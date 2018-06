Poche má krizový plán. Jestli Zeman neustoupí, chce na ministerstvu zahraničí pracovat s Hamáčkem

Možnost, že by mohl dostat jiný post na ministerstvu zahraničí, Miroslav Poche nevyloučil.

Praha - Miroslav Poche (ČSSD) stále počítá s tím, že se i přes odpor prezidenta Zemana stane šéfem diplomacie v nové vládě Andreje Babiše. Potvrdil, že se ale připravuje krizový scénář pro případ, že se Zeman nezachová podle ústavy.

"Pan premiér Babiš už nominoval 14 ministrů a já jsem mezi nimi," připomněl Aktuálně.cz Miroslav Poche. V ČT dříve připustil, že by mohl nastoupit na jiný post na ministerstvu zahraničí, které by dočasně řídil šéf ČSSD Jan Hamáček.

"My se pouze připravujeme na krizový scénář, kdy prezident neučiní, co mu ukládá ústava," vysvětlil pro Aktuálně.cz Poche. O jakou jinou funkci by mohlo jít, Poche neupřesnil. Pokud by zůstal europoslancem, podle zákona by do služebního poměru v Černínském paláci nastoupit nemohl, tedy ani na pozici náměstka.

Hamáček po pátečním jednání v Lánech řekl, že by mohl řídit nějaký čas diplomacii sám, pokud by Zeman odmítal Pocheho jmenovat. "My jsme mluvili o situaci, která by nastala, pokud by pan prezident nevyhověl návrhu pana premiéra a nejmenoval Miroslava Pocheho ministrem zahraničí," upřesnil.

Poměrně ostře se k situaci vyjádřil šéf pražské organizace ČSSD Petr Pavlík, do níž Poche patří. "Nevidím jediný důvod, proč bychom měli nějakým dalším způsobem ustupovat a hledat řešení za Babiše. On si to má se Zemanem vyjednat sám a pokud nechce, ať si jde do vlády s někým jiným," řekl.

Pokud začíná Babiš chválit Hamáčka za konstruktivní přístup, jde o "varovný signál", doplnil Pavlík. Řešení, že by diplomacii řídil Hamáček, pokládá za špatné, neboť by podle něj dostalo ČSSD pod tlak.

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek označil situaci za novou, ČSSD by podle něj o ní měla jednat. "Ještě před hlasováním o důvěře musí být jasné, že platí vše, co bylo dohodnuto. Když nedokážeme něco prosadit nyní, po hlasování to bude ještě obtížnější," soudí.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka připomněl, že Babiš prezidentovi jména kandidátů na ministry předal včetně Pocheho, nyní se čeká, jak se zachová prezident. "Avizovaná možnost (řízení dvou resortů) předsedy Hamáčka problém neřeší, ale jen odsouvá," míní Onderka, jenž podobně jako šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha očekává debatu na úterním stranickém grémiu.

Video: Miroslav Poche a Jan Hamáček po jednání s prezidentem