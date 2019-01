před 1 hodinou

Premiér Andrej Babiš sice končil rok 2018 s úsměvy na Staroměstském náměstí, kde podával rybí polévku a lidé mu do nového roku přáli, aby se držel, ovšem kdoví, jaký pro něj i Českou republiku letošní rok bude. Vždyť je to jen několik týdnů, co zrovna na Staroměstském náměstí žádaly desítky tisíc lidí Babišovu demisi. Co nás tedy v politice čeká v následujícím roce, kdy oslavíme už třicet let od revoluce? Redakce Aktuálně.cz shrnula nadcházející události do deseti bodů.