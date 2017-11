Lidé se mi za kroužkování omlouvali. Kandidovat budu i přes Babišův nesouhlas, říká Hlavatý

před 39 minutami

Poslanec a továrník Jiří Hlavatý je rozhodnutý, že bude v lednu kandidovat na uvolněné křeslo senátora. Volby se konají kvůli tomu, že se dostal za ANO do sněmovny, čímž mu zanikl senátorský post. Andrej Babiš jej přitom vyzval, aby už nekandidoval.

Praha - Majitel textilky Juta ze Dvora Králové Jiří Hlavatý patří mezi nejbohatší podnikatele v Česku, podle magazínu Forbes disponuje jměním téměř šest miliard korun. V posledních týdnech na sebe ale upozornil svým působením v politice.

Z posledního místa královéhradecké kandidátky ANO se dostal díky kroužkování do sněmovny, čímž ale zároveň přišel o post senátora, který získal v barvách strany Andreje Babiše v roce 2014. S tím ovšem nepočítal, a tak oznámil, že v doplňovacích senátních volbách, které se konají právě kvůli jeho odchodu mezi poslance, bude opět kandidovat, aby se mohl vrátit mezi senátory. Tím si vysloužil nejen kritiku médií a politické opozice, ale též Babišovu.

"To se mu skutečně nepovedlo. Je to špatně a nesouhlasím s tím. Může se stát, že nevěděl, že mu zvolením do sněmovny zanikne post senátora. Ani já to nevěděl, každý děláme chyby. Ale způsob, jakým to komentoval, že jde znovu do senátních voleb a mají to zaplatit voliči, to je absurdní. Asi si to měl zjistit dopředu. Promluvím s ním o tom, chci mu jeho další kandidaturu do Senátu nedoporučit," řekl Babiš v deníku Mladá fronta Dnes.

Jenže východočeský byznysmen je rozhodnutý, že klání o senátorské křeslo se zúčastní bez ohledu na to, co mu Babiš bude doporučovat. "Já jsem se rozhodl, že budu kandidovat na senátora a to je definitivní. Budu," prohlásil v rozhovoru pro Hospodářské noviny a Aktuálně.cz.

Dodal také, že ho vyjádření exmnistra financí a druhého nejbohatšího Čecha překvapilo: "Dozvěděl jsem se to na letišti z médií. Prohlášení pana Babiše mě zaskočilo. Potkali jsme se minulý týden na poslaneckém klubu, krátce jsme spolu hovořili, bavili jsme se o podpoře ANO, o tomhle nepadlo ani slovo. Nevím, jak na to zareaguji."

Hlavatý zároveň prohlásil, že jeho tolik kritizovaný komentář pro Aktuálně.cz o tom, že nové volby by vlastně měli uhradit voliči, kteří jej kroužkovali, byla špatně pochopená nadsázka: "Víte, ten telefonát mě chytnul ve chvíli, kdy jsme měli poradu, sedělo nás v místnosti asi osm. Hádali jsme se kvůli problémům na dvou velkých závodech, měl jsem tam jejich ředitele. Byl jsem plný stresu. Poslední věc, kterou jsem v tom rozhovoru řekl, bylo to s těmi voliči. Bylo to to poslední, co ze mě vyhrklo. Byla to nadsázka, protože váš kolega mé argumenty nechtěl akceptovat. Byl u toho otazník, já to nemyslel vážně."

Devětašedesátiletý podnikatel hodlá ještě do konce listopadu uspořádat ve Dvoře králové setkání s lidmi, kde bude vysvětlovat, proč se rozhodl opět kandidovat do Senátu a že si jejich podpory váží. Podobnou debatu by chtěl uspořádat i v Trutnově.

Trvá zároveň na tom, že na jeho kandidatuře není nic špatného ani nepochopitelného. "Zkušenosti, které mám z posledních dvou týdnů s lidmi u nás ve Dvoře Králové, jsou takové, že lidé jsou v šoku. Na vrátnici se mi omlouvali, že mě kroužkovali. Chápání lidí je jiné. Říkají mi, že přece volby nejsou jen o tom, aby se z nich vygenerovali poslanci, ale že to je i určitá forma podpory, dávají hlas těm, kterých si váží. Na tom něco je," dodal.