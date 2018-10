Podnikatel chce chránit Zlín před muslimy, k místu na kandidátce mu pomohl Valenta

Zlínský podnikatel David Nepimach, který patří k vůbec nejbližším spolupracovníkům známého protiislámského aktivisty Martina Konvičky, získal díky vlivu podnikatele a senátora Ivo Valenty přední místo na zlínské kandidátce Strany soukromníků, svobodných a nezávislých.

Zlín - Na sociálních sítích vystupuje podnikatel David Nepimach jako "zlínský patriot" a na první pohled zaujme tím, že chce chránit bezpečnost Baťova města před údajným muslimským nebezpečím.

Bývalý místopředseda protiislámské Iniciativy Martina Konvičky kandiduje jako nestraník na volitelném, třetím místě za koalici Strany soukromníků, Svobodných a Nezávislých, za kterou stojí senátor a podnikatel Ivo Valenta.

"Osidlování Evropy (včetně České republiky) muslimy a likvidace původního obyvatelstva a kultury je pečlivě plánováno a připravováno již dlouho. A je jen na nás, zda to svou lhostejností a nicneděláním dopustíme. Já budu Zlín bránit! Pomozte mi s tím!" vyzýval emotivně letos v září na Facebooku Nepimach, který sdílí obdobné názory jako například Tomio Okamura nebo Martin Konvička.

K němu má Nepimach velmi blízko, vytvořili spolu spolek Sedmá republika. Tam zlínský podnikatel figuruje jako předseda, Konvička jako místopředseda. Společně také loni oznámili vznik spolku, a to ze srbského pohoří Mokra Gora. "Zdravíme vás z hrdé země, která není v EU ani NATO, a která je hradbou křesťanské Evropy proti rozpínavému islámu," oznamoval na videu Konvička, vedle kterého stál právě Nepimach. Podle Konvičky je potřeba dát Českou republiku "naprosto zgruntu do pořádku". Budeme na tom pracovat, slibuje.

Nepimach, který se loni vyslovil pro zavedení kurzů sebeobrany na školách, uspořádal v nynější předvolební kampani už dva branné dny. Při své prezentaci kandidátky na webu přitom dává jasně na vědomí, o co chce usilovat především. "Ve Zlíně chci v každém případě udělat pořádek s bezdomovci a nepřizpůsobivými obyvateli," avizuje u své fotografie.

V rozhovoru pro web Nová buržoazie letos v červenci prohlásil, že pokud bude mít na starosti bezpečnost Zlína, chce pomoci lidem v případě války nebo přírodní katastrofy. "Nejde jen o migraci. Od přírodních katastrof až po vypuknutí války, která se samozřejmě dotkne i České republiky a případně Zlína," soudí v rozhovoru.

"Mám připravený takový projekt, kdy bych lidi, kteří by měli zájem, připravil, jak si sami pomoci minimálně v prvních dnech nějaké katastrofy. Než spoléhat na záchranné složky, které se dostanou za dva, za tři dny," tvrdí Nepimach.

Loni vysvětloval svou vizi České republiky jako země, která bude mít svůj vlastní model, který nebude ani západní, ani východní, ale půjde o tzv. čechizaci. "Pro zajištění suverenity naší země chceme odchod z Evropské unie, chceme zavedení kurzů sebeobrany na školách a vytvoření národní gardy," navrhoval Nepimach, podle kterého by měli mít volební právo jen ti, kteří platí daně a chtějí se podílet na obraně země. "Chceme také ukončení neomarxistické výchovy na školách, která dehonestuje rodinu ve prospěch dennodenně vymýšlených menšin," pokračoval.

Jestli jste vlastenec, musíte souhlasit

Nepimachovo dosavadní působení se týkalo omezeného množství lidí. Nyní ale dostalo jeho veřejné působení zcela novou podobu a po komunálních volbách v prvním říjnovém víkendu může být skutečně tím, kdo bude spolurozhodovat o další budoucnosti Zlína.

Objevil se totiž na kandidátce koalice Strany soukromníků, svobodných a nezávislých, která nevystupuje nijak radikálně, a dokonce ji vede dlouholetý úspěšný mluvčí policistů a hasičů Ivo Mitáček, který v posledních letech pracoval v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

V umístění Nepimacha vysoko na kandidátce hraje velkou roli senátor a podnikatel Ivo Valenta, který Stranu soukromníků finančně podporuje. Zastupuje ji i v Senátu a je na čtvrtém místě zlínské kandidátky do komunálních voleb hned za Nepimachem. Valenta se s Nepimachem setkal a po jejich jednání mezi čtyřmi očima se nakonec dostal "zlínský patriot" před Valentu. Přitom dostal slib, že bude moci mít na starosti bezpečnost města, o což usiloval.

"Obával jsem se, jestli nebudou proti někteří členové z koaliční strany Svobodní, ale nebyli, dvojka naší kandidátky, Jiří Procházka, mi řekl, že se mnou víceméně souzní až na některé detaily," řekl Nepimach Aktuálně.cz.

Nejdůležitější ale podle něj bylo stanovisko zmiňovaného Valenty. "Komu tyto strany patří, a kdo je platí, to asi víte. Tak s tímto člověkem mám naprosto stejnou rétoriku. Jestli jste četl pana Ivoše Valentu a jeho věci, řekl bych, že je ještě ostřejší a v některých věcech nejsem ani já tak ostrý," vysvětluje Nepimach.

Pokud jde o jedničku kandidátky, dlouholetého policistu Ivo Mitáčka, tak ten se podle zlínského podnikatele přidal ke kandidátce později. Možná i proto má bezpečnost na starosti právě Nepimach, podle kterého o něj Valenta i další hodně stáli. "To vidíte i z toho místa, které jsem dostal. Původně měl být na třetím místě pan Valenta. Když si mě ale vyslechl, tak nakonec bylo rozhodnuto, že budu před ním. Velmi si toho vážím," sdělil Nepimach.

