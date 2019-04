Chceme od premiéra odpovědi. ODS, piráti a lidovci svolávají mimořádnou schůzi

před 46 minutami

Už tak napjaté vztahy mezi premiérem Andrejem Babišem a opozicí se ve čtvrtek dopoledne ještě přiostřily. Předseda ODS Petr Fiala oznámil, že společně s piráty a lidovci chtějí mimořádnou schůzi sněmovny, která by řešila mimo jiné Babišův střet zájmů. Podle Fialy by Babiš, kterého policie tento týden navrhla obžalovat, neměl vůbec v čele vlády stát. Souběžně s tímto oznámením žádala opozice premiéra, aby zveřejnil národní investiční plán, což on rázně odmítl.

Tři předsedové stran přišli ve čtvrtek dopoledne na společnou tiskovou konferenci a oznámili, že požádají o svolání mimořádné schůze sněmovny. Jako první mluvil předseda ODS Petr Fiala, podle kterého existují tři velmi závažná témata, kvůli kterým je třeba svolat mimořádnou schůzi. "Prvním je projednání zprávy NKÚ za rok 2018, druhým je projednání deficitu státního rozpočtu a třetím situace kolem předsedy vlády a jeho střetu zájmů, který už dávno přerostl hranice České republiky a je stále velkým tématem už i na půdě orgánů Evropské unie," oznámil Fiala. Podobně mluvili také zástupci pirátů a lidovců. "Nejsme tady kvůli Andreji Babišovi, ale kvůli vládě, která stojí na místě," stěžoval si šéf KDU-ČSL Marek Výborný, podle kterého vláda není schopná dát například peníze na sociální služby. "Je to obrovská nezodpovědnost, jak se vláda chová. Naslibuje, a potom zjistí, že peníze nemá," kritizoval nový předseda lidovců, podle kterého je vláda v obrovské personální bídě. Podle Výborného chtějí nejsilnější tři opoziční strany slyšet, co bude vláda dělat s rozpočtem. "Ten se nevyvíjí dobře pro Českou republiku, ani pro její občany," řekl Výborný. "Chceme slyšet odpovědi pro občany naší země, chceme debatovat o budoucnosti. Zemi nelze řídit jako firmu," dodal. Zdaleka ale není jisté, že sněmovna program mimořádné schůze schválí, protože vláda má jasnou většinu. V takovém případě by podle Fialy vystoupili alespoň ti politici, kteří mají právo mluvit i bez schválení programu. "Řada bodů, které chceme diskutovat na mimořádné schůzi, se na běžnou schůzi vůbec nedostanou kvůli vládním stranám," vysvětloval Fiala. Společně s @kdu a @PiratskaStrana jsme iniciovali svolání mimořádné schůze, na které se chceme zabývat:

1) zprávou NKÚ za rok 2018

2) hrozícím deficitem státního rozpočtu

3) situací kolem předsedy vlády a jeho střetu zájmů, který už dávno přerostl hranice ČR. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 18, 2019 Národní investiční plán? Tajný Zatímco předsedové těchto stran v přízemí sněmovny pořádali tiskovou konferenci, v prvním patře se dostali do ostrého sporu s premiérem Babišem předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a předseda klubu pirátů Jakub Michálek. Důvod: národní investiční plán. Zatímco oba šéfové klubu tvrdili, že Babiš v minulosti slíbil plán zveřejnit, předseda vlády to odmítal. "Proč bych vám ho dával? Je to náš interní materiál. Dokud ho vláda neschválí, není k tomu důvod," prohlašoval Babiš a dlouze ve sněmovně mluvil o tom, co všechno se snaží dělat, aby vláda uvolnila peníze z rozpočtu na různé účely. "Zrovna dnes ráno jsem se s předsedkyní Asociace krajů Janou Mráčkovou Vildumetzovou dohodl, že dám krajům přes dvě miliardy na školky," oznámil Babiš. Zbyněk Stanjura z ODS položil Andreji Babišovi jednoduchou otázku - kdy zveřejníte vládní investiční plán, jak jste slíbil? Odpovědí bylo 30 minut proudu vnitřního vědomí pana premiéra. Dovolil jsem si připomenout předvolební billboardy ANO 2011. pic.twitter.com/uVBw9qjVnG — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) April 18, 2019