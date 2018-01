Referendum je hra s ohněm, říká starosta, který chce připravit Hlavatého o Senát

před 5 hodinami

Společně s prvním kolem prezidentských voleb si lidé na Trutnovsku budou volit také senátora. Ve druhém kole mají na výběr mezi podnikatelem Jiřím Hlavatým (za ANO) a dlouholetým starostou Vrchlabí Janem Sobotkou (za STAN). Hlavatý měl být senátorem až do roku 2020, když však v říjnu úspěšně kandidoval do sněmovny, o mandát přišel. A teď ho chce zpátky. V prvním kole ho však se ziskem 33,51 procenta porazil Sobotka, který je v regionu velmi oblíbeným politikem. "Senát je něco, co by bylo vrcholem mé profesní kariéry," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Já jsem se nerozhodl sám. Byl jsem vyzván STAN, abych to zkusil. Pak jsem si to rozmýšlel, ale moc času na to nebylo. Nakonec jsem si řekl: dobře. V roce 2008 jsem to už zkoušel, tak už mám za sebou určitou zkušenost. Bylo to velmi rychlé rozhodnutí a probíhalo současně s koncem parlamentních voleb v roce 2017.

Co byl ale ten moment, kdy jste si řekl, že do toho tedy půjdete?

Samozřejmě jsem se doma ptal manželky, protože ta práce je i pro ni velmi náročná. Nejsem pořád doma a tak dále. Ta mi první řekla, že by s tím asi souhlasila. Pak jsem to rozvíjel dál. Pro mě je to důležité z hlediska profesního, protože práce ve městě je jedna záležitost, práce na kraji je úplně jiná politika a samozřejmě Senát je něco, co by bylo vrcholem mé profesní kariéry. Člověk se nemá bránit takovým výzvám, pokud je to možné. Prostě jsem si říkal, že by to byl profesně velký posun.

Hrálo roli i to, že byste post senátora zastával jen necelé tři roky?

Proč se bude na Trutnovsku volit senátor? Na Trutnovsku se měl senátor volit až na podzim roku 2020. Zatím poslední trutnovský senátor Jiří Hlavatý však loni v říjnu úspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. Neboť poslanec nemůže být zároveň senátorem, zvolením do sněmovny mu automaticky zanikl senátorský mandát. Za končícího zákonodárce v Senátu nenastupuje náhradník jako v sněmovně, musely být proto vypsány nové volby. Hlavatý se však mezitím vzdal mandátu poslance a ve volbách, které byly vypsány kvůli němu, znovu usiluje o přízeň voličů.

Nezvažoval jsem, jestli je to málo, nebo hodně. Bral jsem to jako fakt a že se s tím nedá nic dělat. Možná že i pro mé rozhodování to bylo příznivé. Já jsem to od začátku chtěl skloubit s prací ve městě, protože bych chtěl i nadále kandidovat na post starosty ve Vrchlabí. Aspoň se to dá vyzkoušet a případně na konci funkčního období říct, že to takhle nemůže pokračovat.

A kdyby to nešlo časově skloubit, dal byste přednost postu starosty, nebo vrcholu kariéry v Senátu?

Pro mě je zásadní starostovský post, ale v tuto chvíli na to neumím odpovědět. Vždycky se snažím získat důvěru voličů, tak určitě nebudu říkat, že se někdy mandátu vzdám. To v žádném případě. Určitě jsem schopný to po dobu mandátu, což jsou necelé tři roky, zvládnout.

Už máte nějaká témata, kterým byste se chtěl v Senátu věnovat?

Moje práce pro město Vrchlabí a Krkonoše - svazek měst a obcí, kterému předsedám od roku 2003, je vlastně regionalistika. Takže by to samozřejmě byly věci spojené s veřejnou správou, územním plánováním a strategickým rozvojem. Na našem území patří mezi má témata v rámci regionálního rozvoje cestovní ruch. Takže to je to, co by mě zajímalo.

My v Krkonoších minimálně šest sedm roků diskutujeme o rozvoji území. Zjednodušeně se dá říct, že jde o to, aby tady byl pro lidi dostatek pracovních příležitostí, aby k tomu měli slušné bydlení a infrastrukturu. Regionální rozvoj zní nadneseně, ale cílem je to, aby se území nevylidňovala, ale aby se stabilizovala kvalitní populací.

Jedna z důležitých rolí Senátu je, že bez jeho souhlasu nelze schválit změnu ústavy. Jak vy se díváte na tyto snahy, které se v poslední době objevují, či na záměr některých stran prosadit obecné referendum?

Z obecného hlediska jsem opatrný ke změnám ústavy. Ústava je něco pevného, co by se nemělo měnit každý měsíc. Myslím si, a říkám to zcela upřímně, že obecné referendum je hra s ohněm. Vidíme to například na brexitu. I město rozhoduje v zastupitelstvu o věcech, které jsou strašně odborné, a veřejnost nemůže mít všechny informace potřebné k rozhodnutí. Já bych se obával referenda k otázkám, které jsou de facto vysoce odborné.