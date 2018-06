Poche na mě tlačil. Nemá funkci, ale přes SMS sliboval místa na kandidátce, tvrdí zastupitelka ČSSD

Pražská zastupitelka za ČSSD Hana Nováková označuje svého stranického kolegu Miroslava Pocheho, který měl vést ministerstvo zahraničí, za zákulisního hráče s klíčovým vlivem na pražskou politiku. Bez jakéhokoliv mandátu prý ovlivňuje hlasování zastupitelstva hlavního města. "Za dvacet let jsem nic podobného nezažila," tvrdí. Poche zase bývalou radní a její rodinu pokládá za "to nejhorší, co v ČSSD potkal".

Praha - I nynější premiér Andrej Babiš zařadil už v roce 2014 Miroslava Pocheho do skupiny takzvaných pražských kmotrů. Jiní politici, včetně prezidenta Miloše Zemana, bez jakýchkoliv důkazů zase tvrdí, že Poche je součást pražského "korupčního prostředí".

I to má být jeden z důvodů, proč hlava státu odmítla Pocheho jmenovat ministrem zahraničí, přestože jej na tento post ČSSD navrhla. Za vlivného zákulisního hráče, který používá nestandardní praktiky, nyní ale Pocheho označuje i jeho stranická kolegyně Hana Nováková, pražská zastupitelka za ČSSD. Bývalá radní a také někdejší místopředsedkyně krajského výkonného výboru svá slova dokládá SMS, kterou jí měl Poche před dvěma týdny poslat.

Boj o jediný hlas

Ve čtvrtek 14. června pražské zastupitelstvo projednávalo politicky velmi citlivý bod. Jednalo se o to, zda Praha bude při podzimních komunálních volbách jen jedním velkým volebním obvodem, nebo bude rozdělena do sedmi menších částí. Rozdělení prosazovaly ANO, ODS a část TOP 09. Naopak menší pražské partaje, mezi nimi i ČSSD, které nepočítají s výraznějším volebním ziskem a domnívají se, že "rozparcelování" Prahy by je poškodilo, se postavily proti. Pro návrh na rozdělení nakonec hlasovalo 32 z 65 zastupitelů. O pouhý jeden hlas tak neprošel.

Tím, kdo hlasování nejspíše rozhodl, byla zastupitelka za ČSSD Hana Nováková. Jak nyní pro Aktuálně.cz říká, dlouho zvažovala, že rozdělení na menší obvody také podpoří. "Podle mého názoru, který jsem konzultovala i s dalšími lidmi, dává systém s vícero obvody větší možnost vyniknout místním osobnostem," uvádí důvody. Nakonec ale hlasovala stejně jako její straničtí kolegové.

Přesně ve 14:07, o přestávce před hlasováním, totiž dostala SMS zprávu z mobilního telefonu europoslance Miroslava Pocheho. Právě ta ji údajně přiměla ke změně postoje.

Čekají nás hezké časy

"Čau Hanko, minulý týden jsme se domluvili s Vláďou, chlapsky a fér. Chápu závažnost situace, a proto všechno vyjednané Filipem platí. Zasadím se o to, nechci, abyste byli rozzlobeni ani nespokojeni. Čekají nás hezké časy. Plně souhlasím i se změnami na kandidátce na Praze 10, které mi volal Filip. Klidně Peštici nahradíme Vláďou i na ZHMP. Ber za domluvené. Děkuji M. Poche," stálo v SMS, kterou Nováková Aktuálně.cz poskytla.

Vláďa, o němž se ve zprávě mluví, je Novákové manžel, nynější starosta na Praze 10 za ČSSD Vladimír Novák, který se z ne zcela jasných důvodů na kandidátku pro podzimní volby vůbec nedostal.

Filip, o němž se také píše, má zase být Filip Smola, člen ČSSD původem z Železné Rudy, který nyní působí v městské firmě Technologie hlavního města Prahy (dříve byl na magistrátu vedoucím kanceláře náměstka primátora za ČSSD Petra Dolínka a svého času také Pocheho asistentem). "Peštice" by měla být Kateřina Peštová, která je nyní na kandidátce ČSSD na Praze 10 uvedena na 4. místě.

Šlo tedy o to, že Poche měl Novákové přislíbit dodatečné zařazení jejího manžela na kandidátku nejen pro Prahu 10, ale i do celopražského zastupitelstva, pokud bude Nováková hlasovat v souladu se zájmy strany.

Je třeba dodat, že Poche je nyní pouze řadovým členem ČSSD na Praze 3 a coby europoslanec má už jenom poradní hlas při jednání krajského výkonného výboru. Žádnou funkci v pražské sociální demokracii momentálně nemá, zastupitelem také není. Zveřejněná zpráva naznačuje, že navzdory tomu má zásadní vliv na chod zastupitelského klubu, celé pražské organizace ČSSD i na sestavování kandidátek.

Nejsem žádná vyděračka

Novákovou rozčílilo, že Poche svůj slib o změně kandidátek nakonec stejně nesplnil a ještě jí prý měl na stranické konferenci, která se konala hned následující den (v pátek 15. června), nazvat vyděračkou. Ona sama ale tvrdí, že vydírání čelila sama, a to ze strany Pocheho. Zatím neúspěšně od něj žádá omluvu.

"Že jsem vyděračka, veřejně prohlásil člověk, který bez jakéhokoli oficiálního mandátu ovlivňuje hlasování zastupitelů magistrátu. Takto tlačil i na hlasování ohledně volebních obvodů. Slibuje místa na kandidátce v jednotlivých městských částech, sliby ovšem neplní, kandidátky obsazuje svými lidmi," uvedla pro Aktuálně.cz Hana Nováková a jako příklad uvádí Pochemu velmi blízkého Lukáše Rázla, který je na Praze 10 dvojkou kandidátky ČSSD.

"Jsem členkou ČSSD dvacet let a takové zákulisní tlaky jsem nikdy nezažila. Rozhodně mi nejsou příjemné, a proto už na magistrát ani znovu kandidovat nebudu. Udivuje mě, že tento člověk by měl usednout na ministerské křeslo," prohlásila na Pocheho adresu Nováková.

"To nejhorší, co jsem potkal"

Když se redakce Aktuálně.cz Pocheho dotazovala, zda na Hanu Novákovou při hlasování o volebních obvodech činil nějaký nátlak, striktně to odmítl. "Já jsem s paní Novákovou nehovořil několik let. Ani na ní nemám telefonní kontakt. A pokud si vybavuji, tak v době posledního jednání zastupitelstva jsem byl ve Štrasburku na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Musíte věřit faktům a ne báchorkám lidí, kteří - alespoň co já vím - opouštějí ČSSD a chtějí ji poškodit," tvrdil v první reakci Poche.

Na následující dotazy ohledně SMS zprávy, kterou měl Novákové před hlasováním zaslat, už ale i přes opakované urgence odmítl odpovědět. "Nechci dál komentovat paní Novákovou, ani situaci v zastupitelstvu hlavního města. Nepřísluší mi to. Rodinu Novákových považuji za to nejhorší, co jsem v ČSSD potkal, a nechci si s tím kazit odpoledne," uvedl včera Poche.