"Pokud jste opravdu Čech a vlastenec, tak nevím, s kterým mým slovem byste nesouhlasil. Nelíbí se mi, že se vytrácí vlastenectví, které v žádném případě nepovažuji za nacionalismus," vysvětlil Nepimach.

Nepálil jsem korán, ale jen jeho překlad

Loňské pálení koránu vysvětluje tím, že mu ve skutečnosti nešlo o korán, ale nelíbilo se mu, že na Slovensku vzaly soudy do vazby ženu, která pálila korán. "Chtěl jsem ji podpořit, protože jsem pro svobodu slova. Nikdo by neměl být za své názory trestaný. Navíc jsem spálil jen překlad koránu, který má stejnou cenu jako třeba Svět motorů, který čtu," míní Nepimach.

Čtyřiadvacetiletá Slovenka se natočila při tom, jak použila korán jako toaletní papír, následně ho pomočila a zapálila. Zároveň na video řekla: "Půjdu po každém jednom muslimovi. Pro mě jsou to paraziti, kteří jsou horší než svrab."

Nepimach na sociálních sítích sdílel například článek z proruského webu Světkolemnasinfo.cz, který informuje o vyšetřování letecké tragédie ze 17. července 2014, kdy bylo nad východní Ukrajinou sestřeleno letadlo s 298 lidmi. Podle sdíleného webu "je zcela nepochybné, že se poblíž boeingu nacházela ukrajinská stíhačka", čímž naznačuje, že civilisty zavraždili Ukrajinci. Ve skutečnosti mezinárodní vyšetřovací týmy předložily řadu důkazů o tom, že letoun sestřelil raketový systém, který byl součástí ruských ozbrojených sil.

Nepimach nakonec připouští, že s jeho některými příspěvky na sociálních sítích mají problémy i někteří lidé ze stran, za které kandiduje, ale on si trvá na svém. "Ptal jsem se jich: Chcete mě? Nechcete? Když mě chtěli na kandidátku, řekl jsem, že nebudu ovce, nechci být součástí stáda, které jde určitým směrem. Do směřování Strany soukromníků a svobodných nebudu házet vidle, ale své názory nezměním," prohlašuje.

Ve Zlíně mu vadí bezdomovci, jejichž situaci by chtěl v případě zvolení řešit co nejdříve. Nelíbí se mu, že jsou často na lavičkách v centru města. Na otázku, jak by vypadal jím avizovaný "nekompromisní přístup k bezdomovcům a nepřizpůsobivým", odpovídá, že by bezdomovce nechal odvézt na okraj města.

Když měl ale odpovědět, jak by je tam udržel a co by tam s nimi dál dělal, už konkrétně neodpověděl. Určitě by se jim ale podle něj věnovaly organizace, které jsou k tomuto určeny. "To vám ještě nedokážu říci, rozhodl bych se podle studií, které bych zadal studentům specializovaným na toto téma. Určitě bych se obrátil i na neziskovky, které se těmto problémům věnují," říká.

Pro neziskové organizace však Nepimach nemá velké pochopení. Je pro zrušení dotací pro neziskové organizace a na sociálních sítích například sdílel článek z Parlamentních listů s titulkem, že neziskovky jsou "tasemnice". Články z tohoto webu, který ministerstvo vnitra označuje za dezinformační, sdílí často. Spolumajitelem společnosti, která Parlamentní listy vydává, je právě Ivo Valenta.

Valentovi se líbí Nepimachovy názory i plány pro Zlín

Senátor a podnikatel Ivo Valenta na dotazy Aktuálně.cz potvrdil, že za Nepimachem stojí a v řadě názorů s ním souhlasí. "Nepřizpůsobiví a radikální migranti v České republice a v křesťanské Evropě nemají co dělat. Tím, že bude Evropa vítat statisíce nebo dokonce miliony migrantů s odlišnou kulturou, hodnotami a stylem života, napáchá nevratné škody," říká Valenta.

Kromě názorů jsou Valentovi blízké i Nepimachovy plány ohledně Zlína. "V řadě jeho nápadů s ním souhlasím - ať už se jedná například o koncepci řešení situace s bezdomovci, tak třeba návrat pošty do centra města," podotkl Valenta. "Pan Nepimach je stejně jako ostatní osobnosti na čelných pozicích kandidátky člověkem, kterému na budoucnosti Zlína záleží, má spoustu návrhů a myšlenek na zlepšení místního života a dokáže dotáhnout věci do konce," dodává Valenta.

Jednička kandidátky Ivo Mitáček s Nepimachem rovněž souhlasí. Na otázky, zda mu nevadí některé radikální názory, členství v organizaci společně s Konvičkou či sdílení webů s nepravdivými informacemi, odpověděl, že žijeme v demokratické zemi, kde má každý člověk právo svobodně vyjádřit svůj názor. "Nikdo z našich kandidátů nepodléhá stranickému diktátu a může pochopitelně prezentovat své myšlenky," uvedl Mitáček.

Sám Nepimach si uvědomuje, že mnozí potenciální voliči nepovažují odpor proti islámu a migrantům za regionální téma. Pro takové má ale "zlínský patriot" jasný vzkaz. "Že se netýká Zlína? Co já vím, kolik pomatených vítačů se skrývá na kandidátkách jednotlivých stran a volebních uskupení usilujících o křesla ve zlínském zastupitelstvu?" ptá se Nepimach a hned vzápětí si na Facebooku odpovídá: "Pokud by někdo takový měl rozhodovat o osudu města, budu mu vzdorovat z jakékoliv pozice!"