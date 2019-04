Piráti chtějí přes sněmovnu zatlačit na Brusel, aby zveřejnil audit o Babišovi

před 2 hodinami

Z pondělního jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu europarlamentu vyplynulo, že rozsáhlý audit prověřující možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše by mohl být připravený do poloviny května. Je to později, než se plánovalo původně, a navíc může trvat další týdny či měsíce, než se výsledky auditu dostanou na veřejnost. To chce změnit Česká pirátská strana, a proto navrhne sněmovně, aby vyzvala Evropskou komisi ke zveřejnění auditu ve chvíli, kdy ho odešle českým úřadům. Sněmovna by o návrhu mohla hlasovat už na nadcházející schůzi.

Zatím není jasné, jaké jaké politické strany by návrh pirátů byly ochotné podpořit. Aktuálně.cz jejich stanoviska zjišťuje. Přesná formulace, kterou piráti navrhují ke schválení sněmovně, zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Evropskou komisi, aby závěrečnou zprávu o auditu, který probíhal v ČR v souvislosti se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše v lednu a únoru 2019, oficiálně zveřejnila ke stejnému datu, kdy bude zaslána českým úřadům." S podezřením, že Babiš porušuje nařízení EU o střetu zájmů platné od loňského srpna, přišla organizace Transparency International ČR a právě Česká pirátská strana. Babiš podle nich může i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Čeští piráti už Evropskou komisi před časem požádali, aby předběžné závěry auditu zveřejnila.