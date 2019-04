K zásahům do systému státních zástupců bude ČSSD velmi citlivá, vzkazuje Hamáček

Pokud by měl kabinet hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, ČSSD by ve vládě skončila, řekl na zahájení stranické kampaně do Evropského parlamentu předseda Jan Hamáček. Podle něj není pro personální změny na státních zastupitelstvích důvod. Nejužší vedení ČSSD bude tento týden o situaci v koalici jednat.

Sociální demokraté sice příliš nekomentují, že si hnutí ANO vybralo Marii Benešovou na post ministryně spravedlnosti, ale vzkazují jí, že bude muset upustit od zamýšlených změn na státních zastupitelstvích. Její nápad omezit funkční období nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se nelíbí předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, ani prvnímu místopředsedovi strany Romanu Onderkovi.

Hamáček navíc striktně odmítl jakékoli pokusy Zemana vyměnit. "Pokud by se ve vládě mělo hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce, tak to bude poslední hlasování této vlády," prohlásil Hamáček v úterý ráno. Případné personální změny v nejvyšším státním zastupitelství Hamáček označil za zásadní problém. "To by pro nás byl důvod z této vlády odejít," prohlásil před novináři.

Benešová odmítla, že by nějaké čistky chystala, je to podle ní "naprosto nesmyslní hysterie". "Kdybychom chtěli vyhodit Pavla Zemana, mohli jsme to udělat už dávno," řekl o víkendu deníku Právo Babiš.

Spor o Zemanovo funkčního období

Stejně tak bude sociální demokracie bránit případným změnám v systému státních zastupitelství. Benešová před několika dny řekla, že nechce odvolat Zemana z funkce, ale hodlá předložit návrh, aby v křesle nejvyššího zástupce seděl jen vymezený čas.

"Bude stanoveno funkční období, protože nejvyšší státní zástupce nemá funkční období jako jediný, což je anomálie, i pokud jde o evropskou legislativu. Tak se bude stanovovat. Já už jsem takový zákon předkládala v Rusnokově vládě, bohužel nebyl přijat," uvedla v rozhovoru pro Českou televizi.

Ani tento záměr ale sociální demokraté nepodporují. Podle Hamáčka by pokus o takovou změnu byl důvodem pro zahájení koaličních jednání. "Nevidím důvod, abychom teď sahali do systému státních zástupců. Na toto bude sociální demokracie velmi citlivá," prohlásil Hamáček.

Nejužší vedení ČSSD bude tento týden o situaci v koalici jednat, ale už nyní je jasné, že Hamáčkův postoj jeho kolegové sdílí. "To není věc, kterou by sociální demokracie podporovala. Státní zastupitelství by mělo mít klid na práci a z tohoto pohledu bych v žádném případě nepodpořil požadavek na zkrácení funkčního období," řekl první místopředseda strany Roman Onderka.

Budou se volit šéfové vrchních soudů

Lidové noviny v sobotu upozornily, že Benešová bude mít možnost výrazně ovlivnit podobu justice výběrem šéfů klíčových institucí. V září končí předseda Vrchního soudu v Olomouci Robert Gryga, v lednu 2020 pak předseda pražského vrchního soudu Jaroslav Bureš. U vrchních soudů se rozhodují v odvolání nejzávažnější kauzy.

Příští rok mohou mít nové předsedy také krajské soudy v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Plzni i Městský soud v Praze, kde vyprší mandát Liboru Vávrovi. V roce 2021 přijdou obměny na krajských soudech v Brně či Ústí nad Labem.