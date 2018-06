Krčál nebude zasahovat do trestních oznámení, která podala kvůli zakázkám jeho předchůdkyně Němcová

Krčál řekl, že nejprve je nutný zákon o sociálním bydlení, pak může přijít na řadu omezení dávek na bydlení.

Lány (Kladensko) - Nastupující ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) nebude zasahovat do trestních oznámení, které ministerstvo podalo v době působení končící ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) na minulé vedení resortu kvůli zakázkám na informační systémy.

Po pondělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech Krčál novinářům také řekl, že nejprve je nutný zákon o sociálním bydlení, pak může přijít na řadu omezení dávek na bydlení.

Redukci v doplatcích na bydlení a změny v příspěvcích na bydlení připravila Němcová. Sociální demokraté už dříve ohlásili, že pokud ministerstvo povedou, její návrh stáhnou. Krčálovi se nelíbí, že záležitosti kolem sociálního bydlení řeší tři instituce - ministerstvo práce a sociálních věcí, úřad práce a ministerstvo pro místní rozvoj, které chystá zákon o sociálním bydlení. Je nutná dohoda o tom, že záležitost bude řešit jedna instituce, uvedl Krčál.

Ministerstvo podalo za Němcové celkem 11 trestních oznámení, před ní úřad vedla sociální demokratka Michaela Marksová. "Trestní oznámení nechám proběhnout prošetřením policie a orgánů činných v trestním řízení. Určitě do nich nebudu zasahovat," řekl nastupující ministr. Chce se ale, jak uvedl, seznámit s prověrkami, které nechala provést Němcová.

Zemana seznámil Krčál se svými prioritami, k nimž patří personální stabilizace, opětovné rozdělení ministerské sekce IT a ekonomiky, která by měla podle něho být spojena s evropskými fondy, a seniorská a rodinná politika.

Krčála překvapilo, že prezident připomněl dobrovolnictví. "Dobrovolnictví v sociálních službách a v ostatních oblastech je velké téma, zaslouží si podporu ministerstva práce a sociálních věcí a také státu," uvedl budoucí ministr. Zemanovi slíbil, že prověří, zda se chystá příslušný zákon.

Krčál dále uvedl, že se dohodl se Zemanem na zvýšení investic například do domů pro lidi s demenci a do hospiců. Řekl ale také, že nemá představu o možné důchodové reformě. Poukázal na to, že ve vládním programu se píše o diskusi o ní.