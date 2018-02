Letáky o Zemanově přímém postupu byly závažnější než lži o Drahošovi v StB, tvrdí ministr vnitra

před 5 hodinami

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar by chtěl, aby se policie víc zaměřila na projevy nenávisti. "Každý u tohohle problému ale musí začít jinak. A to hlavně veřejně činné osoby. Pokud takové projevy budeme podněcovat některými nešťastnými vystoupeními na různých úrovních, a to i na půdě sněmovny, kultuře a napětí ve společnosti to neprospívá," řekl Metnar. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví i o dezinformacích při prezidentské volbě a o tom, zda se v Česku dá koupit trestní stíhání, jak tvrdí premiér Andrej Babiš.

Během prezidentských voleb jste vystoupil a varoval před letákem, že prezident Miloš Zeman automaticky postupuje do druhého kola. Proč jste se podobně nerozhodl i vůči jiným kandidátům? Třeba o Jiřím Drahošovi se rozesílaly maily o tom, že byl u StB, že je pedofil a podobné věci, které se dají jednoduše vyvrátit.



Je to úplně jednoduché. Když nastaly problémy, které se týkaly pana prezidenta Zemana, tyto informace jsem se dozvěděl okamžitě z médií, bylo podáno trestní oznámení. Ne že bych ty ostatní problémy nezaznamenal, ale šly řekněme trochu kolem, mělo to jiný charakter. Kdyby to mělo stejný charakter závažnosti, řešil bych to. A upřímně, neměl jsem ani tolik času to sledovat. U Zemana to byl najednou velký problém, a proto jsme to vyvraceli. Kdyby nastala podobná situace kolem jiných kandidátů, zachoval bych se stejně.

Na vyhledávání dezinformací máte speciální útvar, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Oni vám nedoporučili na takovéto situace reagovat?

Ne.

Není podle vás chyba, že jste na tyto dezinformace nereagovali?

Na jednu stranu samozřejmě není nic ideální. Tyto útvary tu nejsou dlouho. V rámci voleb jsme upravovali model, aby byly akceschopnější. Drobné chyby se stávají a musíme se z nich poučit.

Jaké chyby máte na mysli?

Jsou to chyby neaktuálnosti podávání informací, nereagování. Jsou tady dezinformace, které se na začátku tváří jako běžné, ale na druhou stranu mají svůj potenciál zneklidnit občany. Na to je třeba reagovat, okamžitě doprověřit a dementovat. To je úkolem tohoto analytického pracoviště.

Když už jsme u "fake news", šéfovi SPD Tomiu Okamurovi jste nedávno řekl, že šíří dezinformaci, když v souvislosti se zátarasy u nákupních center mluví o zvýšené teroristické hrozbě. Ale proč tam vlastně jsou?

Se zátarasy se nezvýšil v žádném případě stupeň nebezpečí v Česku. Proto jsme tehdy vyvraceli Okamurova slova.

Takže toho vlastně některé strany jenom využívají?

Samozřejmě, že toho využily. Je to populismus. Budu se pokaždé distancovat od zbytečného strašení lidí a šíření těchto hrozeb. Protože víte, co to pak se společností dělá. Xenofobie, extremismus a další podobné projevy.

Počet zadržených migrantů v Česku je na úrovni před uprchlickou krizí. Není čas, aby ministr vnitra vystoupil a řekl, že krize pominula a už to není téma?

Téma to stále je. Krize ale v tom smyslu, jaká tu byla v roce 2015, opravdu už není. V některých číslech jsme se vrátili na úroveň před krizí.

Ale samozřejmě lidé se dále pohybují. Má to celou řadu aspektů, které to ovlivňují, stabilizace situace v některých zemích, která se může zase zhoršit, klimatické podmínky. A máme tu nějaké následky migrační krize.

V poslední době nám tady bují projevy nenávisti. Máme tady příklady, kdy to dělají lidé ve sněmovně, kdy to říkají politici… Neměla by policie být aktivnější ve stíhání takových projevů?

Co se týče policie, bude v tomto ohledu vždy co zlepšovat. Ale je to celospolečenský problém. Nejenom policie v tom musí být aktivní, ale i další. Policie do toho zasahuje po stránce represe a malým dílem prevence může mít nějaký efekt. Každý u tohohle problému ale musí začít jinak. A to hlavně veřejně činné osoby, aby si lidé uvědomili, že takové projevy jsou špatné. Pokud takové projevy budeme podněcovat některými nešťastnými vystoupeními na různých úrovních, a to i na půdě sněmovny, kultuře a napětí ve společnosti to neprospívá.

Nemá policie takové výroky pečlivěji zkoumat a stíhat? Neměla by policie v takových případech sama konat?

Každopádně. Musí konat nejen policie, ale i státní zastupitelství, které je někdy trochu upozaděné.

Ono to nyní vypadá, že pokud někdo nepodá trestní oznámení, tak to policie ignoruje…

To je zjednodušené. Vím, že policie a státní zastupitelství začaly konat v některých případech až na základě zveřejnění informací v médiích, ale policie hned poté začala sama být aktivní a ofenzivní.

