření na adresu prezidenta?

Zprávy BIS opakovaně upozorňují na riziko z Ruska a Číny. Podle zprávy z roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb a ruský diplomatický personál byl nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci. EU i NATO čelí ruské hybridní kampani. Hlavním mluvčím těchto aktivit je přitom Zeman a jeho okolí, takže z mého pohledu je to zřejmé.

Ve sněmovně starostové navrhli takzvaný lex Mynář, tedy zákon, podle kterého by kancléř musel mít prověrku na přísně tajné. Čekáte, že ho prosadíte a případná nová vláda půjde proti prezidentovi?

Hrad je jedním z mocenských center. Přestože na mnoho pozic ve státní správě musíte mít prověrky, na post kancléře ji nepotřebujete. To není reakce jen na pana Mynáře, ale na všechny budoucí kancléře. Ve chvíli, kdy tato osoba bude prověřená na stupeň tajné nebo přísně tajné, bude se podle toho hodnotit i okolí kancléře. Kdyby se to podařilo, těžko může pan Nejedlý zůstat na Hradě. Tak lze snížit riziko nebezpečnosti Hradu.

Pravda je slabší než lež

Zmínil jste dezinformace. Ale neselhali politici, když nezabránili nástupu této doby postfaktické?

Pokud bych měl říci, že je to selhání, musel bych vědět, co jsme měli dělat jinak. Pravda je vždy slabší než lež, je méně atraktivní. Lež je jednoduchá, pochopitelná a mnoha lidem se líbí. Měli jsme regulovat sociální sítě, na kterých fake news putovaly rychleji než ověřitelné informace? Nevím, protože omezení svobody slova hraničí s cenzurou. Měli jsme posílit vzdělání? Určitě měli. Starostové nyní tlačí, aby se do vzdělání dávaly finance a učitelská profese se stala prestižním a výborně placeným zaměstnáním. Budou-li děti učit ti nejlepší, Česko bude prosperovat, budou tu vyšší mzdy, lépe se dokážeme bránit dezinformacím, méně lidí bude upadat do dluhové pasti. To ale nejde měnit hned, to je dlouhodobá situace.

Stále platí otázka. Neměli jste lidi víc varovat před rizikem dezinformací?

Ale bojovat pravdou se lží znamená, že bojujete ze slabší pozice, protože pravda není zajímavá.

Ale víte, co je na prezidentské standartě?

Vím. A působí to dost cynicky s prezidentem, který je několikrát pravomocně odsouzený lhář. K otázce. Navštívil jsem desítky škol a další desítky škol mě čekají, protože mi to přijde jako jedna z nejsmysluplnějších věcí. U mladší generace je rezistence vůči dezinformacím větší, takže ve školách už odvedli kus dobré práce. Dále zastupuji Česko v parlamentním shromáždění NATO a asi tři čtyři roky zpátky jsem na jednáních USA upozorňoval, že se dezinformace šíří přes americké společnosti Twitter, YouTube či Facebook, takže je v jejich rukou, aby šíření lží limitovali. Ale Američané na to měli vždy jasnou odpověď, že je pro ně svoboda slova nepřekročitelná. Změnilo se to po zvolení Donalda Trumpa, kdy dezinformační kampaně dolehly i na ně a začali uvažovat o úpravě algoritmů.

Jak?

Algoritmů, které řídí, jaké zprávy se vám na sociálních sítích ukazují. Aby se nezahubili svým vlastním nástrojem, začali hledat řešení. Ale i jim trvalo dlouho, než si uvědomili, že nejmocnější není terorista, který páchá čin, ale ten, který ho pak šíří po internetu kanály, které si Američané sami vybudovali. Svoboda informací, jejich regulace, manipulace, cenzura. Je hrozně těžké se v tom pohybovat, abychom se v boji proti lži sami nezničili tím, že to přeženeme.

Jste zastáncem cenzury lží?

Neměla by to být cenzura. Relevance zpráv by se mohla posuzovat a zprávy by byly označené. U informačních kanálů, které by vícekráte šířily fake news, by bylo napsané, že relevance jejich zpráv je třeba osm procent, zatímco u BBC by byla relevance například 98 procent. Připomenu k tomuto tématu citát geniálního Václava Havla. Řekl, že největší slabinou demokracie je, že těm, kdo ji berou vážně, nesmírně svazuje ruce a tomu, kdo ji vážně nebere, umožňuje téměř vše. Ve chvíli, kdy se lež stává argumentem, což se dnes v politice bohužel děje, demokracie trpí. Jak mohou platit dohody, když si lidé nevěří? Pak zůstává jen síla - kdo má větší sílu, prosadí víc. To není demokracie.

