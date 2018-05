Koho zajímá novičok? Lidi to ani nevědí, vysvětlil Babiš, proč s SPD a komunisty odmítli kauzu řešit

Pro vyřazení bodu o výrocích prezidenta Miloše Zemana k údajné výrobě jedu novičok v Česku společně hlasovali poslanci ANO, KSČM a SPD.

Praha - Poslanci se v úterý měli zabývat výroky prezidenta Miloše Zemana o údajné výrobě jedu novičok v Česku. Návrh ale smetli poslanci ANO, KSČM a SPD. Premiér v demisi Andrej Babiš ve čtvrtek krok svých zákonodárců vysvětloval tím, že kauza už lidi nezajímá.

"Nevím, proč bychom měli znovu řešit novičok. Včera jsem se ptal ČSSD, proč o tom chce diskutovat. Koho zajímá novičok? Podle mě to ani lidé nevědí. My máme v prostoru stále plno fake news. Ta Marakeš. Česká televize ráno hlásila, že Metnar něco podepsal. No nic nepodepsal. Já jsem dneska lídr protiimigrantské agendy v Evropě," řekl Babiš na dotaz Aktuálně.cz ve čtvrtek po jednání s řediteli nemocnic.

Vyřadit tento bod z programu navrhl komunista Leo Luzar. Poslanci ANO to podpořili, přestože ČSSD kromě Jaroslava Foldyny hlasovala proti. Stalo se tak v době, kdy probíhá vnitrostranické referendum sociálních demokratů o tom, zda mají vstoupit s hnutím ANO do vlády.

Odpůrci spolupráce přitom často argumentují tím, že ANO po vyslovení důvěry bude své koaliční partnery obcházet právě pomocí hlasů SPD a KSČM. Tyto strany již přes odpor zbytku sněmovny řadu věcí prosadily. Společnými silami například znemožnily schůze týkající se personálních změn či situace v GIBS.

"Včera jsem se ptal ČSSD, proč chce řešit novičok a proč nepodpořili náš návrh o státní službě. Vy se tu stále snažíte opakovat, že je tu nějaká mašinerie. Občas se hlasuje tak, občas onak. Žádná mašinerie není a my jsme ve vládě proto, abychom pracovali a měnili věci," odpověděl Babiš na otázku, zda ho nemůže společné hlasování s SPD a KSČM poškodit v očích sociálních demokratů.

Poslanci se na schůzi chtěli věnovat prezidentovým slovům o výrobě novičoku v Česku. Zeman na začátku května řekl, že podle Vojenského zpravodajství se tu skutečně tento jed vyráběl.

Jeho vyjádření okamžitě využil Kreml ke zpochybnění britského obvinění, že Rusko novičokem otrávilo dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Prezidentovo vyjádření popřel Babiš a po debatě s tajnými službami také sněmovní zahraniční výbor a senátní bezpečnostní a zahraniční výbor.

Poslanci se ale kauzou budou zabývat i přes nesouhlas ANO, SPD a KSČM. Příští čtvrtek se sejdou na mimořádné schůzi, návrh podepsalo 55 poslanců z klubů TOP 09, ODS, pirátů, STAN a KDU-ČSL.

"Pan prezident svým výrokem těžce poškodil Českou republiku ve prospěch ruské propagandy, když tvrdil, že něco takového bylo u nás vyráběno. Nebylo a Poslanecká sněmovna jako nejvyšší ústavní autorita by něco takového měla jasně říct," řekl k tomu šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.