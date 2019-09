První průzkum posílá KSČM mimo Sněmovnu. Komunisté se poprvé propadli pod pět procent

Aktualizováno před 2 hodinami

Komunisté by historicky poprvé spadli pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize a jehož se zúčastnilo 847 respondentů. Proti červnu si KSČM pohoršila o procentní bod. Vítězem voleb by s 30 procenty bylo hnutí ANO, které si od června polepšilo o 4,5 procentního bodu.

Na druhém místě zůstali Piráti se 17 procenty, od minulého měření oslabili o 1,5 procentního bodu. Třetí ODS si polepšila o 1,5 bodu na 14,5 procenta. Do Sněmovny by se dále dostaly SPD s osmi procenty, ČSSD s šesti procenty a s pěti procenty STAN a KDU-ČSL. Statistická chyba volebního modelu se ale pohybuje mezi plus minus 0,9 až 3,1 procentního bodu. Přinášíme výsledky aktuálního Volebního modelu ČT od agentury Kantar CZ. Právě teď @OtazkyVM. pic.twitter.com/o6flbPiEtE — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) September 8, 2019 Spolu s KSČM by se do dolní parlamentní komory nedostala TOP 09. "Považuji tento průzkum za nedůvěryhodný," sdělil ČTK k výsledkům průzkumu předseda KSČM Vojtěch Filip. SPD i sociální demokraté si od června pohoršili shodně o půl bodu a STAN ztratil procentní bod. Naopak lidovci si proti červnu připsali půl bodu navíc. O půl bodu si polepšila i nová politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra - hnutí občanů, ke vstupu do Sněmovny by jí to ale nestačilo. Získala by 3,5 procenta hlasů. Zelení by dostali 2,0 procenta. Průzkum se uskutečnil mezi 10. a 30. srpnem.