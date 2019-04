Živě: Opozice usiluje o mimořádnou schůzi sněmovny. Řešit chce Babiše i rozpočet

Petra Fialu k vyvolání mimořádné schůze přesvědčila reakce Babiše na zprávu NKÚ. "Předseda vlády tuto zprávu odbyl slovy, že ji nečetl, ale i když ji nečetl, tak ví, že není v pořádku," řekl mimo jiné Petr Fiala. "Podstatné je, co tam píší. To předseda vlády ani jednou nezpochybnil. Zpochybnil postavení předsedy NKÚ a rozsah jeho pravomocí, nezpochybnil ale to, co se tam píše," řekl Fiala.