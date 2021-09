Babiš v Ústí zahájil kampaň ANO. Slíbil zvýšit důchody a zaútočil na obě koalice

Hnutí ANO jako poslední z parlamentních stran představilo oficiálně program pro říjnové sněmovní volby a zahájilo tak horkou část kampaně. Před novináře předstoupil ve čtvrtek dopoledne předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Představil hlavní programové sliby jako vysoké důchody nebo boj proti ilegální migraci.

Výletní zámeček Větruše, který patří k dominantám Ústí nad Labem, si vybral předseda hnutí ANO Andrej Babiš jako místo, kde poprvé během předvolební kampaně představil program hnutí s názvem Až do roztrhání těla. Ústecko je zároveň kraj, ve kterém vede Babiš kandidátku do podzimních voleb, přestože původně měl kandidovat v kraji, v němž bydlí, tedy ve Středočeském kraji.

"Právě teď zbývá 36 dnů do voleb. Je to poslední šance volit Babiše, poslední šance jak ochránit národní zájmy, naši životní úroveň, naši kulturu a svébytnost," oznámil Babiš, kolem kterého stáli také někteří další lídři do voleb. Byla mezi nimi například ministryně financí Alena Schillerová, která kandiduje v Jihomoravském kraji, nebo místopředseda vlády Karel Havlíček, který je v čele kandidátky ve Středočeském kraji.

Hned v úvodu stočil šéf ANO svůj proslov k útoku vůči dvěma opozičním blokům. "Tyto volby jsou taky poslední šance zastavit obě antibabišovské koalice, které se už dohodly na společné vládě výměnou za rozbití V4," prohlašoval.

Dodal, že si opoziční strany na něj samy netroufnou, a proto jsou v koalici. "Nikdy jsme s nimi nedělali kšefty, odmítli jsme s nimi tunelovat naši zemi. Oni to dělali dlouhá léta a už se těší, až se dostanou zpět ke korytům. Nejde jim o vás," říkal premiér tleskajícímu davu.

Poté Babiš představil sérii programových slibů. Do roku 2025 chce dostat výši průměrného důchodu na 25 tisíc korun, zvýšit rodičovský příspěvek a nezvyšovat daně. Zdůraznil ale také svůj postoj k euru nebo migraci. "Nechceme auro a dokud budu premiérem, nikdy nepřijmeme ani jednoho ilegálního migranta," sliboval voličům.

Přestože hnutí ANO představilo kampaň a program nyní, ve skutečnosti dělá Babiš a další ministři jeho vlády za ANO kampaň už několik týdnů. Například zmiňovaný Havlíček už otvíral části dálnice D6, fotil se na železničních zastávkách, které stát modernizuje, nebo se ozýval z výstavy pro chalupáře a zahrádkáře. Podobně často dělá kampaň ministryně Schillerová, které se pohybuje téměř denně ve svém Jihomoravském kraji.

Vidět je i samotný Babiš, který například už na konci oznamoval vytištění své knihy "Sdílejte, než to zakážou!" Od té doby ANO knihu velmi propaguje a premiér ji už podepisoval na celé řadě míst po celé zemi. "Kniha je vytištěná. Tak mi to nedalo a v tiskárně jsem si taky trochu zamakal. No a pak čtyři hodiny autogramiáda v Ostravě. Sledujte video," nabádal své příznivce na sociálních sítích.

Pět týdnů před volbami předstoupí dnes Andrej Babiš se svým ANO a lídry poprvé před novináře, samotnou kampaň jede on a další lídři z vlády už několik týdnů.Takto to vypadá na místě, zámeček a restaurace Větruše nad Ústí nad Labem. Vše podstatné bude na webu ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/cXyUVzHiFH — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 2, 2021

Člen vedení Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Tomáš Hudeček přitom tento týden upozornil, že současné výjezdy členů vlády do krajů by mohly být posuzovány jako součást vedení kampaně. Úřad totiž v pondělí označil výjezdy prezidenta Miloše Zemana do krajů před volbami hlavy státu v roce 2018 za předvolební kampaň.

Babiš tvrdil, že prý kampaň nedělá. "Já jsem tady u posádky výsadkového pluk. Nedělám žádnou kampaň, nikoho nepřesvědčuji, aby volil hnutí ANO. Jsem tady jako předseda vlády, který podporuje naše vojáky, který podporuje rozpočet," prohlašoval tento týden při návštěvě v Chrudimi. To, že potom podepisoval svou knihu, už podle něj kampaň byla. "Není to ale tak, že bychom dělali výjezd jako členové vlády a byla by to kampaň," uvedl.

Na oficiální zahájení kampaně na Ústecku ale Babiš spěchal. Přijel spolu s ostatními lídry už brzy ráno vlakem. Výběr místa, kde ANO představí program, podle přítomných příznivců hnutí není náhodný. Dominanta Ústí nad Labem, zámeček Větruše, kam vede cesta lanovkou, má podle nich ukazovat na sebevědomí, se kterým jde lídr ANO do voleb. I v zákulisí hnutí ANO panuje optimismus v tom, že vyhraje volby.

Dosavadní průzkumy veřejného mínění i volební modely naznačují, že v současnosti by Babišovo hnutí volby vyhrálo. Zatím ale nelze předvídat, zda by Babiš dokázal ve spolupráci s některými dalšími stranami získat většinu poslanců ve sněmovně. Průzkumy naznačují, že by se do sněmovny mohli dostat komunisté, kteří nyní podporují vládu ANO a ČSSD. Naopak za hnutím ANO se drží koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN, které slibují, že chtějí vytvořit vládu bez ANO.

Zkušenosti z minulosti však ukazují, že mnozí voliči se rozhodují až v posledních dnech před volbami. Babiš necelých 40 dní před volbami vzbudil ve středu rozruch svým chlubením, jak Česko nyní zvládá boj proti covidu. „První výročí od mého prohlášení v srpnu 2020, že V4 je best in covid v Evropě. Po roce to zase platí. Držme si palce, aby to V4 a hlavně nám vydrželo,” uvedl na Twitteru. Během uplynulých měsíců ale Česko bylo v několika dnech vůbec nejhorší v počtu úmrtí na covid v přepočtu na obyvatele.