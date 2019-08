Fakta versus KSČM. Za vysokou cenu vepřového může mor prasat v Číně, nikoliv Lety

Za vzrůstající cenou vepřového masa v Česku nestojí zavření vepřína v Letech u Písku, ale světový růst cen kvůli výskytu afrického moru prasat v Číně, která následně zvýšila dovozy masa, říká ředitel Svazu chovatelů prasat ČR Jan Stibal. Vzrůstající ceny vepřového v souvislosti se zrušeným vepřínem, kde bylo na 13 tisíc prasat, dal do souvislosti předseda KSČM Vojtěch Filip.

Filip na Twitteru uvedl, že vláda vedená Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy korun a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 procent spotřeby. Filip to označil za zločin.

Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená B. Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30% naší spotřeby, to byl zločin. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) August 7, 2019

"To je naprostý nesmysl. Zrušení Agpi Písek na to rozhodně nemělo vliv. Pokud by mělo, tak by se to projevilo mnohem dříve," řekl Aktuálně.cz agrární analytik Petr Havel.

Za pravdu mu dává i Stibal. Také podle něj tato souvislost neexistuje. "Je to politika, já se do ní nemíchám, mne to nezajímá, ale z hlediska reálií to nemá nic společného se skutečností," řekl.

Podle něj o cenotvorbě rozhoduje evropský trh a právě vývozy do Číny. Chovatelé nyní prodávají kilogram prasete zpracovatelům za 44 korun, přestože náklady včetně krmiv rostou, aktuálně mohou mít zisk na kilogram mezi čtyřmi a pěti korunami. Od začátku roku jsou však podle něj v průměru na nákladové ceně.

Produkce vepřového ve druhém čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla meziročně o procento na 53 607 tun. Porážky prasat se zvýšily o 1,3 procenta na 587 700 kusů.

Ceny jatečných prasat se meziročně zvýšily o 13,6 procenta. Zemědělští výrobci prodávali jatečná prasata v průměru za 30,48 Kč za kilogram živé hmotnosti nebo 39,63 Kč za kilogram jatečně upraveného těla. Spotřebitelská cena kilogramu vepřové pečeně v červenci podle ČSÚ činila 132,6 koruny.

Podle ČSÚ bylo k 1. dubnu v Česku chováno 1,54 milionu prasat, meziročně o 13 134 méně. Chovatelé podle Stibala nyní čekají, zda zvýšení ceny nebude pouze krátkodobé, aby případně investovali do zvýšení výrobních kapacit.

Soběstačnost v produkci vepřového masa v Česku:

Rok Soběstačnost (%) 2010 63,8 2011 60,8 2012 54,5 2013 56,9 2014 57,2 2015 55 2016 55,1 2017 51,7 2018 51,5 2019* 50,7

Zdroj: MZe, ČSÚ, Celní statistika; * odhad

Podle údajů, které každý měsíc zveřejňuje ministerstvo zemědělství, neodpovídá Filipovu tvrzení ani údaj o soběstačnosti Česka v produkci vepřového masa. Ta podle úřadu činí letos 50,7 procenta, dlouhodobě se však snižuje.