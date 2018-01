"Fatální selhání zákona." Trutnovského senátora mohou volit třeba i Pražané, na podvod se nepřijde

před 2 hodinami

Problematické může být to, že voliči do jedné obálky budou házet hlasy jak pro senátorské kandidáty, tak pro prezidentské.

Praha - Až příští pátek vyrazí občané na Trutnovsku vybírat v prvním kole svého prezidentského kandidáta, budou moci současně v předpokládaném druhém kole volit i senátora. Oba hlasy - jeden pro senátora a druhý pro prezidenta - pak vloží do společné obálky. Tímto způsobem budou Češi hlasovat vůbec poprvé a může to způsobit vážné problémy.

V lednu tráví řada lidí víkendy na horách a díky voličským průkazům mohou volit prezidenta právě tam - tedy mimo místo svého bydliště. Pokud se hlas rozhodnou odevzdat v trutnovském senátním obvodě, potkají u volebních uren místní, kteří kromě prezidentského kandidáta dají do obálky i jméno svého senátorského favorita.

Lidé s voličským průkazem a bydlištěm mimo Trutnovsko se samozřejmě tamních senátních voleb účastnit nesmí, a proto od komise senátorské volební lístky nedostanou. Hlasy se ale do obálky dávají až tajně za plentou, a pokud se například Pražan k těmto lístkům dostane, nikdo nemá šanci odhalit, že do obálky dal nezákonně i lístek pro senátora.

Ministerstvo vnitra to za problém nepovažuje. Komise již dostaly instrukce, aby nevyužité lístky hlídaly, a zabránily tak tomu, aby se dostaly do rukou těm, kdo volit v senátních volbách nesmí. "Komise vám lístky nevydá, nezískáte je mezi zbytky volební dokumentace a ani za plentou. Komise budou pravidelně uklízet, aby se někde neválely," říká náměstek ministerstva vnitra Petr Mlsna.

Volební lístek však může kdokoliv vynést ven, kam už komise nedohlédnou. "Jestli tam jdete s cílem hlasovat, i když k tomu nejste oprávněn, tak se dopouštíte trestného činu. A tomu já nemohu zabránit. Tomu nemůže zabránit nikdo na světě ani v jiném typu voleb. To je, jako když nechám odemčené auto a vy mi odpovíte, že mi ho ukradnete. To můžete, ale pak vás zavřou," říká náměstek Mlsna.

Fatální selhání zákona, říká odborník

Podle politologa Tomáše Lebedy může jedna obálka způsobit řadu problémů. "Je to fatální selhání volebního zákona," říká. Hlasy ze dvojích různých voleb budou Češi do jedné obálky dávat poprvé. Dosud vždy když voliči hlasovali ve dvojích volbách najednou, dávali každý hlas do různých, barevně odlišných obálek. V případě prezidentských voleb však zákon nařizuje pouze jednu obálku.

"O platnosti hlasu rozhoduje obálka, nikoliv lístek. Lístek se namnoží, ale obálka je člověku vydána skutečně jen jedna oproti občanskému průkazu. Nemůžete si od volební komise vyzvednout dvě. Na obálku je vázána platnost. S tím souvisí všechny problémy," říká Lebeda.

Neuznává ani stanovisko ministerstva, že dostačujícím varováním může být hrozba trestního stíhání. "Tenhle argument je velmi slabý. Organizace voleb by měla být taková, aby se minimalizovala nebo zamezila možnost zákon porušit a hlasovat protiprávně. Tady skutečně máme situaci, kdy k protiprávnímu jednání může dojít a my jenom říkáme ano, možné to je, ale bude to protizákonné," domnívá se Lebeda.

Pochybnosti o tom, zda hlasovali jen oprávnění voliči, mohou vést až k soudním stížnostem. "Může to být předmětem stížnosti na výsledek voleb, kterou bychom rozhodovali na Nejvyšším správním soudu. Napadnutelné může být všechno. I tohle může být jistě předmětem volebních stížností, ale vůbec nemohu komentovat, jestli by taková námitka měla naději na úspěch," řekl Aktuálně.cz předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Senátorka a bývalá předsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová však volbu jednou obálkou nepovažuje za zvlášť rizikovou. "Myslím si, že to tak hrozná hrozba není. Kdyby se to dělo masově, tak by to přitáhlo pozornost a pak by se to řešilo," říká Wagnerová.

Riziko by se však mohlo ještě výrazně zvýšit, kdyby se současně s prezidentskými volbami konalo už první kolo senátorských voleb. V takovém případě by občané volební lístky neobdrželi až ve volební místnosti, ale byly by jim rozeslány do poštovních schránek. Tehdy by se k nim mohl snadno dostat i ten, kdo volí senátora v jiném obvodě.

Od roku 2014 byl senátorem na Trutnovsku Jiří Hlavatý, který ale o mandát přišel ve chvíli, kdy byl loni v říjnu zvolen do Poslanecké sněmovny. Hlavatý se bránil, že nevěděl, že mu mandát zanikne už samotným zvolením. Svého poslaneckého mandátu se následně vzdal a ve volbách, jejichž první kolo začne v pátek, znovu kandiduje.

Proti němu stojí vrchlabský starosta Jan Sobotka, místostarosta Úpice Karel Šklíba, zastupitelka Trutnova Iva Řezníčková, Jaroslav Dvorský, Blanka Horáková, Luďka Tomešová, Klára Sovová a Terezie Holovská.