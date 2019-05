Babiš odstartoval kampaň s čepicí s nápisem "Silné Česko", inspiroval se Trumpem

S heslem "Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně" odstartovalo ve čtvrtek hnutí ANO kampaň do eurovoleb. Už dopoledne se ale na Facebooku Andreje Babiše objevilo video, ve kterém premiér představil červenou čepici s nápisem "Silné Česko". Připustil, že se inspiroval mítinky amerického prezidenta Donalda Trumpa, a věří, že se čepice uchytí i v Česku. Ve videu vystupuje také jednička hnutí do eurovoleb Dita Charanzová.

"Je tady tolik lidí a všichni zapomněli na čepici," říká do ticha Andrej Babiš v předvolebním spotu. V dalším záběru se politik objevuje v červené trumpovské čepici za zvuků techno hudby při focení vizuálu nové kampaně. Babiše v čepici si příznivci hnutí ANO mohou odnést také na bílých či černých tričkách.

V sídle hnutí ANO odstartuje AB za chvíli horkou část kampaně do EU. Na @Aktualnecz najdete brzy podrobnosti, pokusíme se zeptat AB na různé věci ohledně kampaně... A kolik lidí si nasadí čepičky? :) A kolik bude mít ANO europoslanců? pic.twitter.com/g5LLpY4TIj — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 2, 2019

"Když jsem se připravoval na cestu do Spojených států, tak jsem koukal na různá videa s prezidentem Donaldem Trumpem a zjistil jsem, že na mítincích tam mají všichni takovou čepici," vysvětluje Babiš s tím, že by byl rád, kdyby ji lidi nosili například na sportovní zápasy. "Blíží se volby, takže by bylo fajn, kdyby to lidi nosili," říká premiér ve videu. Trump v kampani proslavil kšiltovku se sloganem Make America great again, nosí i kousky s prostým nápisem USA.

Podle lídryně Dity Charanzové je potřeba být v europarlamentu tvrdý a nekompromisní. "V Bruselu, když chcete něco prosadit, tak musíte jít tvrdě do toho," vysvětluje Charanzová.