Rozhodnu se až zítra, jestli vládu podpořím, řekla Šlechtová. O svém působení chce napsat knihu

Exministryně obrany Karla Šlechtová jako jediná z poslanců hnutí ANO veřejně říká, že nemusí hlasovat pro důvěru vládě. Připouští ale, že je sama.

Praha - Karla Šlechtová, bývalá ministryně obrany z hnutí ANO, se doposud nerozhodla, jak bude při zítřejším hlasování o důvěře vládě hlasovat. "Nechám to bez komentáře," odpověděla na přímou otázku, zda novou vládu podpoří. "Rozhodnu se až zítra," uvedla.

Žádný jiný poslanec ANO se v podobném duchu nevyjádřil. Hlas Šlechtové nicméně není rozhodující. Pokud by vládu aktivně podpořili všichni ostatní koaliční poslanci i komunisté, stále by měla 107 hlasů. Na získání důvěry stačí ve dvousetčlenné sněmovně prostá většina.

V ANO podle Šlechtové opoziční hlasy proti nové vládě neexistují. "Podívejte se na mě, jak jsem dopadla. Myslíte si, že někdo bude proti?" připomněla poslankyně své odstranění z vedení ministerstva obrany, kde ji vystřídal Lubomír Metnar. Bývalá ministryně to přisuzuje tomu, že se snažila rozplést korupční sítě.

"Bude to muset rozplést," prohlásila Šlechtová, v čem vidí největší výzvy pro svého nástupce. "Já už jsem to rozpletla, taky proto jsem musela asi jít. A pokud to (Metnar, pozn. red.) nechá znovu uzavřít, tak říkám bohužel," dodala.

Při hlasování o důvěře Šlechtové podle jejích slov vadí do poslední chvíle nejasná situace okolo přidělování resortů. Premiér Andrej Babiš teprve den před hlasováním o důvěře navrhl Jana Kněžínka na post ministra spravedlnosti, na který v úterý večer rezignovala Taťána Malá.

Babiš zároveň uvedl, že Kněžínek resort povede jen dočasně. Ve vládě, která před Poslaneckou sněmovnu ve středu předstoupí, chybí i ministr zahraničních věcí. Řízením resortu je dočasně pověřen šéf sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček.

Aktivní na sociálních sítích

Šlechtová nyní ve sněmovně sedí na samém okraji sektoru obsazeného hnutím ANO, blízko ministra Dana Ťoka a jednu řadu za sociálními demokraty. V posledních dnech je velmi aktivní na sociálních sítích, sama ale říká, že na ně přispívala i na postu ministryně.

Na sítích se například vymezila proti přirovnávání k odstoupivší ministryni spravedlnosti Taťáně Malé. "Působila jsem ve vládě téměř čtyři roky, ne týden. Mám svou hlavu i názory. I svou vlastní pravdivou 'story' důvodů mé likvidace," napsala.

Kritizovala také rozhodnutí premiéra Andreje Babiše nezveřejnit náklady na cesty všech ministrů. K zadání této analýzy Babiše přiměla právě Šlechtová, když Lidové noviny, deník z Babišova svěřenského fondu, upozorňoval na výdaje Šlechtové za VIP salonky na letištích.

Šlechtová také zveřejnila zprávy, které dostávala od svých příznivců, ukázala fotku fenky, kterou si pořídila, a pochválila všesokolský slet v Praze. Také se vymezila proti kolegovi z ANO Milanu Brázdilovi, který označil homosexuály za postižené. Před časem Šlechtová lidi s homosexuální orientací označila za "také svou komunitu".

Karla Šlechtová plánuje nadále pracovat jako poslankyně a oznámila - opět na sociálních sítích -, že chce o svém působení v politice napsat knihu. "Budou to memoáry. Jakým způsobem jsem se stala ministryní pro místní rozvoj, co jsem všechno musela snést od svých kolegů a podobně. Myslím si, že to bude zajímavá kniha. Občané České republiky by si ji měli následně přečíst," řekla Šlechtová. Knihu si podle svých slov plánuje připravit sama.