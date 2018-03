Hamáček chce více času, s Babišem se sejdou až v úterý. Šéf ANO se místo toho potká s Filipem

před 1 hodinou

ANO a ČSSD v pátek o vládě jednat nebudou, předseda ČSSD Jan Hamáček požádal o víc času, strany se sejdou až v úterý. Informoval o tom premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Oba předsedové se měli sejít v pátek v 19 hodin, aby probrali výsledky rozhovorů expertních týmů.

Praha - Jednání o programových neshodách posunuli lídři hnutí ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček z dnešního večera na úterý. Po příletu Babiše z evropského summitu v Bruselu se s Babišem odpoledne naopak sejde předseda komunistů Vojtěch Filip.

Ten řekl, že chce s šéfem ANO před plánovanými schůzkami ve třech probrat inventuru dosavadních jednání. Komunisty v sobotu také čeká zasedání širšího vedení, které by mohlo definitivně schválit toleranci vznikající vlády.

Sociální demokraté začali programové průniky s hnutím ANO probírat později než komunisté. V pátek odpoledne se scházejí v Lidovém domě, aby definovali, které z priorit budou muset domlouvat na nejvyšší úrovni. Za největší neshody zatím označují daňové a finanční kapitoly.

Exministryně školství Kateřina Valachová při příchodu na jednání novinářům řekla, že trvá na startu reformy financování regionálního školství, kterou chce ministerstvo pod vedením Roberta Plagy (ANO) posunout o rok.

Babiš tento týden oznámil, že by chtěl, aby se příští týden začali scházet politici ANO, ČSSD a KSČM nad konečným zněním programového prohlášení vlády, se kterým by chtěl předstoupit před sněmovnu. Zatímco se sociálními demokraty počítá jako s menšími partnery do vlády, s komunisty jedná o tiché podpoře takového kabinetu.

Vedle programových neshod dělí ANO a ČSSD požadavky sociálních demokratů na obsazení ministerstev. Chtějí jich pět, mezi nimi i vnitro a spravedlnost, ANO přitom nabízí čtyři.