Kdo ve sněmovně ztělesňuje druhou polovinu věty Václava Havla? Kdo nebere demokracii vážně?

Jednoznačně Andrej Babiš. Pro něj je to nástroj moci, byznysu a prosazení osobních zájmů. Je na to hromada důkazů. Do března 2017 se podle kodexu hnutí ANO musel trestně stíhaný politik vzdát funkcí a vystoupit z hnutí. Dnes takový člověk, který by před rokem ani nemohl být členem, je jediným kandidátem ANO na premiéra. Demokracie je úcta k pravidlům, a ne to, že si pravidla nastavím tak, aby mi vyhovovala. V tom je Babiš mistr.

Peníze pro školky jsme prosadili navzdory Babišovi

Proč se opozici nedaří Andreje Babiše porazit?

Andrej Babiš to dělá dobře. Má výborně zmáknuté PR, vyráží do krajů, s ním jede obrovský tým. Tváří se, že jede autobusem, ale jede s ním kolona limuzín, o kterých už se nemluví. Když přijede premiér do krajů, byť obviněný a v demisi, berou ho lidé vážně, přestože někdy slibuje úplné nesmysly. Starostové prosadili na školky navíc 300 milionů korun, ale proti vůli Andreje Babiše, který hlasoval proti. Když ale vyrazí do krajů, slibuje peníze na školky a tvrdí, jak jsme se nestarali a že on to musí zachraňovat.

Ale on zachraňuje sám před sebou. Slibuje stavět dopravní infrastrukturu, přitom hnutí ANO už pátým rokem řídí ministerstvo dopravy. Mají ministerstvo obrany, ale armáda je v nejhorším stavu za posledních dvacet let. Ministr životního prostředí Richard Brabec je schopný vyfotit se u Brna u skládky a říci, jak je zděšený. Vždyť pět let ministerstvo vede, tak kde jsou výsledky? Není nemožné se tomu všemu postavit, ale je to dlouhodobá práce - popisujeme a ukazujeme, že král je nahý.

Stačí to?

Premiér Babiš vypravuje, kde všude rozdá miliardy, ale je to mlha nad tím podstatným, co se odehrává v pozadí. Dva měsíce po volbách se vyhýbal vydání k trestnímu stíhání. Zkoušel prosadit, aby ho sněmovna přikryla imunitou. Když to nevyšlo, navrhovali podjatost různých lidí v trestním řízení a zase se to v podstatě na dva měsíce zastavilo. Jeho rodina je celá nemocná, aby se vyhýbala jakýmkoliv výslechům a podobným věcem.

To, jak tlačí na Nevtípila (vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil, pozn. red.) - předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek v lednu za přítomnosti pirátů řekl, že Nevtípila dostane do tepláků. Jak si Andrej Babiš pozval šéfa GIBS Michala Murína, aby mu řekl "skončete dobrovolně, nebo skončíte s ostudou". Andreji Babišovi jde o to, což lidsky chápu, aby on a jeho rodina neskončili ve vězení. Kolik z nás by to na jeho místě dělalo jinak?

Starostové nejsou vidět. Není vaše chyba, že nedokážete zaujmout pozornost?

Nemůžeme být tolik vidět. Síla zastoupení ve sněmovně určuje i přístup do médií. Když jste ve vládě, můžete komentovat všechny informace a kolem se točí osm opozičních stran, mezi něž se pozornost dělí. To není omluva ani výmluva. Snažíme se s tím pracovat, ale nemáme rádio, noviny, nemáme tu moc a nemůžeme v krajích rozdávat miliardy.

Třeba pojímáte politický boj příliš tradičně, nedokážete najít nový přístup a nejste v tomto směru dost kreativní.

Vždy je prostor na zlepšení. Děláme, co je v našich silách. Zkrátka nás nahradí jiní politici, když nedokážeme oslovit dostatek voličů. Nebudu se kvůli tomu zlobit na voliče, ale na sebe. Starostové nabízí dobrý produkt, naši lidé jsou realističtí, vědí, že se věci nemění ze dne na den. Dobrá řešení se nerodí v konfliktu a silou, jsou výsledkem dohody. Starostové přinášejí do politiky pozitivum, ale nejsou křiklaví. K tomu, abyste byli vidět, musíte něčím výrazně vybočit, ale to většinou rozděluje společnost. My nežijeme v revoluční době, žijeme v době evoluční.

