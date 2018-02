Na každý hlasovací lístek samostatná obálka. Vnitro chystá změnu pro souběžné volby

před 3 hodinami

Praha - Ministerstvo vnitra chce problém možného ovlivnění hlasování při souběhu prezidentských voleb s jinými řešit rychlou novelou. Podle ní by lidé měli mít pro každý typ voleb samostatnou hlasovací obálku, řekl v úterý ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO). Opatření má zabránit tomu, aby volby kandidátů na senátora či zastupitele mohli v obci ovlivnit voliči prezidenta, kteří v ní hlasují s voličským průkazem.

"Každý lístek bude do samostatné obálky," uvedl Metnar. Dodal, že novelu by měla zanedlouho projednávat sněmovna.

Možnost ovlivňování hlasování se objevila při lednových doplňovacích volbách do Senátu na Trutnovsku, jejichž druhé kolo se konalo souběžně s prvním kolem prezidentských voleb. Lidé při něm poprvé vyzkoušeli možnost vkládat lístky pro prezidentské a senátorské kandidáty do jedné obálky. Kritici poukazovali na to, že přespolní voliči adeptů na hlavu státu mohli na Trutnovsku hlasovat i v senátních volbách.

Hlasování do jedné obálky je výslovně stanoveno pouze při souběhu prezidentských voleb s jinými. Například zákon o parlamentních volbách takovou možnost nestanoví.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) by preferoval lepší komfort pro voliče. "Není to zásadní otázka, která by byla potřeba rychle řešit, ale pokud se ministerstvo pro to rozhodne, je to přijatelné," řekl.

Sněmovna zatím dostala od vlády návrh novely o parlamentních volbách, která má pouze změnit hranice 17 senátních obvodů tak, aby každý člen horní komory zastupoval přibližně stejný počet voličů.