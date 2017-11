Naštval nás, říkají o Hlavatém voliči. Lavírování mezi Senátem a sněmovnou ho může připravit o hlasy

AKTUALIZOVÁNO před 25 minutami

Poslanec Jiří Hlavatý řekl, že za opakování senátních voleb na Trutnovsku mohou lidé, kteří ho "vykroužkovali" do sněmovny. Jak zjistilo Aktuálně.cz přímo ve Dvoře Králové nad Labem, kde se nachází Hlavatého textilka Juta, tamní voliče podnikatelův výrok zklamal.

Dvůr Králové nad Labem - Někteří voliči hnutí ANO a majitele Juty Jiřího Hlavatého ze Dvora Králové nad Labem jsou rozhořčení z jeho posledních vyjádření a manévrování mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Hlavatý, který se stal senátorem za ANO v roce 2014, nyní kandidoval do sněmovny ze zdánlivě nevolitelného 18. místa kandidátky, lidé ho ale vykroužkovali. Hlavatý však řekl, že poslancem být nechce, a hodlá se znovu ucházet o senátorský mandát v doplňovacích volbách. Za opakování voleb, které přijde na několik milionů, však podle něho nenese vinu on, ale jeho voliči.

"Jsem znechucený. Kroužkoval jsem ho, protože obdivuju, co dokázal, je skvělý podnikatel, z Juty udělal prosperující podnik. Takže jsem si řekl, že když bude v parlamentu, bude to pro Dvůr Králové určitě přínos. A on se teď nám všem, kteří ho volili, vysměje," uvedl například technik ze Dvora Králové Petr Vykouřil.

Do Senátu Vykouřil Hlavatého volit nebude, protože k volbám do horní sněmovny nechodí, nepovažuje ji za užitečnou. "Kdyby ale někdy znovu kandidoval do Poslanecké sněmovny, hlas bych mu už určitě nedal," řekl.

Podobných vyjádření je teď možné ve Dvoře Králové, kde Hlavatý žije a kde vlastní prosperující textilku Juta, slyšet řada. Lidé o jeho lavírování mezi komorami debatují v hospodách i doma. "Bavili jsme se o tom už několikrát. Všichni říkají, že tomu dal korunu. Naštvaní jsou i lidi z Juty, kteří ho jinak většinou uznávají. Ať nečeká, že mu ještě dáme hlas," řekl místní podnikatel, který si nepřál zveřejnit své jméno, redakce ho však zná.

Obavy kritizovat Hlavatého veřejně tady mají mnozí. Hlavatý je od svého vstupu do politiky, ale částečně i předtím, ve městě považovaný za jednoznačně nejvlivnějšího člověka.

Vlastní klíčového zaměstnavatele, fabriku Juta, kde pracoval už za komunistů jako mladý inženýr. Ve městě se téměř nic podstatného neobejde bez něj. Hlavatý má dnes, přestože není zastupitel, silný vliv na starostu i další radní za ANO. Na Jutě je závislá řada jiných podniků.

Bývalý tenista Hlavatý je navíc majitelem místního tenisového klubu. Podařilo se mu například zvrátit plán města vystavět na loukách poblíž kurtů čističku odpadních vod, protože by mohla mít negativní vliv (například zápach) na sportoviště. Na druhou stranu finančně podpořil královédvorskou nemocnici i gymnázium, postavil se proti plánům kraje na sloučení tamního gymnázia s průmyslovkou, na kraji údajně prosadil opravu klíčových komunikací.

Lidé by mu i proto ledacos odpustili. Například to, že nevěděl, že když bude zvolený do Poslanecké sněmovny, přijde o senátorský mandát. "O. k., nestudoval to, dá se to pochopit," míní technik Vykouřil. Jeho i ostatní nejvíce pobouřily Hlavatého věty v rozhovoru pro Aktuálně.cz, kde řekl, že doplňující volby se budou konat ne proto, že Hlavatý znova kandiduje a chce obhájit post, ale protože ho voliči vykroužkovali.

"Já jsem se nenechal zvolit poslancem. Musíte se obrátit na 4850 lidí, kteří mě vykroužkovali. A jich se zeptejte na to, aby zaplatili náklady na dodatečné volby. Ale ne mě," uvedl rozhořčeně Hlavatý. Jeho vyjádření se okamžitě stalo hitem sociálních sítí, kritizovali ho dokonce i někteří poslanci ANO.

"Nesouzním s tím, nerozumím tomu. Přijde mi to jako amatérská chyba. Když se rozhodnu jít do politiky, tak si zjistím všechno o tom, jak to s těmi mandáty je a není. Trochu mi to přijde, že nám to dělá ostudu v jeho regionu," zaznělo například od poslance Martina Kolovratníka.

Za vážnou chybu považují Hlavatého povolební chování i politologové. "Aby dal někdo takhle explicitně najevo, že práce v Senátu je pro něho jen bokovka, která se vedle důležitějšího řízení fabriky dá stíhat, zatímco v Poslanecké sněmovně by musel být pravidelně, což se mu nehodí, jsem ještě neslyšel," řekl politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. "A pokud je skutečně pravda, že prohlásil, že za doplňující volby nemůže on, ale jeho voliči, tak horší signál už před senátními volbami vyslat nemohl," dodal.

I podle politologa Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie aféra Hlavatého šance na znovuzvolení může snížit. "Může odradit jeho voliče jít vůbec k volbám, naopak odpůrce může vybídnout, aby hledali někoho jiného. Při tak nízké účasti, jaká v senátních volbách bývá, to může být zajímavé," řekl.

V prvním kole senátních voleb v roce 2014 získal Hlavatý v trutnovském okrsku 12 945 hlasů (34 procent), ve druhém 11 563 (64 procent), nyní ho kroužkovalo 4859 lidí. Muž, který dostal v roce 2015 od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy, tak obdržel druhý největší počet preferenčních hlasů v Královéhradeckém kraji, hned za krajskou jedničkou ANO Klárou Dostálovou.

Doplňující senátní volby se na Trutnovsku budou konat 5. a 6. ledna. Hlavatý, podle žebříčku časopisu Forbes 32. nejbohatší Čech s majetkem ve výši 4,7 miliardy korun, se podle ČTK utká s místostarostou Úpice Karlem Šklíbou (ČSSD) a kandidátem Starostů a nezávislých (STAN), vrchlabským starostou Janem Sobotkou. Sobotku s největší pravděpodobností podpoří i TOP 09. KSČM a ODS zatím o kandidátech či strategii pro nadcházející doplňující senátní volby nechtějí blíže mluvit.