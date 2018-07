Kdyby chtěl dát Chovanec najevo silný odpor, mohl tu být a hlasovat proti důvěře vládě, říká Chvojka

Bývalý místopředseda ČSSD Milan Chovanec ve středu ráno oznámil, že se nezúčastní hlasování o důvěře vládě ANO a sociálních demokratů s podporou KSČM. "Každý z poslanců měl nějaké vnitřní pochybnosti. Kdyby chtěl dát najevo silný odpor, mohl tu být a hlasovat proti, což se nestane," řekl Chvojka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Věděl jste předem o tom, že Milan Chovanec nepřijde na hlasování o důvěře vládě?

Jan Chvojka: Pan Chovanec nám oznámil v úterý na jednání poslaneckého klubu, že má problém se vznikající vládou, ale nebude aktivně hlasovat proti a svou nevoli s touto vládou vyjádří tím, že nepřijde hlasovat vůbec.

Jaké argumenty použil? Hovořil o tom, co mu na vládě vadí?

Nechci mluvit za něj. Shrnul argumenty na svém facebookovém profilu a je to v podstatě to samé, co říkal nám v úterý ráno.

V klubu je více poslanců, kteří nejsou spokojení s podobou vlády. Co na to říkali?

Každý z poslanců měl nějaký vnitřní problém s tím, jestli jít do vlády s Andrejem Babišem a navíc podporované komunisty. Mezi ty, co měli pochybnosti, patřím i já. Nicméně jít do vlády má své plusy a mínusy, stejně jako nejít do vlády. V referendu se členové strany docela výrazně vyjádřili tak, že bychom do vlády jít měli. Máme šanci prosazovat svůj program a ovlivňovat politiku naší země, a to u kolegů nakonec převážilo.

Může se tato nevole Milana Chovance projevit v dalších hlasováních? Mohli byste pak být tím koaličním partnerem, který v klíčové situaci selže?

Dnešní neúčast kolegy Chovance neznamená, že až se bude hlasovat o nějakém koaličním návrhu, že o něm hlasovat nebude. Opravdu jde spíše o symbolické gesto. Není ztotožněný se vznikající vládou, ale kdyby chtěl dát najevo silný odpor, mohl tu být a hlasovat proti, což se nestane. Beru to jako symbolické vyjádření nesouhlasu s touto vládou.

Obě strany sociální demokracie i hnutí ANO porušily článek 3 koaliční smlouvy. Podle tohoto bodu jste měli zajistit, že při hlasování o důvěře budou všichni poslanci. Řešili jste to s Andrejem Babišem? Dospěli jste k něčemu?

To jsme neřešili. Něco takového ani zaručit nemůžeme. Nějakému poslanci se mohlo něco stát, mohla ho zajet tramvaj, mohl uvíznout na cestě z dovolené. Pokud vím, tak jeden poslanec ANO chybí, protože je na dlouhodobě plánované dovolené velmi daleko v Austrálii.

A chybí pan Chovanec. Takže je to fifty fitfy - od nich jeden, od nás jeden. Není potřeba si říkat, že byla porušena koaliční smlouva.

Podle článku 3 však porušena byla, ale vy to neřešíte.

Je to deklaratorní ustanovení, které hovoří zejména o tom, že obě strany mají zaručit dostatečný počet svých členů tak, aby vláda důvěru dostala. To, že chybí jeden člověk od nás a jeden z ANO, neznamená pro výsledek vůbec nic, vláda má stále dost hlasů na to, aby získala důvěru.