Nemůžeme ustoupit z toho, že premiér nemůže být trestně stíhaný

Neměli jste jít do vlády s Babišem?

Kdybychom tam vstoupili za podmínek, které má sociální demokracie, bylo by to takové ponížení, že by Andrej Babiš dosáhl v podstatě všeho. Nemůžeme ustupovat ze základních hodnot, že premiérem nemůže být trestně stíhaná osoba. On nebyl ochotný ustoupit ani z této jediné podmínky a říkal, že v hnutí ANO ani jinde není nikdo jiný, kdo by to zvládl. Kdyby netrval na tom, že je až do smrti jediný možný kandidát na premiéra, mohla pokračovat koalice ANO s KDU-ČSL a ČSSD. Mohli jsme mít demokratickou vládu. To, že se k vládě dostávají komunisté a SPD získává moc, je vina Andreje Babiše.

Tak by to byl kabinet s premiérem Babišem.

Ne. V tu chvíli bychom prohráli. Sociálním demokratům jejich rozhodování nezávidím, protože jsou na hraně propasti. Nemají dobré řešení. Když nebudou ve vládě, nebudou vidět a rozpustí se mezi opozičními stranami. Ve vládě zase překročí Rubikon tím, že jim nebudou vadit ani komunisté a ani trestně stíhaný člověk v čele vlády. Kdo jim bude do budoucna věřit, když jsou nyní ochotní zapomenout jakékoliv hodnoty jen proto, aby byli ve vládě? Do takové vlády bych nešel, protože si myslím, že nikdy nebudou koaličním partnerem, ale jen vějičkou demokratičnosti. Hnutí ANO bude mít koalici pro Poslaneckou sněmovnu, která ve složení ANO, SPD a komunisté funguje od října a prosadí vše, co potřebují. Vedle toho má být jakási jiná vláda s ČSSD. Je sebevražda do toho vstoupit, protože nemají šanci spolupráci ANO a SPD změnit. Kdyby jim Babiš alespoň vyšel vstříc tím, že SPD vyhází z pozic ve sněmovně, tak mají sociální demokraté šanci, že ANO nebude dál hlasovat s SPD. Ale odpověď Andreje Babiše zní: Nevyhodím je, protože se o ně dál chci proti vám opírat.

Na rozdíl od vás tak ČSSD prosadí alespoň část svého politického programu. Není to snad plus?

Ale to my také, protože Andrej Babiš nemá program, takže bere to, co je populární. Na začátku roku jsme chtěli 15,5 miliardy do škol a nyní Babiš jezdí po regionech a říká, že je školám dá on. Prosazovali jsme peníze pro školky a Babiš je nyní slibuje v regionech. A neudělal Babiš to samé sociální demokracii v minulých čtyřech letech?

Je problém, že opozice není jednotná? Část ODS třeba hlasovala pro zákon, s jehož pomocí chce Tomio Okamura omezit islám.

V zásadních ústavněprávních otázkách se shodneme. Na společných jednáních si řekneme, v jaké jsme situaci, jakou máme taktiku. Respektujeme, když má někdo jiný názor třeba na kouření. To, že někdo z ODS - přesněji jeden člen ODS - patří spíše k SPD, je vnitřní problém občanských demokratů a oni sami to moc dobře vědí.

Ostrakizování jednoho náboženství, čehož chce SPD tím zákonem dosáhnout, se dotýká ústavy, která zaručuje náboženskou svobodu.

Návrh SPD míří proti nenávistné ideologii, není tam uvedený islám. A první, proti komu by to bylo lehce použitelné, je právě SPD. Proti islámu nelze tento návrh použít.

Tomio Okamura to chce využít proti islámu.

Bude z něho plácal, který nedokáže splnit, co sliboval.

Nehraje Andrejovi Babišovi do karet, když může ukazovat opozici, která se nedohodne?

Kdo chce mít v čele státu vůdce a mesiáše, bude volit Andreje Babiše. Kdo chce volit demokraty, bude volit mezi námi. Nemyslím, že by bylo dobré vytvořit blok, který sice bude mít uvnitř různé názory, ale navenek se bude tvářit falešně, že je jednotný.