V Německu je na to speciální zákon. Nemáme ho mít taky? Nemáme být aktivnější v trestání projevů nenávisti?

Zákon na to máme, nemusíme mít speciální. Je to dostačující. Není potřeba tvořit zákon nad zákon. Ale ano, pojďme to více vymáhat, buďme aktivnější a zaměřme se na projevy nenávisti.

Jsem připraven, že nebudu ministr

Nabídl vám Andrej Babiš místo ministra vnitra při sestavování druhé vlády?

Ne, nenabídl. Zatím jsme o tom ještě nemluvili a nevedli jsme hovor o členech budoucí vlády.

Připravujete se na tuto možnost, že už znovu nebudete ministrem vnitra?

Jsem připraven na všechny varianty a eventuality.

Co byste dělal, kdybyste odešel?

Jsem tu jenom chvíli. Ale první věc, kterou bych udělal, tak bych si odpočinul.

Jaká byla motivace přijmout nabídku ministra?

Motivace byla asi oblast bezpečnosti a otázka spravit ty věci, aby bezpečnostní sbory lépe fungovaly. A teď nemyslím pouze policii, ale třeba i hasiče.

Co se podle vás má změnit?

Začnu tím, co nefunguje. Problém je s personální naplněností a personální stabilizací bezpečnostních sborů. Neustále se zvyšují systemizované tabulky, místa u policie a hasičů. Sice neustále nabíráme nové příslušníky bezpečnostních sborů, ale na druhé straně nám jiní odcházejí. Stal se nám z toho takový "průtokáč".

Není to ale i hlubší problém v tom, že podle statistik máme víc policistů na počet obyvatel než třeba sousední Německo či Skandinávie nebo dokonce Británie?

Tu statistiku, co máte vy, nemám. Myslíte, že v rámci EU existuje jedna validní analýza, která by hovořila, kolik kde má být policistů? Neexistuje. Zaobíral jsem se tímto tématem, když jsem ještě pracoval na ministerstvu vnitra jako první náměstek. Tehdy vznikla analýza, kde se psalo, jaký by měl být počet. Byla to rádoby analýza, neprofesionální. Musíme se dívat nejen na českou úroveň, ale i světovou.

Co je ještě problém kromě personálních věcí?

Sdílení informací. Sice si je sbory sdílejí, ale mohlo by to být efektivnější. Mohlo by dojít k větší provázanosti mezi útvary a efektivnějšímu řízení.

To je i tím, že některé útvary spolu měly spory a nechtěly moc spolupracovat…

To je ale lidský problém. Je to na druhou stranu pravda, protože můžeme vymyslet sebelepší systém, ale musíte mít kvalitního člověka.

Jaké je řešení? Vyházet ty lidi, kteří nechtějí spolupracovat?

Ne, vůbec ne. Je potřeba se tím zaobírat a využít potenciál těch lidí. Je nutné vyřešit kariérní řád. Zamýšlím se nad tím, ale čím více jdu do detailů, tím vidím více složitostí. Vraťme se ale k tomu základnímu pravidlu. V detailu je ďábel, opravdu. Připravit opatření a změny, zvláště u bezpečnostních sborů, je velice těžké. Na jakékoli změny jsou velmi citlivé, do společnosti to přináší neklid a sociální napětí.

Zažili jsme to před dvěma lety, kdy se sloučily dva elitní útvary. Teď tady máme NCOZ, Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Jste spokojen s jejím fungováním?

Brzy budu hovořit s některými předními státními zástupci a NCOZ bude tématem. Budu chtít vědět, z jakého pohledu to vidí oni, jestli jim přijde změna efektivní. Není jiný záměr než objektivně zjistit, jaký je stav, a hledat problémy, pokud tam jsou. Na druhou stranu, ze statistických záznamů to teď vypadá lépe, než když oba útvary fungovaly samostatně.

Policii věřím, že nepracuje na objednávku

Když se bavíme o problémech spojených s bezpečnostními sbory, není problém, že premiér v demisi mluví o tom, že se dá koupit trestní stíhání?

Tyto informace mě samozřejmě znepokojují. Nevím, jestli je na tom něco pravdy, nebo ne. Domnívám se, že to není možné, a zatím nemám důvod mít k bezpečnostním sborům jakoukoli nedůvěru.

Mluvil jste o tom například s panem ministrem Pelikánem nebo panem premiérem Babišem?

S panem premiérem jsem na toto téma nehovořil. Rovněž jsem neměl čas o tom mluvit s panem Pelikánem, protože jsme řešili úplně jiné věci, které byly na programu.

Mluvil jste o tom s policisty? Jak vnímají, že někdo prohlásí něco takového na jejich adresu?

Na poradu ke mně chodí policejní prezident a na toto téma jsme se bavili. Samozřejmě, že k tomu zaujali stanovisko, že se od těchto informací distancují. Pokud existují nějaké konkrétní informace, je potřeba je začít okamžitě prověřovat.

A není to na vás? Vy můžete panu premiérovi říct, že pokud má nějaké důkazy, tak je může předat policii.

V tomto duchu už jsem se vyjádřil několikrát. Pokud pan premiér nějaké důkazy má, určitě už to řeší prostřednictvím svých právních zástupců.