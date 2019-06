Klokánkům chybí peníze i letos, ministerstvo slibuje mimořádnou dotaci 25 milionů

Ministerstvo práce plánuje i letos mimořádné dotace na dofinancování klokánků a podobných zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísni (ZDVOP). Poslat jim chce dodatečně ze svého rozpočtu kolem 25 milionů korun, tedy stejně jako loni. V létě by vedení resortu chtělo dát návrh vládě k projednání. Ministerstvo chystá novelu o ochraně dětí. V návrhu počítá i se zvýšením státního příspěvku na pobyt dítěte z nynějších 22 800 korun měsíčně na 28 tisíc korun.

V Česku funguje šest desítek dětských azylových domů včetně klokánků. Jejich provozovatelé si na systém financování a nedostatek peněz dlouhodobě stěžují a pravidelně žádají o další částky.

"Chtěli bychom věc řešit co nejdříve. Částka bude zhruba stejná jako loni, tedy kolem 25 milionů korun," řekla náměstkyně ministerstva práce Jana Hanzlíková. Podle ní resort návrh na mimořádnou dotaci pro jednání vlády už připravuje.

Stát poskytuje zařízením na dítě příspěvek 22 800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené, musí dům udržovat v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí.

Ministerstvo práce plánuje příspěvek v připravované novele o ochraně dětí zvýšit na 28 tisíc korun. Se změnou pravidel vyplácení se ale zatím nepočítá. Hanzlíková řekla, že je to zatím jen návrh a ještě se bude projednávat.

"Pokud v zařízeních ubývá dětí, při částce na lůžko pak výdaje na dítě výrazně stoupají. Oba modely mají svá pro a proti," řekla Hanzlíková poslancům sněmovního sociálního výboru, který o náhradní rodinné péči jednal.

Nedostatek peněz měla v minulém volebním období vyřešit senátní novela, podle níž měly krizové domovy dostávat na lůžko 20 tisíc korun a k tomu částku na děti, o něž se starají. Horní komora návrh tehdy podpořila, sněmovna ho pak ale neprojednala. Financování měla pak změnit i novela o sociálních službách, ani tu ale v minulém volebním období dolní komora kvůli neshodám neprojednala.

Resort v minulosti počítal s tím, že by se klokánky a podobné domovy zařadily mezi sociální služby. Podle Hanzlíkové tato úvaha nyní není. Podle legislativního plánu by vláda měla dostat návrh změn zákona o ochraně dětí v září, platit by měl pak od pololetí příštího roku.

Na fungování zařízení ZDVOP se zaměřila i ombudsmanka. Situaci mapovala od roku 2016. Zprávu zveřejnila tento týden. Podle dokumentu zařízení neplní svůj účel. Děti v nich pobývají dlouho, a to v průměru téměř rok. Původně to měla být pomoc krátkodobá na nezbytně nutnou dobu. V těchto domovech končí i malé děti, přitom ty se měla upřednostnit péče v rodině.