Je dobře, že máme různé názory a diskutujeme o nich. Někomu může vadit, jak je to pomalé, užvaněné, ale jsme v Evropské unii, NATO, demokratickém světě, máme se nejlépe v historii. A sem jsme se dostali díky tomu žvanění, a ne tím, že bychom měli v čele mesiáše. Když se do čela nějakého státu dostal vůdce, skončilo to špatně - zvláště pokud byl přesvědčený o své neomylnosti. A o té Andrej Babiš zcela evidentně přesvědčený je.

Nemám strach, že vypadneme ze sněmovny

Přesto může starosty v případných předčasných volbách vyštípat ze sněmovny. Máte z toho strach?

Nemám strach. Máme co nabídnout, máme dlouhodobé kvalitní vize, které zvýší kvalitu života všech občanů Česka. Pokud si lidé budou chtít vybrat sice lhavého, ale mesiáše, tak proti němu nikdy nebudu tvořit alternativu tak, že bych lhal víc nebo sliboval víc. A bude to na voličích. Varující je však propad svobody médií. Podle Reportérů bez hranic jsme se propadli z 23. na 34. místo, to je nebezpečné. V Poslanecké sněmovně můžeme vést demokratické debaty, ale bez nezávislých médií je to takřka ztracený boj. Považuji to za větší nebezpečí než to, zda máme v průzkumu čtyři, nebo šest procent.

Útoky třeba na Českou televizi probíhaly dávno před volbami. Neměli jste se proti tomu ozvat dřív? Není to tak, že politici na nějaké společenské problémy reagují příliš pozdě?

Kdyby se politik zastal vybraného média, potvrdil by, že je s ním ve spojení.

Jinou cestu jste nenašli?

Jiná cesta by existovala, kdyby se ve sněmovně podařilo jiné obsazení mediálních rad. Koalice ANO, SPD a komunistů ve sněmovně však zatím funguje a bude fungovat zcela neomylně. Ale budeme se tvářit, že máme jakousi demokratickou vládu s ČSSD. Tahle vláda je ve stylu "po nás potopa". Aby si Andrej Babiš zajistil svobodu, je schopen udělat cokoliv - zastrašovat, vyhazovat, zaklekávat.

Důvěru lidí ve spravedlnost a právní stát lze rychle narušit. Škody, které už dnes vznikly, bude těžké napravit. Když Babiše osvobodí, bude si půlka národa myslet, že si tu můžeme spravedlnost koupit. Když bude odsouzen, udělá všechno pro to, aby zostudil všechny od soudu, přes policii až po státní zástupce, aby ukázal, že jsou zaplacení nějakými mafiány. Ani v jednom případě to neskončí dobře, protože neexistuje třetí, dobrá varianta.

Babiš tím, že je v této pozici, obrovsky škodí České republice. Je tu ještě jedna věc, která je méně viditelná. Jde o kvalitu spodní vody a půdy, otrávenou spodní vodu, erozi půdy. Místo toho, aby zastropovali evropské dotace do zemědělství, zmenšovali výměru polí a šli cestou jiného hospodaření, tak Faltýnek bojuje proti zastropování dotací. A to úplně bez skrupulí, a přestože k tomu vybízí Evropská komise a přestože všichni víme, že by to vedlo ke zkvalitnění půdy.

Zastropování dotací je mnohaletý problém. A nepocházejí kořeny nedůvěry v právní stát z dob opoziční smlouvy? Nemalujete Babišovi až příliš velké rohy?

A kdo má největší zájem na tom, aby nebyly zastropované dotace? Andrej Babiš. Kdo vypráví, že si tu lze koupit trestní stíhání, mluví o Rittigových policistech a státních zástupcích, kdo napadá základy právního státu, kdo útočí na GIBS? V každé společnosti je určitá míra nedůvěry. Ale politik může buď zvyšovat důvěru v právní stát, nebo naopak nedůvěru promění ve svůj politický program, protože to je cesta, jak si zachránit svobodu a zvýšit zisky.

Babiš přesvědčil voliče a má vládu, byť bez důvěry.

A co ta vláda za půl roku udělala? Nic. Když vidím billboard s nápisem "makáme, snížili jsme o 75 procent důchodcům a studentům jízdné" - co je to za makání? To je přece jedno rozhodnutí, které napíšu na papír.

To je PR Andreje Babiše, tak získává voliče.

Takže mám říci, že to zlevníme o 90 procent a důchody zvýším o dva tisíce, abych ho trumfnul? Tohle neumím a dělat nebudu. Naše cesta je sice dlouhodobější, ale je správná. A já se v boji proti Andreji Babišovi nestanu Andrejem Babišem.